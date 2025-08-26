Szerdai sportműsor: Qarabag–Ferencváros visszavágó a BL-főtábláért

AUGUSZTUS 27., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
18.45: Qarabag (azeri)–Ferencvárosi TC (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!
21.00: Benfica (portugál)–Fenerbahce (török) (Tv: Sport1)
21.00: FC Bruges (belga)–Glasgow Rangers (skót) (Tv: Sport1)
21.00: Köbenhavn (dán)–Basel (svájci)
EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
18.30: AEK Larnaca (ciprusi)–Brann Bergen (norvég)
KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
18.45: Riga FC (lett)–Sparta Praha (cseh)
NB III
5. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
17.30: Ózd-Sajóvölgye–Debreceni VSC II
17.30: Tiszafüredi VSE–Tarpa SC
17.30: Sényő FC-ZMB Building–FC Hatvan
17.30: Debreceni EAC–Putnok FC
17.30: Gödöllői SK–Diósgyőri VTK II F4R
17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros
17.30: Füzesabony SC–Kisvárda Master Good II
17.30: Eger SE–Nyíregyháza Spartacus FC II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
17.30: Balatonfüredi FC–Budaörs
17.30: Opus Tigáz Tatabánya–Újpest FC II
17.30: ETO Akadémia–Ikoba Beton Zsámbék
17.30: Dorogi FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
17.30: Bicskei TC–VSC 2015 Veszprém
17.30: Komárom VSE–Puskás Akadémia FC II
17.30: Credobus Mosonmagyaróvár–FC Sopron
19.00: Gyirmót FC Győr–Szombathelyi Haladás
DÉLKELETI CSOPORT
17.30: III. kerületi TVE–Meton-FC Dabas SE
17.30: Hódmezővásárhelyi FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
17.30: ESMTK–Vasas FC II
17.30: BKV Előre–Dunaharaszti MTK
17.30: Budapest Honvéd FC II–Martfűi LSE
17.30: Gyulai Termál FC–Szegedi VSE
17.30: Tiszaföldvár SE–Csepel SC
17.30: Békéscsaba 1912 Előre II–Monor SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.30: Ferencvárosi TC II–Dombóvári FC
17.30: Szekszárdi UFC–FC Nagykanizsa
17.30: Majosi SE–Greenplan Balatonlelle SE
17.30: Kaposvári Rákóczi FC–BFC Siófok
17.30: Pénzügyőr SE–Érdi VSE
17.30: MTK Budapest II–Paksi FC II
18.00: Dunaújváros FC–PTE-PEAC
18.00: Pécsi MFC–Iváncsa KSE
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.45: Everton–Mansfield (III.)
20.45: Fulham–Bristol City (II.)
20.45: Oxford City (II.)–Brighton
21.00: Grimsby (IV.)–Manchester United (Tv: Match4)
NÉMET KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.45: Wehen (III.)–Bayern München
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
21.00: Celta Vigo–Betis (Tv: Spíler2)
FUTSAL
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
H-CSOPORT (ATHÉN), 2. FORDULÓ
17.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–Sjarmtrollan FC (norvég)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
17.30: Gyémánt Liga-sorozat, Zürich (Tv: M4 Sport)
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana
14.00: 5. szakasz (Figueres és környéke, 24.1 km, csapatidőfutam) (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
MAGYAR KUPA, NŐK
1. forduló
17.30: Füzesabonyi SC–Eszterházy SC
NÉMET BUNDESLIGA, FÉRFIAK
1. FORDULÓ
18.45: Hannover–Gummersbach (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
A-CSOPORT, RIGA
13.45: Csehország–Portugália
17.00: Lettország–Törökország
20.15: Szerbia–Észtország
B-CSOPORT, TAMPERE
12.30: Nagy-Britannia–Litvánia
15.30: Montenegró–Németország
19.30: Svédország–Finnország (Tv: M4 Sport)
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1127 (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
VILÁGBAJNOKSÁG, KAUNAS
8.30: női selejtezők
15.30: rangsoroló vívás – férfi elődöntők
RÖPLABDA
VILÁGBAJNOKSÁG, THAIFÖLD
11.00: nők, csoportkör
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: 2. forduló (Tv: Eurosport2, Eurosport1)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Ballai Attila, Harsányi Levente, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Keretet hirdetett Marco Rossi. Somogyi Zsolt a vonalban
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika. Jocha Károly a stúdióban
9.00: László Csabát hívjuk telefonon. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 2025 nyarán történt: 4/2.: kajak-kenu Eb és vb
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Asszó, vívómagazin
14.35: Szorítósarok, ökölvívó-magazin: magyar vb-történelem
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Kajak-kenu, vendég: Nádas Bence világbajnok
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Edvi László, Thury Gábor
17.00: Csodák csodája, 4. rész
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, BL-rájátszás-visszavágó előtt a Ferencváros. Vendég: Borbola Bence, a Nemzeti Sport szakírója
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Labdarúgás, eseménykövetés a Qarabag–Ferencváros BL-rájátszás visszavágójáról. Szakértő: Bene Ferenc
21.00: Labdarúgás, a Rapid Wien–ETO Kl-visszavágó elé, interjú Garics Györggyel
22.00: Kézilabda, interjú Planéta Szimonettával
22.30: Sportvilág