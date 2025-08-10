Hétfői sportműsor: Vasas–Békéscsaba az NB II-ben, sorsolás a kézis klub-vb-n

AUGUSZTUS 11., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

3. FORDULÓ

17.30: Vasas–Békéscsaba (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

1. FORDULÓ

21.30: Porto–Guimaraes (Tv: Sport2)

FUTSAL

NB I

18.30: DEAC–Nyírbátor

18.30: Magyar Futsal Akadémia–Veszprém

18.30: Berettyóújfalu–Aramis SE

18.30: Haladás VSE–Újpest

20.30: H.O.P.E. Futsal–Kecskemét

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

17.45: a csoportkör sorsolása, Kairó

U19-ES FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, EGYIPTOM

KÖZÉPDÖNTŐ

13.55: Magyarország–Ausztria (Tv: M4 Sport)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1117 (Tv: Sport2)

MULTISPORT

Világjátékok, Csengtu

SZNÚKER

Szaúdi Masters

12.00 és 18.30: 4. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati

17.00: 2. forduló

VITORLÁZÁS

11.00: ILCA Európa-bajnokság, Marstrand

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Bene Ferenc, Olasz Gergő, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Olasz Gergő

6.00: Visszatekintés az elmúlt hét legfontosabb eseményeire. Nemzeti sportkrónika

7.00: Véget ért a labdarúgó NB I 3. fordulója

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika. Régi csibészek

9.00: A vonalban: Szöllősi György. Milyen sportesemények lesznek a héten?

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az egy éve véget ért párizsi olimpia magyar érmet hozó versenyei

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Kreisz Bálint

15.00: A stúdióban vendégünk Bánhidi Ákos, a rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott szakmai vezetője

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: L. Pap István, Ballai Attila, Szöllősi György

17.00: Összefoglaló a világjátékokról

17.30: Kozák Luca interjú a közelgő Gyulai Memorial atlétikai verseny elé

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre: kézilabda, kajak-kenu, a Hét hősei rovat

20.00: Közvetítés a Vasas–Békéscsaba NB II-es labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel