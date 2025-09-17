Csütörtöki sportműsor: hat BL-csata, pályán a Veszprém a férfi kézi BL-ben

SZEPTEMBER 18., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
16.00: FTC-Telekom–Valerenga FC (norvég), III. Kerületi TVE-pálya (Tv: M4 Sport)
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)
18.45: FC Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)
21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
FUTSAL
Európa-bajnoki pótselejtező, 1. mérkőzés
20.00: Magyarország–Románia, Debrecen, Főnix Aréna (Tv: M4 Sport)
SZAÚD-ARÁBIA
19.55: Neom–Al-Ohdud (Tv: Spíler1)
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
péntek, 2.15: NFL, Buffalo Bills–Miami Dolphins (Tv: Arena4)
ATLÉTIKA
20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)
Esti program
12.05: 5000 m, nők, előfutamok
12.15: magasugrás, nők, selejtező (Bátori Lilianna)
12.23: gerelyhajítás, férfiak, DÖNTŐ
12.55: 800 m, nők, előfutamok
13.55: hármasugrás, nők, DÖNTŐ
14.02: 200 m, férfiak, elődöntő
14.24: 200 m, nők, elődöntő
14.45: 800 m, férfiak, elődöntő
15.10: 400 m, férfiak, DÖNTŐ
15.24: 400 m, nők, DÖNTŐ
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
Női 53 kg, 62 kg (Szabó Nikolett), 68 kg (Szabados Noémi), 72 kg
10.30: vigaszág
18.00: döntők (Tv: M4 Sport)
Kötöttfogás 55 kg, 77 kg (Fritsch Róbert), 82 kg (Szilvássy Erik), 130 kg (Vitek Dárius)
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
KERÉKPÁR
13.00: Szlovák körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
15.00: Luxemburgi körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–HBC Nantes (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: Füchse Berlin (német)–Aalborg (dán)
18.45: Sporting CP (portugál)–Kielce (lengyel)
B-CSOPORT
20.45: Barca (spanyol)–Magdeburg (német)
20.45: PSG (francia)–Eurofarm Peliszter (északmacedón)
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ
19.00: Lublin (lengyel)–DVTK HUNTHERM
NŐI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ
1. MÉRKŐZÉS
19.00: DSK Brandys (cseh)–TARR KSC-Szekszárd
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1140 (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
Világbajnokság, férfiak, Fülöp-szigetek
4.00: Csoportkör
SZNÚKER
15.30: English Open (Tv: Eurosport1)
20.00: English Open (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 250-es torna, Csengtu
Egyes, 1. forduló
ATP 250-es torna, Hangcsou
Egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen
11.00: Negyeddöntő. Japán–Nagy-Britannia
WTA 500-as torna, Szöul
7.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György
Szerkesztő: Monoki Kálmán
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Atlétikai vb Tokióban – a helyszínről jelentkezik Gyulai Márton, a MASZ főtitkára
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Beindult a labdarúgó BL-idény: Holczer Ádám, a Soroksár kapusa
9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes kézilabdázó. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Magyar labdarúgócsapatok a nemzetközi kupák idei selejtezőiben
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – és Rab Tiborral
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve
Hazafutás.
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Ökölvívás, vendég: Kovács István, a MÖSZ elnöke. Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Valerenga női BL-selejtezőről. Kommentátor: Szabó Bence
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, Kovács Erika, L. Pap István
17.00: Csodák csodája. A Formula–1-es Azeri Nagydíj előtt Zsoldos Barnával
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Birkózás, világbajnokság Zágrábban, kommentátor: Regős László Pál. Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Valerenga női BL-selejtezőről. Kommentátor: Szabó Bence
Körkapcsolás.
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Jó András
18.00: A Magyarország–Románia futsal Eb-pótselejtező és a Veszprém–Nantes férfi kézilabda BL-mérkőzés felvezetése
18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Veszprém–Nantes férfi Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György
20.00: Futsal, élő közvetítés a Magyarország–Románia Eb-pótselejtezőről. Kommentátor: Cserjés Bendegúz
20.35: Birkózás, a kötöttfogásúak napi vb-összefoglalója
21.00: Interjúk a Veszprém–Nantes férfi kézilabda BL-mérkőzés után. A Bp. Honvéd férfi kosárlabdacsapatának idénynyitó sajtótájékoztatója
22.30: Sportvilág