A Liverpool megvált csatárától, aki Szaúd-Arábiában folytatja – hivatalos

Darwin Núnez 2022 júniusában érkezett a Liverpoolhoz a portugál Benficától, akkor 64 millió font volt az átigazolási díja. A „vörösök” mezében 143 tétmérkőzésen 40 gólt szerzett, de a legutóbbi, bajnoki címmel záruló idényben mindössze nyolc Premier League-találkozón volt kezdő.

A Liverpool közleményében köszönetet mondott Núneznek az elmúlt években nyújtott teljesítményéért, és sok sikert kívánt neki, valamint családjának a jövőre nézve.



Az uruguayi támadó már csatlakozott új csapata, az Al-Hilal németországi felkészülési táborához. Távozása hatással lehet a Liverpool átigazolási terveire is, hiszen a klub továbbra is érdeklődik a svéd válogatott csatár, Alexander Isak iránt, bár a Newcastle elutasította az első, 110 millió fontos ajánlatot.