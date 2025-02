„Az ilyen élményektől lesznek jobb játékosok” – a Puskás Akadémia edzője az ifi BL-búcsú után

Az edző, Babó Levente felemás érzésekről beszélt.

„Összességében többet birtokolta az Aston Villa a labdát, több helyzetük volt, viszont az utolsó pillanatig ott volt a lehetőség, hogy döntetlenre mentsük a mérkőzést. Küzdöttünk elég sok nehézséggel, sérülésekkel, volt egy eltiltásunk, a komplett védelmet kicseréltük. Nagyon büszke vagyok a játékosokra, nagyon nagy munkát fektettek ebbe a mai mérkőzésbe.”

Videónkban beszél a két bekapott gólt eredményező rövidzárlatról a második félidő elején; a hosszabbításban lőtt keresztlécről; a Ferencváros ellen a vasárnapi NB I-es rangadón hatalmasat mentő Markgráf Ákos hiányáról, és az ifjúsági sorozatban 5 mérkőzésen 5 gólt szerző Mondovics Kevinről is.

Vékony Bence úgy érezte, több volt ebben a meccsben.

„Az első félidőben jól védekeztünk, amit elterveztünk, abszolút megvalósult, nem tudtak minket megbontani. Sajnos a második félidőre egy kis rövidzárlattal jöttünk ki, két elkerülhető gólt kaptunk. Rúgtunk utána mi is egyet, a végén akár egyenlíthettünk is volna, de sajnos ez most nem jött össze.”

Az NSO Tv videójában mesél a gólról, hiszen ő szerezte meg előtte a labdát, majd adta a gólpasszt, de szóba kerül, hogy vasárnap még a Puskás Akadémia felnőttcsapatában játszott csereként az FTC elleni rangadón, és megtudjuk, szerinte miben tartanak előrébb az Aston Villa játékosai a felcsútiaknál.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

4. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–ASTON VILLA (angol) 1–2 (0–0)

Felcsút, Pancho Aréna, 300 néző. Vezette: Kücük (török)

Puskás Akadémia: Lehoczki – Pál B., Szűcs Sz., Szojma, Kun O. (Magyarics, 69.) – Dimitrijev (Gusztej, 57.), Ásványi (Varga Zs., 57.) – Tiscsuk (Antal M., 57.), Miskolczi (Zahorán, 79.), Vékony – Mondovics. Edző: Babó Levente

Aston Villa: Lewis – Rowe, Katsukunya, Routh, Fortes (Bloomfield, 90+4.) – Hemmings (Brannigan, 83.), Borland – Burrowes, Pavey, Broggio – Cotcher (Khedr, 74.). Edző: Josep Gombau

Gólszerző: Mondovics (80.), ill. Cotcher (46.), Pavey (54.)