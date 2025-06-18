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Klubvilágbajnokság, H-csoport: Real Madrid–Al-Hilal

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2025.06.18. 20:47
AFP
Címkék
Real Madrid klub-vb extra klub-vb Al-Hilal al-Hilal
Az Egyesült Államokban zajló labdarúgó-klubvilágbajnokságon a Real Madrid az Al-Hilallal találkozik – élőben az NSO-n!

 

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK 
CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
H-CSOPORT
Real Madrid (spanyol)–Al-Hilal (szaúdi) 1–1 (1–1) – élőben az NSO-n!
Miami, Miami Gardens, 60 000 néző. V: Facundo Tello (argentin)
Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold (Lucas Vázquez, 65.), Asencio (Güler, a szünetben), Huijsen, Fran García – Valverde, Tchouaméni, Bellingham – Rodrygo (Brahim Díaz, 65.), Gonzalo García, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso
A kispadon: Fran González (k.), Lunyin (k.), D. Aguado, Fortea, J. Ramón, Enríkez, Chema Andrés, Ceballos, Mario Martín, Modric, Víctor Munoz, 
Al-Hilal: Bunu – Joao Cancelo (H. al-Jami, 64.), Tambakti, K. Koulibaly, Lodi – Ruben Neves, N. al-Davszari (Kanno, 76.) – Malcom (Al-Kahtani, 64.), Sz. Milinkovics-Szavics, Sz. al-Davszari – Marcos Leonardo. Vezetőedző: Simone Inzaghi
A kispadon: Abu Raszan (k.), M. al-Jami (k.), Al-Bulaihi, K. al-Davszari, Al-Harbi, Ladzsami, Al-Gannam, Al-Hadhud, Al-Dzsuvajr, Al-Hamdan
Gólszerző: Gonzalo García (34.), ill. Ruben Neves (41. – 11-esből)

Később
Csütörtök, 0.00: Pachuca (mexikói)–Red Bull Salzburg (osztrák), Cincinnati (Tv: M4 Sport)

 

Real Madrid klub-vb extra klub-vb Al-Hilal al-Hilal
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