Ancelotti fia a Brazil Kupából is kiesett csapatával

Mint beszámoltunk róla, a Botafogo címvédőként már a nyolcaddöntőben kiesett a dél-amerikai Bajnokok Ligájának számító Libertadores-kupából – ez volt Davide Ancelotti első nagy pofonja, miután júliusban kinevezték a brazil együttes élére.

Nem váratott sokat magára a második kudarc sem: a Botafogo a Brazil Kupa negyeddöntőjében a Vasco da Gamával találkozott, és az első meccsen elért idegenbeli 1–1 után hazai pályán is 1–1-es döntetlenre végzett. Így jöhetett a tizenegyespárbaj, amelyben a Vasco volt a pontosabb, s kiejtette a kupából a Botafogót.

BRAZIL KUPA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Botafogo–Vasco da Gama 1–1 – 11-esekkel 3–5

Továbbjutott: a Vasco da Gama, 2–2-es összesítéssel, 11-esekkel