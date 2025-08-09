A szerb válogatottsági rekorder Dusan Tadics is az arab világba szerződött

A 111 mérkőzésével szerb válogatottsági rekorder Dusan Tadics a legutóbbi két idényt a Fenerbahcénál töltötte, és szerződése nyári lejártával szabadon igazolhatóvá vált.

Sajtóhírek szerint az Atlético Madrid és a Benfica is latolgatta a 36 éves szerb légiós szerződtetésének lehetőségét, volt érdeklődés Szaúd-Arábiából, Mexikóból, valamint a Crvena zvezdától is, de végül az Al-Vahda ért célba az egy évre szóló megállapodás ajánlatával.

Az emírségekbeli bajnokság augusztus 16-án kezdődik; a korábban Dzsudzsák Balázst is foglalkoztató Al-Vahda legutóbb a harmadik helyen végzett.

