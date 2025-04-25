Superliga: Sepsi OSK–Otelul Galati

ROMÁN SUPERLIGA
RÁJÁTSZÁS, ALSÓHÁZ
6. FORDULÓ
Sepsi OSK–Otelul Galati 0–2
Sepsi OSK Aréna, 5500 néző. Vezeti: Chivulete
Sepsi OSK: Niczuly – Otelita, Harut, Ninaj, Dumitrescu – Skorup, Mino – Mailat, Matei, Oberlin – Coman
Vezetőedző: Dorinel Munteanu. Kispadon: Gedő, Oroian, Simic, Stefan, Sigér, Kallaku, Neskovics, El-Sawy, Ghimfus, Draghiceanu, Batzula, Babunszki
Otelul: Dur-Bozoanca – Zselev, Cissé, Sztevanovics, Miguel Silva – Bourard, Lameira, Teles – Maciel, Bicfalvi, Tanasa.
Vezetőedző: Bálint László György. Kispadon: Paharnicu, Bonilla, Plaza, Rosu, Angha, Cojocaru, Andronache, S. Rus, Maftei, Hofman, Bani, Stan
G: Teles (11.), Tanasa (33.)
PERCRŐL PERCRE