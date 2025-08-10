Felkészülés: döntő volt a Chelsea villámrajtja, Modric debütált a Milanban, Dortmundban győzött a Juve

Kár lenne állítani, hogy eseménytelenül indult a Stamford Bridge-en a Chelsea és az AC Milan felkészülési mérkőzése. A londoniak ugyanis már az 5. percben vezetést szereztek az olasz csapat saját nevelésű román védője, Andrei Coubis öngóljának köszönhetően, három perccel később pedig Pedro Neto átadásából a klubvilágbajnok „kékeknél” egész nyáron szenzációs góllövőformát mutató új szerzemény, Joao Pedro talált a piros-feketék kapujába. Kisvártatva Coubis újfent igazolta, hogy csapatba állítása komoly tévedés volt Massimiliano Allegri vezetőedző részéről, ugyanis egy piros lapot érő szabálytalanság után mehetett zuhanyozni.

A Milan nem rogyott meg a kiállítás után, tíz emberrel is helyzeteket alakított ki, a szünet után pedig Luka Modricot is bevetette – először –, de az újabb gólt megint a Chelsea szerezte, a 64. percben a Joao Pedrót percekkel azelőtt váltó Liam Delap tizenegyesből volt eredményes. A szépítő találatra nem kellett sokat várni: három perccel később Youssouf Fofana Alexis Saelemaekers passzát értékesítette. A 90. percben aztán Delap a kegyelemdöfést is megadta az olaszoknak; 4–1-es győzelmével és az egész nyáron mutatott teljesítményével a Chelsea bizakodva várhatja a Premier League jövő hétvégi rajtját.

A Signal Iduna Parkban a Borussia Dortmund és a Juventus találkozott egymással, a 16. percben Pierre Kalulu hozta helyzetbe Andrea Cambiasót, a „zebrák” olasz válogatott szélső védője pedig nem hibázott. A torinói csapat tökéletesen rá is szolgát a vezetésre, Igor Tudor legénysége ugyanis gyakorlatilag minden fontos mutatóban felülmúlta ellenfelét az első félidőben.

Cambiaso fordulás után is éles maradt: az 53. percben Kenan Yildiz szolgálta ki a 25 éves játékost, aki ezúttal is értékesítette helyzetét. Tizenkét perccel később a Juve sorcserét hajtott végre, így némileg megbomlott az addig remekül működő játékrendszer, talán ez eredményezte, hogy a rendes játékidő letelte előtt egy perccel Maximilian Beier meg tudta szerezni a szépítő gólt a hazaiaknak. 1–2

Hiába duplázott Cristiano Ronaldo az Al-Nasszrban, csapata kikapott az Almeríától. A portugál csillag nem sokkal az első negyedóra vége után akcióból, a 37. percben tizenegyesből vette be a spanyol másodosztályú csapat kapuját, s ezzel megfordította az eredményt Sergio Arribas korai gólja után, ám Adrián Embarba még az első félidőben egyenlített, és a másodikban is betalált, így 3–2-vel az andalúziai klubé lett a meccs.

Nem állította megoldhatatlan feladat elé a Villarreal az Aston Villát. Az angol csapatból első félidő közepén Ollie Watkins – neki ez volt az ötödik gólja a felkészülési időszakban –, a második elején Emiliano Buendía lőtt „sárga tengeralattjáró” kapujának alsó sarkába, s ezzel 2–0-ra megnyerte a mérkőzést, amelyen a spanyolok azért adtak munkát Emiliano Martínez kapusnak is.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Chelsea (angol)–Milan (olasz) 4–1

Borussia Dortmund (német)–Juventus (olasz) 1–2

Almería (spanyol II.)–Al-Nasszr (szaúdi) 3–2

Villarreal (spanyol)–Aston Villa (angol) 0–2