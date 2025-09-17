Juhászék már Sepsiszentgyörgyön eldöntötték az Euroliga-selejtező sorsát

A román bajnok Sepsi 4–2-nél vezetett utoljára, majd a vendégek egy 11 pontos rohammal elhúztak, és szinte folyamatosan növelték az előnyüket, amely a hajrában a 40 pontot (41–81) is elérte. Juhász Dorka uralta a palánkok alatti területet, 15 pontjával, 10 lepattanójával és 6 gólpasszával mindhárom kategóriában a Galatasaray legjobbja volt, bár csupán 21 és fél percet töltött a pályán. A szentgyörgyieknél a 32 percet játszó Mérész (13 pont, 7 lepattanó) volt a legeredményesebb játékos, Szabó 7, míg Gereben 6 ponttal, valamint mindketten 4-4 lepattanóval zárták a találkozót.

A visszavágót szeptember 24-án rendezik Isztambulban. A párharc győztese – aligha kérdés, hogy a Galatasaray – az Euroliga C-csoportjába kerül, a Sopron Basket, az olasz Beretta Famila Schio és a francia Flammes Carolo Basket mellé, míg a vesztes az Eurokupában folytatja szereplését.

KOSÁRLABDA

Női Euroliga, selejtező, 1. mérkőzés

Sepsi-SIC–Galatasaray 48–81 (11–26, 11–16, 13–18, 13–21)