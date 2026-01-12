Mátyus János bizonyítaná, hogy magyar szakember is megállja a helyét külföldön

Mint arról hírt adtunk, Mátyus János lesz a belga másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Royal Olympic Charleroi új sportigazgatója. Az 51 éves, játékosként 34-szeres válogatott Mátyus hétfőn az M1 aktuális csatornán beszélt az új kihívásról.

„Negyven éve vagyok a labdarúgásban, három külföldi országban is futballoztam, szóval kiépítettem korábban némi kapcsolatrendszert. Ennek is köszönhetően jutottam el most Belgiumba” – mondta, hozzátéve, hogy tavaly októberben járt először Charleroi-ban, legutóbb múlt szerdán, majd pénteken meg is egyeztek.

„Mindig szerettem volna külföldön dolgozni, de eddig úgy alakult az életem, hogy Magyarországon rendre volt munkám edzőként. Most adódott a lehetőség, és szeretném bizonyítani, hogy a magyar szakember is megállja a helyét külföldön, nem mellékesen a belga labdarúgás még mindig a miénk előtt jár” – fogalmazott.

A ROC Charleroi nem összetévesztendő az élvonalban szereplő, korábban a nemzetközi kupákban is induló Charleroi SC-vel. Előbbi együttes tavaly nyáron, 17 év után jutott fel a másodosztályba, de az őszi szezon után az utolsó előtti helyen áll a 17 csapatos mezőnyben. Az idény végén az utolsó két helyezett kiesik.

„Elsődleges célunk a bennmaradás, amellett pedig azon leszek, hogy a nyártól magyar játékosokat is alkalmazzon a klub” – részletezte Mátyus. Hozzátette, az angolszász klubmodellhez hasonlóan nem klasszikus sportigazgatóként dolgozik, mivel az edzéseken is részt vesz, a mérkőzéseken pedig a kispadon ül majd a vezetőedző mellett.

A belga másodosztály tavaszi szezonja a hétvégén kezdődik, a ROC Charleroi vasárnap 16 órától a harmadik helyezett Beerschot vendége lesz.