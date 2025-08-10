Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Felkészülés: döntő volt a Chelsea villámrajtja, Modric debütált a Milanban, Dortmundban győzött a Juve

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.08.10. 18:04
null
Liam Delap (kékben) kétszer is betalált a Milan ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
AC Milan Chelsea FC Liam Delap Joao Pedro
Két gyors gól és egy korai kiállítás pecsételte meg a Milan sorsát Luka Modric bemutatkozó meccsén, amelyet 4–1-re a Chelsea nyert meg. Két gól szerzett a juventusos Andrea Cambiaso a Signal Iduna Parkban, ami elég is volt ahhoz, hogy csapata legyőzze a Borussia Dortmundot. Nem volt elég viszont Cristiano Ronaldo duplája az Almería ellen, az andalúziai kiscsapat ugyanis 3–2-re legyőzte az Al-Nasszrt; 2–0-ra nyert az Aston Villa a Villarreal ellen.

Kár lenne állítani, hogy eseménytelenül indult a Stamford Bridge-en a Chelsea és az AC Milan felkészülési mérkőzése. A londoniak ugyanis már az 5. percben vezetést szereztek az olasz csapat saját nevelésű román védője, Andrei Coubis öngóljának köszönhetően, három perccel később pedig Pedro Neto átadásából a klubvilágbajnok „kékeknél” egész nyáron szenzációs góllövőformát mutató új szerzemény, Joao Pedro talált a piros-feketék kapujába. Kisvártatva Coubis újfent igazolta, hogy csapatba állítása komoly tévedés volt Massimiliano Allegri vezetőedző részéről, ugyanis egy piros lapot érő szabálytalanság után mehetett zuhanyozni.

A Milan nem rogyott meg a kiállítás után, tíz emberrel is helyzeteket alakított ki, a szünet után pedig Luka Modricot is bevetette – először –, de az újabb gólt megint a Chelsea szerezte, a 64. percben a Joao Pedrót percekkel azelőtt váltó Liam Delap tizenegyesből volt eredményes. A szépítő találatra nem kellett sokat várni: három perccel később Youssouf Fofana Alexis Saelemaekers passzát értékesítette. A 90. percben aztán Delap a kegyelemdöfést is megadta az olaszoknak; 4–1-es győzelmével és az egész nyáron mutatott teljesítményével a Chelsea bizakodva várhatja a Premier League jövő hétvégi rajtját.

A Signal Iduna Parkban a Borussia Dortmund és a Juventus találkozott egymással, a 16. percben Pierre Kalulu hozta helyzetbe Andrea Cambiasót, a „zebrák” olasz válogatott szélső védője pedig nem hibázott. A torinói csapat tökéletesen rá is szolgát a vezetésre, Igor Tudor legénysége ugyanis gyakorlatilag minden fontos mutatóban felülmúlta ellenfelét az első félidőben.

Cambiaso fordulás után is éles maradt: az 53. percben Kenan Yildiz szolgálta ki a 25 éves játékost, aki ezúttal is értékesítette helyzetét. Tizenkét perccel később a Juve sorcserét hajtott végre, így némileg megbomlott az addig remekül működő játékrendszer, talán ez eredményezte, hogy a rendes játékidő letelte előtt egy perccel Maximilian Beier meg tudta szerezni a szépítő gólt a hazaiaknak. 1–2

Hiába duplázott Cristiano Ronaldo az Al-Nasszrban, csapata kikapott az Almeríától. A portugál csillag nem sokkal az első negyedóra vége után akcióból, a 37. percben tizenegyesből vette be a spanyol másodosztályú csapat kapuját, s ezzel megfordította az eredményt Sergio Arribas korai gólja után, ám Adrián Embarba még az első félidőben egyenlített, és a másodikban is betalált, így 3–2-vel az andalúziai klubé lett a meccs.

Nem állította megoldhatatlan feladat elé a Villarreal az Aston Villát. Az angol csapatból első félidő közepén Ollie Watkins – neki ez volt az ötödik gólja a felkészülési időszakban –, a második elején Emiliano Buendía lőtt „sárga tengeralattjáró” kapujának alsó sarkába, s ezzel 2–0-ra megnyerte a mérkőzést, amelyen a spanyolok azért adtak munkát Emiliano Martínez kapusnak is.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Chelsea (angol)–Milan (olasz) 4–1
Borussia Dortmund (német)–Juventus (olasz) 1–2
Almería (spanyol II.)–Al-Nasszr (szaúdi) 3–2
Villarreal (spanyol)–Aston Villa (angol) 0–2

 

AC Milan Chelsea FC Liam Delap Joao Pedro
Legfrissebb hírek

Ez a transzfer már összejön, a Milantól igazol a Newcastle

Angol labdarúgás
2025.08.09. 18:56

Felkészülés: csúnyán kitömte ausztrál ellenfelét a Milan

Olasz labdarúgás
2025.07.31. 14:32

Mire lesz képes az új idényben a Szoboszlaiékat megverő Milan?

Olasz labdarúgás
2025.07.27. 13:40

A Milant elhagyta, de marad piros-feketében a brazil válogatott jobbhátvéd

Olasz labdarúgás
2025.07.27. 11:08

Szoboszlai remek gólt szerzett, a Liverpool két góllal kikapott a Milantól Hongkongban

Angol labdarúgás
2025.07.26. 15:28

Videó: fantasztikus Szoboszlai-csavarás a Milan kapujában!

Légiósok
2025.07.26. 14:09

Anyám, én nem ilyen lovat akartam! – tényleg tévedésből igazolt a Milan?

Minden más foci
2025.07.26. 12:02

Az Arsenal Saka góljával legyőzte a Milant Szingapúrban

Angol labdarúgás
2025.07.23. 16:08
Ezek is érdekelhetik