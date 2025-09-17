Nemzeti Sportrádió

Csütörtöki sportműsor: hat BL-csata, pályán a Veszprém a férfi kézi BL-ben

2025.09.17. 23:43
Csütörtökön pályára lép a Veszprém a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. A labdarúgó BL-ben újabb hat meccset játszanak. Megkezdődik a Magyarország–Románia futsal Európa-bajnoki pótselejtezős párharc Debrecenben.

 SZEPTEMBER 18., CSÜTÖRTÖK

 FUTBALLPROGRAM 

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
16.00: FTC-Telekom–Valerenga FC (norvég), III. Kerületi TVE-pálya (Tv: M4 Sport)

BAJNOKOK LIGÁJA 
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)
18.45: FC Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)
21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

FUTSAL
Európa-bajnoki pótselejtező, 1. mérkőzés
20.00: Magyarország–Románia, Debrecen, Főnix Aréna (Tv: M4 Sport)

SZAÚD-ARÁBIA
19.55: Neom–Al-Ohdud (Tv: Spíler1)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL
péntek, 2.15: NFL, Buffalo Bills–Miami Dolphins (Tv: Arena4)

ATLÉTIKA
20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)
Esti program
12.05: 5000 m, nők, előfutamok
12.15: magasugrás, nők, selejtező (Bátori Lilianna)
12.23: gerelyhajítás, férfiak, DÖNTŐ
12.55: 800 m, nők, előfutamok
13.55: hármasugrás, nők, DÖNTŐ
14.02: 200 m, férfiak, elődöntő
14.24: 200 m, nők, elődöntő
14.45: 800 m, férfiak, elődöntő
15.10: 400 m, férfiak, DÖNTŐ
15.24: 400 m, nők, DÖNTŐ

BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
Női 53 kg, 62 kg (Szabó Nikolett), 68 kg (Szabados Noémi), 72 kg 
10.30: vigaszág 
18.00: döntők (Tv: M4 Sport)
Kötöttfogás 55 kg, 77 kg (Fritsch Róbert), 82 kg (Szilvássy Erik), 130 kg (Vitek Dárius) 
10.30: selejtezők, negyeddöntők 
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR
13.00: Szlovák körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
15.00: Luxemburgi körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–HBC Nantes (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: Füchse Berlin (német)–Aalborg (dán)
18.45: Sporting CP (portugál)–Kielce (lengyel)
B-CSOPORT
20.45: Barca (spanyol)–Magdeburg (német)
20.45: PSG (francia)–Eurofarm Peliszter (északmacedón)

KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ
19.00: Lublin (lengyel)–DVTK HUNTHERM 
NŐI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ
1. MÉRKŐZÉS
19.00: DSK Brandys (cseh)–TARR KSC-Szekszárd

LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1140 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA
Világbajnokság, férfiak, Fülöp-szigetek
4.00: Csoportkör

SZNÚKER
15.30: English Open (Tv: Eurosport1)
20.00: English Open (Tv: Eurosport1)

TENISZ 
ATP 250-es torna, Csengtu
Egyes, 1. forduló
ATP 250-es torna, Hangcsou
Egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen
11.00: Negyeddöntő. Japán–Nagy-Britannia
WTA 500-as torna, Szöul
7.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György 
Szerkesztő: Monoki Kálmán
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Atlétikai vb Tokióban – a helyszínről jelentkezik Gyulai Márton, a MASZ főtitkára
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Beindult a labdarúgó BL-idény: Holczer Ádám, a Soroksár kapusa
9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes kézilabdázó. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Magyar labdarúgócsapatok a nemzetközi kupák idei selejtezőiben
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – és Rab Tiborral
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve

Hazafutás. 
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa 
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Ökölvívás, vendég: Kovács István, a MÖSZ elnöke. Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Valerenga női BL-selejtezőről. Kommentátor: Szabó Bence
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, Kovács Erika, L. Pap István
17.00: Csodák csodája. A Formula–1-es Azeri Nagydíj előtt Zsoldos Barnával
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Birkózás, világbajnokság Zágrábban, kommentátor: Regős László Pál. Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Valerenga női BL-selejtezőről. Kommentátor: Szabó Bence

Körkapcsolás. 
Műsorvezető: Bera Emese 
Szerkesztő: Jó András
18.00: A Magyarország–Románia futsal Eb-pótselejtező és a Veszprém–Nantes férfi kézilabda BL-mérkőzés felvezetése 
18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Veszprém–Nantes férfi Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György 
20.00: Futsal, élő közvetítés a Magyarország–Románia Eb-pótselejtezőről. Kommentátor: Cserjés Bendegúz
20.35: Birkózás, a kötöttfogásúak napi vb-összefoglalója 
21.00: Interjúk a Veszprém–Nantes férfi kézilabda BL-mérkőzés után. A Bp. Honvéd férfi kosárlabdacsapatának idénynyitó sajtótájékoztatója
22.30: Sportvilág

 

Ezek is érdekelhetik