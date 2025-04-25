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Superliga: Sepsi OSK–Otelul Galati

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2025.04.25. 19:54
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Fotó: FB/Sepsi OSK
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Otelul Galati Sepsi OSK Superliga
A román élvonal (Superliga) alsóházi rájátszásának 6. fordulójában a Sepsi OSK az Otelul Galati együttesét fogadja. Kövessék a mérkőzést élő, szöveges közvetítésünk segítségével!

ROMÁN SUPERLIGA
RÁJÁTSZÁS, ALSÓHÁZ
6. FORDULÓ
Sepsi OSK–Otelul Galati 0–2
Sepsi OSK Aréna, 5500 néző. Vezeti: Chivulete 
Sepsi OSK: Niczuly – Otelita, Harut, Ninaj, Dumitrescu – Skorup, Mino – Mailat, Matei, Oberlin – Coman 
Vezetőedző: Dorinel Munteanu. Kispadon: Gedő, Oroian, Simic, Stefan, Sigér, Kallaku, Neskovics, El-Sawy, Ghimfus, Draghiceanu, Batzula, Babunszki 
Otelul: Dur-Bozoanca – Zselev, Cissé, Sztevanovics, Miguel Silva – Bourard, Lameira, Teles – Maciel, Bicfalvi, Tanasa. 
Vezetőedző: Bálint László György. Kispadon: Paharnicu, Bonilla, Plaza, Rosu, Angha, Cojocaru, Andronache, S. Rus, Maftei, Hofman, Bani, Stan 
G: Teles (11.), Tanasa (33.)

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Otelul Galati Sepsi OSK Superliga
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