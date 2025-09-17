Vívás: az új idényt is bizakodva kezdhetik a Ludovika tőrözői

Az új idényben is megtartanák eredményességüket a Ludovika SE korosztályos tőrözői. Az elmúlt időszakban a fővárosi egyesület fiatalja rendre ott voltak az utánpótlás-világeseményeken, és bár az új évadtól kezdődően olyan korábban nemzetközi szinten is kimagaslóan teljesítő vívók lépnek a felnőttek közé, mint Bagdány Albert, Bálint Álmos vagy Budaházy Ambrus,

az utánuk érkezők között is megtalálhatók a sokra hivatott ígéretek.

„A Ludovikában elsősorban az utánpótlásképzésen van hangsúly, és Horváth Mária nevelőedzőnknek köszönhetően minden évben jó alapokkal rendelkező, elhivatott gyerekek lépnek a magasabb korosztályokba – mondja Mazza Lorenzo vezetőedző. – Az elmúlt években jellemzően a fiúk közül lettek többen is válogatottak egyszerre, most örömmel mondhatom, hogy a mindkét nemben és a kadét-, valamint a juniorkorosztályban is nagyon jó tőrözöink vannak. Egy előválogatót már tartottak a következő korosztályos Eb-re és a vébére, így a ranglistán a juniorok között Bodor Áron és Polonyi Petra a második, a kadétoknál Bándhidi Balázs az első, míg Németh Emma ugyancsak a második helyről várja a folytatást. Áron és Emma nálunk kezdte a vívást, Balázs és Petra később csatlakozott hozzánk. A legutóbbi kadét Eb-n Bodor Áron a bronzérmes csapat tagja volt, és természetesen azt szeretnénk, ha a jövőben sem kerülnének el minket a sikerek. Külön büszkeség, hogy nálunk nevelkedett és vív Mihályi Andor, aki az idén annak a felnőttcsapatnak volt tagja, amely harmincnyolc év után szerzett érmet, bronzot az Eb-n. Fontos, hogy a klubunkban meglegyenek a hasonló példaképek és a fiatalabbak lássák, hogy hová lehet eljutni.”

A Ludovikának Süveg Erzsébet személyében már reményteljes párbajtőrözője is van, így a kadétok között ebben a fegyvernemben is bizakodhatnak.

Ludovikások a mátraházi kadét- és junior-válogatott edzőtáborban Forrás: Ludovika SE

Mazza Lorenzo a junior férfi tőrválogatott keretedzőjeként is tevékenykedik. A csapat a múlt évadban az Eb-n a negyedik, a vb-n a tizenegyedik helyen zárt.

„Erős csapatunk lehet. Rubin Mattia a sérüléséből kezd felépülni, és az utolsó juniorévében szeretne eredményes lenni, Zsögön Andor pedig már legutóbb is értékes tagja volt a válogatottnak. És több nagyon ígéretes fiatalnak is megvan az esélye, hogy kivívja a válogatottságot. A világranglista-helyezésünk továbbra is jó, az első, isztambuli világkupán visszajelzést kapunk arról, hogy hol tartunk a riválisokhoz képest.

De mint ahogy minden évben, ezúttal is éremért megyünk a világversenyekre.

(Kiemelt képünkön: Bodor Áron Forrás: MVSZ)