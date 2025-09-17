Csütörtöki sportműsor: hat BL-csata, pályán a Veszprém a férfi kézi BL-ben

SZEPTEMBER 18., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

16.00: FTC-Telekom–Valerenga FC (norvég), III. Kerületi TVE-pálya (Tv: M4 Sport)

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)

18.45: FC Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)

21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

FUTSAL

Európa-bajnoki pótselejtező, 1. mérkőzés

20.00: Magyarország–Románia, Debrecen, Főnix Aréna (Tv: M4 Sport)

SZAÚD-ARÁBIA

19.55: Neom–Al-Ohdud (Tv: Spíler1)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

péntek, 2.15: NFL, Buffalo Bills–Miami Dolphins (Tv: Arena4)

ATLÉTIKA

20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)

Esti program

12.05: 5000 m, nők, előfutamok

12.15: magasugrás, nők, selejtező (Bátori Lilianna)

12.23: gerelyhajítás, férfiak, DÖNTŐ

12.55: 800 m, nők, előfutamok

13.55: hármasugrás, nők, DÖNTŐ

14.02: 200 m, férfiak, elődöntő

14.24: 200 m, nők, elődöntő

14.45: 800 m, férfiak, elődöntő

15.10: 400 m, férfiak, DÖNTŐ

15.24: 400 m, nők, DÖNTŐ

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Zágráb

Női 53 kg, 62 kg (Szabó Nikolett), 68 kg (Szabados Noémi), 72 kg

10.30: vigaszág

18.00: döntők (Tv: M4 Sport)

Kötöttfogás 55 kg, 77 kg (Fritsch Róbert), 82 kg (Szilvássy Erik), 130 kg (Vitek Dárius)

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR

13.00: Szlovák körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

15.00: Luxemburgi körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–HBC Nantes (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Füchse Berlin (német)–Aalborg (dán)

18.45: Sporting CP (portugál)–Kielce (lengyel)

B-CSOPORT

20.45: Barca (spanyol)–Magdeburg (német)

20.45: PSG (francia)–Eurofarm Peliszter (északmacedón)

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ

19.00: Lublin (lengyel)–DVTK HUNTHERM

NŐI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ

1. MÉRKŐZÉS

19.00: DSK Brandys (cseh)–TARR KSC-Szekszárd

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1140 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Világbajnokság, férfiak, Fülöp-szigetek

4.00: Csoportkör

SZNÚKER

15.30: English Open (Tv: Eurosport1)

20.00: English Open (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 250-es torna, Csengtu

Egyes, 1. forduló

ATP 250-es torna, Hangcsou

Egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen

11.00: Negyeddöntő. Japán–Nagy-Britannia

WTA 500-as torna, Szöul

7.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György

Szerkesztő: Monoki Kálmán

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Atlétikai vb Tokióban – a helyszínről jelentkezik Gyulai Márton, a MASZ főtitkára

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Beindult a labdarúgó BL-idény: Holczer Ádám, a Soroksár kapusa

9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes kézilabdázó. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Magyar labdarúgócsapatok a nemzetközi kupák idei selejtezőiben

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – és Rab Tiborral

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve

Hazafutás.

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Ökölvívás, vendég: Kovács István, a MÖSZ elnöke. Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Valerenga női BL-selejtezőről. Kommentátor: Szabó Bence

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, Kovács Erika, L. Pap István

17.00: Csodák csodája. A Formula–1-es Azeri Nagydíj előtt Zsoldos Barnával

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Birkózás, világbajnokság Zágrábban, kommentátor: Regős László Pál. Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Valerenga női BL-selejtezőről. Kommentátor: Szabó Bence

Körkapcsolás.

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Jó András

18.00: A Magyarország–Románia futsal Eb-pótselejtező és a Veszprém–Nantes férfi kézilabda BL-mérkőzés felvezetése

18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Veszprém–Nantes férfi Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György

20.00: Futsal, élő közvetítés a Magyarország–Románia Eb-pótselejtezőről. Kommentátor: Cserjés Bendegúz

20.35: Birkózás, a kötöttfogásúak napi vb-összefoglalója

21.00: Interjúk a Veszprém–Nantes férfi kézilabda BL-mérkőzés után. A Bp. Honvéd férfi kosárlabdacsapatának idénynyitó sajtótájékoztatója

22.30: Sportvilág