Bérletes szurkolóival csap össze a DAC a Szlovák Kupában

Augusztus 20. Szlovákiában nem ünnepnap – Jókán azonban az lesz. A Galántai járás legnagyobb és legrégebbi települése, a közel ezeréves múltú falu történelmének egyik legnagyobb eseményére készül: a helyi labdarúgóklub Felvidék legikonikusabb csapatát, a DAC-ot fogadja 17 órától.

„Számunkra ez óriási ünnep lesz, nemcsak a futballban, hanem az egész település életében. A meccs napján szinte minden intézmény délben bezár, és irány a focipálya” – mondta a Nemzeti Sportnak Deák Zoltán, az FC Jóka elnöke.

„A klub vezetősége már tíz napja ezzel a mérkőzéssel fekszik és kel. Mindent megteszünk, hogy ez a találkozó még sokáig emlékezetes maradjon. Ez a nap egyszerre óriási kihívás és felelősség is. Nagyon érdekes lesz, hiszen falunkból sokan bérletesei a DAC-nak” – mosolygott a jókai klub első embere.

A helyi csapat az ötödik ligában szerepel, a játékosok természetesen amatőrök. „A keretben van kőműves, építőmunkás, tanár is. A srácoknak ezért szabadságot kellett kivenniük. Délelőtt tartunk egy könnyű edzést, délután pedig kifutunk a DAC ellen. Nyerni akar mindenki, de tisztában vagyunk a realitással: száz meccsből talán egyszer játszanánk döntetlent, a többit elveszítenénk. De lehet, hogy épp most jön el a századik mérkőzés. Nincs mitől tartanunk, mi csak meglepetést okozhatunk, ezért nem nehezedik ránk nyomás. A legfontosabb, hogy élvezzük ezt a nagy ünnepet – életre szóló élmény lesz” – tette hozzá Deák Zoltán.

A legutóbbi bajnokin, a Nagysurány elleni 2–2-es döntetlen alkalmával száz néző volt a lelátón. Most viszont telt ház várható. „A főlelátónkon már alig van szabad hely, több száz állóhelyjegyet is eladtunk. A nézőszám úgy 1500 körül alakul majd. Eredetileg jövő héten kellett volna játszanunk, de mivel a szlovák sporttelevízió műsorra tűzte a DAC elleni összecsapást, így az Államalapító Szent István király ünnepén kerül rá sor” – zárta szavait Deák Zoltán.

A dunaszerdahelyi csapat háza tájáról rossz hírek érkeztek a hét elején. További két meghatározó játékos esett ki hosszabb időre a már amúgy is megtizedelt keretből. Matej Trusára lábtörés miatt több hónapig nem számíthatnak, míg Tarasz Kacsaraba bokaszalag-húzódás miatt nem léphet pályára. Bár a DAC-hoz érkezett két fiatal, a ghánai Clement Ansah és a belga Rabby Mateta Pepa, egyelőre nem tudják pótolni a kulcsjátékosokat.