Marozsán Dzsenifer a szaúdi ligába igazolt

2025.08.10. 17:10
null
Marozsán Dzsenifer (Fotó: Getty Images)
Szaúd-Arábiában, az Al-Kvadszijánál folytatja pályafutását Marozsán Dzsenifer, magyar származású olimpiai bajnok német labdarúgó, aki kilenc év után távozik az Olmypique Lyontól.

Marozsán Dzsenifer vasárnap jelentette be, hogy szerződése lejártával távozik a francia Olmypique Lyontól, és a 2022-ben alapított szaúdi ligában érdekelt Al-Kvadszija együtteséhez igazol.

A 33 éves játékos – a négyszeres magyar válogatott Marozsán János lánya – 2007-ben az 1. FC Saarbrückennél kezdte felnőttkarrierjét, majd 2009-ben Frankfurtba igazolt. Kilenc évig volt a Lyon futballistája, közben 2021-ben fél évig az egyesület amerikai partnerklubjánál, az OL Reignnél szerepelt kölcsönben. A Bajnokok Ligáját hatszor nyerte meg, nyolcszoros francia bajnok.

A német válogatottal 2013-ban Európa-bajnok, három esztendővel később Rio de Janeiróban olimpiai bajnok lett, 112 fellépése során 33 gólt szerzett. 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben Németország legjobb női labdarúgójának választották.

 

