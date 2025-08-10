Hétfői sportműsor: Vasas–Békéscsaba az NB II-ben, sorsolás a kézis klub-vb-n

AUGUSZTUS 11., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
3. FORDULÓ
17.30: Vasas–Békéscsaba (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
1. FORDULÓ
21.30: Porto–Guimaraes (Tv: Sport2)
FUTSAL
NB I
18.30: DEAC–Nyírbátor
18.30: Magyar Futsal Akadémia–Veszprém
18.30: Berettyóújfalu–Aramis SE
18.30: Haladás VSE–Újpest
20.30: H.O.P.E. Futsal–Kecskemét
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
KLUBVILÁGBAJNOKSÁG
17.45: a csoportkör sorsolása, Kairó
U19-ES FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, EGYIPTOM
KÖZÉPDÖNTŐ
13.55: Magyarország–Ausztria (Tv: M4 Sport)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1117 (Tv: Sport2)
MULTISPORT
Világjátékok, Csengtu
SZNÚKER
Szaúdi Masters
12.00 és 18.30: 4. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati
17.00: 2. forduló
VITORLÁZÁS
11.00: ILCA Európa-bajnokság, Marstrand
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Bene Ferenc, Olasz Gergő, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Olasz Gergő
6.00: Visszatekintés az elmúlt hét legfontosabb eseményeire. Nemzeti sportkrónika
7.00: Véget ért a labdarúgó NB I 3. fordulója
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika. Régi csibészek
9.00: A vonalban: Szöllősi György. Milyen sportesemények lesznek a héten?
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az egy éve véget ért párizsi olimpia magyar érmet hozó versenyei
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Kreisz Bálint
15.00: A stúdióban vendégünk Bánhidi Ákos, a rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott szakmai vezetője
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: L. Pap István, Ballai Attila, Szöllősi György
17.00: Összefoglaló a világjátékokról
17.30: Kozák Luca interjú a közelgő Gyulai Memorial atlétikai verseny elé
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre: kézilabda, kajak-kenu, a Hét hősei rovat
20.00: Közvetítés a Vasas–Békéscsaba NB II-es labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel