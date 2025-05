Legyőzte a Nagymihályt, egy lépésre az európai kupaindulástól a DAC

NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ

DAC 1904–Nagymihály 2–1 (1–1)

Dunaszerdahely, Mol Aréna, 3950 néző. Vezette: Ziemba

DAC 1904: Filipe – Yapi (Kapanadze, 64.), Kacsaraba, Brunetti, Andzouana – Tuboly (Dimun, 64.), Bajo, Herc – Sylla (Blasko, 90.), Djukanovics (Valko, 83.), Ramadan (Mendez, 83.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Nagymihály: Budinsky – Taraduda, Bednár, Dzotsenidze, Bahi – Zubairu (Shimamura, 77.), Musák, Linares (Zofcsak, 77.) – Sivi (Issa, 58.), Zulevics (Costa, 77.), Kiziridisz. Vezetőedző: Anton Soltis

Gólszerző: Kacsaraba (44.), Djukanovics (57.), ill. Kiziridisz (15.)

Szombaton ugyan a Niké Liga utolsó fordulójában hősies küzdelem után a DAC győzött 1–0-ra győzött Zsolnán, de a Nagyszombat is begyűjtötte a három pontot, így a felvidéki klub maradt a negyedik helyen és rájátszásra kényszerült a Konferencialigába jutásért. Mint lapunknak Branislav Fodrek a DAC mestere elmondta, három napja csalódottak voltak, de bízik benne, hogy a szombati jó teljesítmény pozitív hatással lesz a társaságra.

Az első negyedórában így is volt. Sorra vezették a hazaiak a támadásokat, lőttek is jó párszor. A legígéretesebb Tuboly Máté bivalyerős lökete volt, amely szögletre vágódott, de gól nem született. A találkozó ezen részére az is jellemző volt, a nagymihályiak már a 8. percben húzták az időt. Épp lepergett az első negyedóra, amikor Romaric Yapi nem vette észre, hogy a háta mögött van Alexandrosz Kiziridisz, aki elcsípte a gyenge hazaadást, és átemelte Filipe kapust. Először jutottak el a vendégek a hazai kapuhoz, de ezt kegyetlenül kihasználták. Yhoan Andzouana szeretett volna gyorsan válaszolni, de távoli lövését Viktor Budinsky hárította. Nyomás alatt tartotta a Dunaszerdahely a vendégeket, jöttek a beadások, lövések, szögletek, de hiányzott az a bizonyos plusz. A 43. percben jött Christián Herc hetedik szöglete és a hazai szurkolók nagy örömére Tarasz Kacsaraba fejjel egyenlített.

Dunaszerdahelyi rohamokkal kezdődött a második félidő. Az 52. percben még Ammar Ramadan helyzetét a vendégek kapusa megfogta, de nemsokára Yhoan Andzouana mértani pontosságú hatvanméteres átadása után Viktor Djukanovics gyönyörűen elgurította a labdát a kifutó Budinsky mellett. Ezután visszahúzódott a DAC, de helyzeteket így is csak a hazaiak dolgoztak ki. Maga Djukanovics három nagy lehetőséget puskázott el, Yhoan Andzouana pedig nem tudta egy méterről a kapuba kotorni a labdát. Nyílt volt a meccs, a nagymihályiak mindent bevetettek, hogy egyenlítsenek, azonban nagyon jól zárt a hazai védelem, így 2–1-re nyert a DAC.

Pénteken a DAC a Kassát legyőző Zólyombrézóval játszik.