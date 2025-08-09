Sportrádió

A Liverpool megvált csatárától, aki Szaúd-Arábiában folytatja – hivatalos

2025.08.09. 22:31
Ezzel jelentették be Darwin Núnez érkezését a rijádiak (Fotó: Al-Hilal)
Az Al-Hilal hivatalosan bejelentette, hogy szerződtette az uruguayi válogatott csatárt, Darwin Núnezt a Liverpooltól. A szaúdi klub hároméves megállapodást kötött a 26 éves támadóval, akiért 53 millió eurót fizetett.

Darwin Núnez 2022 júniusában érkezett a Liverpoolhoz a portugál Benficától, akkor 64 millió font volt az átigazolási díja. A „vörösök” mezében 143 tétmérkőzésen 40 gólt szerzett, de a legutóbbi, bajnoki címmel záruló idényben mindössze nyolc Premier League-találkozón volt kezdő.

A Liverpool közleményében köszönetet mondott Núneznek az elmúlt években nyújtott teljesítményéért, és sok sikert kívánt neki, valamint családjának a jövőre nézve.


Az uruguayi támadó már csatlakozott új csapata, az Al-Hilal németországi felkészülési táborához. Távozása hatással lehet a Liverpool átigazolási terveire is, hiszen a klub továbbra is érdeklődik a svéd válogatott csatár, Alexander Isak iránt, bár a Newcastle elutasította az első, 110 millió fontos ajánlatot.

 

