Szerdai sportműsor: Qarabag–Ferencváros visszavágó a BL-főtábláért

A labdarúgó Bajnokok Ligája-rájátszáskör visszavágóján a Ferencvárosnak bravúrra lenne szüksége a Qarabag otthonában a főtáblára jutáshoz. Az Európa-liga és a Konferencialiga rájátszásában is rendeznek egy-egy meccset, az NB III-ban pedig az 5. forduló következik. Angliában Ligakupa-, Németországban kupakört játszanak a 32 közé jutásért, a spanyoloknál pedig kezdődik a La Liga 6. fordulója. Újabb szakasszal folytatódik a Vuelta országúti kerékpáros-körverseny, valamint elkezdődik a több helyszínen zajló férfi kosárlabda Európa-bajnokság is. És persze a US Openen sincs megállás. Íme, a szerdai kiemelt sportprogram!

AUGUSZTUS 27., SZERDA FUTBALLPROGRAM BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

18.45: Qarabag (azeri)–Ferencvárosi TC (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

21.00: Benfica (portugál)–Fenerbahce (török) (Tv: Sport1)

21.00: FC Bruges (belga)–Glasgow Rangers (skót) (Tv: Sport1)

21.00: Köbenhavn (dán)–Basel (svájci) EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

18.30: AEK Larnaca (ciprusi)–Brann Bergen (norvég) KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

18.45: Riga FC (lett)–Sparta Praha (cseh) NB III

5. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

17.30: Ózd-Sajóvölgye–Debreceni VSC II

17.30: Tiszafüredi VSE–Tarpa SC

17.30: Sényő FC-ZMB Building–FC Hatvan

17.30: Debreceni EAC–Putnok FC

17.30: Gödöllői SK–Diósgyőri VTK II F4R

17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros

17.30: Füzesabony SC–Kisvárda Master Good II

17.30: Eger SE–Nyíregyháza Spartacus FC II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

17.30: Balatonfüredi FC–Budaörs

17.30: Opus Tigáz Tatabánya–Újpest FC II

17.30: ETO Akadémia–Ikoba Beton Zsámbék

17.30: Dorogi FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

17.30: Bicskei TC–VSC 2015 Veszprém

17.30: Komárom VSE–Puskás Akadémia FC II

17.30: Credobus Mosonmagyaróvár–FC Sopron

19.00: Gyirmót FC Győr–Szombathelyi Haladás

DÉLKELETI CSOPORT

17.30: III. kerületi TVE–Meton-FC Dabas SE

17.30: Hódmezővásárhelyi FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

17.30: ESMTK–Vasas FC II

17.30: BKV Előre–Dunaharaszti MTK

17.30: Budapest Honvéd FC II–Martfűi LSE

17.30: Gyulai Termál FC–Szegedi VSE

17.30: Tiszaföldvár SE–Csepel SC

17.30: Békéscsaba 1912 Előre II–Monor SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.30: Ferencvárosi TC II–Dombóvári FC

17.30: Szekszárdi UFC–FC Nagykanizsa

17.30: Majosi SE–Greenplan Balatonlelle SE

17.30: Kaposvári Rákóczi FC–BFC Siófok

17.30: Pénzügyőr SE–Érdi VSE

17.30: MTK Budapest II–Paksi FC II

18.00: Dunaújváros FC–PTE-PEAC

18.00: Pécsi MFC–Iváncsa KSE ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.45: Everton–Mansfield (III.)

20.45: Fulham–Bristol City (II.)

20.45: Oxford City (II.)–Brighton

21.00: Grimsby (IV.)–Manchester United (Tv: Match4) NÉMET KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.45: Wehen (III.)–Bayern München SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

21.00: Celta Vigo–Betis (Tv: Spíler2) FUTSAL

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

H-CSOPORT (ATHÉN), 2. FORDULÓ

17.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–Sjarmtrollan FC (norvég) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ATLÉTIKA

17.30: Gyémánt Liga-sorozat, Zürich (Tv: M4 Sport) KERÉKPÁR

Vuelta a Espana

14.00: 5. szakasz (Figueres és környéke, 24.1 km, csapatidőfutam) (Tv: Eurosport1) KÉZILABDA

MAGYAR KUPA, NŐK

1. forduló

17.30: Füzesabonyi SC–Eszterházy SC

NÉMET BUNDESLIGA, FÉRFIAK

1. FORDULÓ

18.45: Hannover–Gummersbach (Tv: Sport2) KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

A-CSOPORT, RIGA

13.45: Csehország–Portugália

17.00: Lettország–Törökország

20.15: Szerbia–Észtország

B-CSOPORT, TAMPERE

12.30: Nagy-Britannia–Litvánia

15.30: Montenegró–Németország

19.30: Svédország–Finnország (Tv: M4 Sport) LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1127 (Tv: Sport2) ÖTTUSA

VILÁGBAJNOKSÁG, KAUNAS

8.30: női selejtezők

15.30: rangsoroló vívás – férfi elődöntők RÖPLABDA

VILÁGBAJNOKSÁG, THAIFÖLD

11.00: nők, csoportkör TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: 2. forduló (Tv: Eurosport2, Eurosport1) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Ballai Attila, Harsányi Levente, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Keretet hirdetett Marco Rossi. Somogyi Zsolt a vonalban

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika. Jocha Károly a stúdióban

9.00: László Csabát hívjuk telefonon. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 2025 nyarán történt: 4/2.: kajak-kenu Eb és vb

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Asszó, vívómagazin

14.35: Szorítósarok, ökölvívó-magazin: magyar vb-történelem

Hazafutás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Kajak-kenu, vendég: Nádas Bence világbajnok

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Edvi László, Thury Gábor

17.00: Csodák csodája, 4. rész

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, BL-rájátszás-visszavágó előtt a Ferencváros. Vendég: Borbola Bence, a Nemzeti Sport szakírója

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Szabó Bence

18.00: Labdarúgás, eseménykövetés a Qarabag–Ferencváros BL-rájátszás visszavágójáról. Szakértő: Bene Ferenc

21.00: Labdarúgás, a Rapid Wien–ETO Kl-visszavágó elé, interjú Garics Györggyel

22.00: Kézilabda, interjú Planéta Szimonettával

22.30: Sportvilág