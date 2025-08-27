Szlovák Kupa: sima komáromi és kassai továbbjutás

A múlt heti dunaszerdahelyi továbbjutás után a DAC 4–0-ra győzött az ötödosztályú Jókán, szerdán a Komárom 4–1-re nyert Szőgyénben, míg a Kassa 5–0-ra múlta felül a negyedosztályú Kendét.

A Szőgyénben sorra kerülő találkozó érdekessége Saláta Kornél személye volt. Az egykori szlovák válogatott ugyanis a hazai csapatban játszik, mint amatőr és a KFC másodedzője.

Saláta közel egy órát játszott a hazaiaknál, majd leült a komáromi kispadra. A KFC-ben a vasárnap találkozóhoz képest tíz változást eszközölt a kezdőcsapatban Radványi Miklós edző. Ennek ellenére a lilák 520 néző előtt 4–1-re győztek. Jakub Palán kétszer volt eredményes, Christian Bayemi és Elvis Mashike egyszer talált a kapuba.

A Kassa kezdőcsapatában Kovács Mátyás helyet kapott, aki végigjátszotta az első félidőt. Már az 45. percben eldöntötte a továbbjutást a vendégcsapat, Karlo Miljanic két, illetve Emilian Metu egy találata után már három góllal vezetett. A második félidőben még Juraj Teplan és Milan Rehus voltak eredményesek.

SZLOVÁK KUPA

Szőgyén–Komárom 1–4

Kende–FC Kassa 0–5

A vendégeknél Kovács Mátyás végigjátszotta az első félidőt.