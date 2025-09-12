Ancelotti fia a Brazil Kupából is kiesett csapatával

Nemzeti Sportrádió

Nem kezdődött fényesen Carlo Ancelotti fiának, Davidének az önálló edzői pályafutása: a fiatal szakember azután, hogy csapatával, a Botafogóval nagyon korán elbúcsúzott a labdarúgó Libertadores-kupától, a brazil kupasorozatból is kiesett magyar idő szerint péntek hajnalban.

Mint beszámoltunk róla, a Botafogo címvédőként már a nyolcaddöntőben kiesett a dél-amerikai Bajnokok Ligájának számító Libertadores-kupából – ez volt Davide Ancelotti első nagy pofonja, miután júliusban kinevezték a brazil együttes élére.

Nem váratott sokat magára a második kudarc sem: a Botafogo a Brazil Kupa negyeddöntőjében a Vasco da Gamával találkozott, és az első meccsen elért idegenbeli 1–1 után hazai pályán is 1–1-es döntetlenre végzett. Így jöhetett a tizenegyespárbaj, amelyben a Vasco volt a pontosabb, s kiejtette a kupából a Botafogót.

BRAZIL KUPA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Botafogo–Vasco da Gama 1–1 – 11-esekkel 3–5
Továbbjutott: a Vasco da Gama, 2–2-es összesítéssel, 11-esekkel

