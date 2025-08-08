NB I: az Újpest a tavaszi 1–6-ért, a Nyíregyháza a 0–7-ért vághat vissza a hétvégén

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 3. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–DEBRECENI VSC

♦ A két csapat még sosem találkozott az élvonalban.

♦ Mivel a barcikaiak a stadionja nem felel meg az NB I-es előírásoknak, ezért a mérkőzést a városuktól mintegy 80 kilométerre fekvő Mezőkövesden rendezik meg.

♦ Az NB II-ben 1977 és 2021 között 14-szer csaptak össze, és a meccseik felét, 7-et a debreceniek nyerték meg. A döntetlenek száma 3, a kazincbarcikai sikereké 4.

♦ 1984 óta nem ikszeltek, azóta 3-szor nyertek a kék-sárgák, és 5-ször a Loki – közte az utolsó 3 alkalommal. A DVSC a legutóbbi NB II-es idényében, 2020–2021-ben idegenben több mint egy félidőt emberelőnyben játszva 3–0-ra, otthon 3–1-re diadalmaskodott. A mai kerettagok közül az első meccsen Bárány Donát, a visszavágón Szécsi Márk és Dzsudzsák Balázs is betalált.

♦ A barcikaiak tétmeccsen legutóbb 1992 októberében, idegenben tudták megverni a Lokit, mégpedig annak későbbi sikeredzője, Kondás Elemér tizenegyesből lőtt góljával 1–0-ra.

♦ Amikor a másodosztályban a kék-sárgák voltak a pályaválasztók, 2-szer született hazai győzelem – 1977-ben 6–0, 1991-ben 1–0 –, 2-szer ikszeltek, 3-szor pedig a DVSC bizonyult jobbnak.

♦ 2019 és 2024 között 7 felkészülési mérkőzést is vívtak egymással: az első esztendőben 2-szer a Barcika, majd 4-szer a Loki nyert, legutóbb, tavaly júliusban pedig 3–3-ra végeztek.

♦ Az abszolút újoncként utolsó helyen álló Kazincbarcikának még nincs pontja, bár ez nem meglepő, hogy eddig a legutóbb ezüstérmes Puskás Akadémia, majd a címvédő FTC otthonában vendégeskedett. A tavaszi NB II-es szezonját is beszámítva már 4 bajnoki óta nyeretlen (2 iksz, 2 vereség), legutóbb május 12-én Kispesten tudott nyerni (1–0).

♦ A Debrecen ugyanúgy 4 pontot gyűjtött az első két fordulóban, mint egy évvel ezelőtt, és az FTC-n kívül az egyetlen olyan csapat a mezőnyben, amely le tudott már hozni egy kapott gól nélküli mérkőzést (1–0 az MTK ellen). Ebben elévülhetetlen érdemeket szerzett a zöld-fehérektől kölcsönbe kapott kapus, Varga Ádám, aki magasan a legtöbb védést mutatta be eddig az NB I-ben (13).

♦ A Barcika az előző NB II-es idényben 9–4–2-es mérlegével 3. lett a hazai tabellán, viszont 11 bajnoki óta nem kapott ki a saját stadionjában ki (7 győzelem, 4 iksz). Legutóbb tavaly szeptember 29-én a Kozármisleny vitte el tőle a 3 pontot (2–3).

♦ A DVSC legutóbbi két idegenbeli mérkőzésén is 3 gólt tudott szerezni. Ez májusban Fehérváron bennmaradást (3–0), két héttel ezelőtt, Egerszegen egy pontot ért (3–3) a számára.

♦ A találkozót a 33 éves Hanyecz Bence vezeti, akinek ez lesz az első NB I-es mérkőzése. A másodosztályban eddig 78 összecsapáson fújta a sípot.

SZOMBAT



MTK BUDAPEST–DIÓSGYŐRI VTK

♦ Kereken 100 meccset játszottak már egymás ellen az NB I-ben, és eddig a fővárosiak lényegesen eredményesebbek, hiszen az örökmérleg 52 MTK-győzelem, 26 döntetlen, 22 DVTK-siker.

♦ Májusban Miskolcon a DVTK a 2–1-es sikerével az MTK elleni több mint hatéves, kilencmeccses élvonalbeli nyeretlenségi sorozatának (4 döntetlen, 5 vereség) vetett véget.

♦ Az MTK pályaválasztása mellett 51-szer találkoztak a legfelső osztályban, és a DVTK 12 döntetlen mellett csak 4-szer tudott győzni: 1980-ban 1–4, 1992-ben 1–2, 1997-ben 0–1, 2014-ben 0–2 volt az eredmény. Februárban az MTK 4–0-ra kiütötte a Diósgyőrt, amelyet az edzőváltás miatt azon a meccsen átmenetileg Vincze Richárd irányított. Az előző kiírásban ez volt a DVTK legnagyobb veresége, az MTK-nak pedig egálban a legnagyobb győzelme.

♦ A 2022–2023-as kiírásban az NB II-ben csaptak össze, akkor a Diósgyőr 3–0-ra, az MTK 4–2-re nyert házigazdaként.

♦ Közös a két csapatban, hogy mindössze 1 pontot szereztek az első két fordulóban, a DVTK azzal van hátrébb a tabellán, hogy eggyel rosszabb a gólkülönbsége.

♦ Az MTK bajnokijain esett eddig átlagban a legkevesebb gól (1.5/meccs), a Diósgyőrén ezzel szemben majdnem háromszor annyi (4.0/mérkőzés).

♦ A DVTK lett az első olyan együttes ebben a bajnokságban, amely kétgólos előnyről nem tudott nyerni: a ZTE ellen otthon 2–2-t ért el.

♦ Horváth Dávid együttese az előző 5 hazai meccséből 3-at elbukott, az FTC elleni nyitányon ikszelt (1–1) és közben csak a tavasszal kiesett KTE-t tudta legyőzni (2–1).

♦ A Diósgyőr 2025-ben vendégként eddig képtelen volt nyerni, a mérlege 0–2–6. Az előző 3 idegenbeli mérkőzését elveszítette, legutóbb Újpesten 3–1-re maradt alul.



NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FERENCVÁROSI TC

♦Huszonöt élvonalbeli mérkőzés után hatalmas a zöld-fehérek fölénye, az örökmérleg ugyanis 3 nyíregyházi diadal, 4 döntetlen, 18 ferencvárosi győzelem, 17–49-es gólkülönbség. A következő lesz az FTC 50. találata ebben a párharcban.

♦ Először 1980-ban találkoztak, de az első siker csak a 14. próbálkozásra, 2000-ben jött össze a Szparinak, a következő kettő pedig 2005-ben és 2009-ben, valamennyi a szabolcsi városban. A tavasszal véget ért bajnokságban két egygólos diadal után az FTC harmadszorra 7–0-ra legyőzte a szabolcsiakat a Groupama Arénában. Ez a Nyíregyháza NB I-es történetének legnagyobb veresége. Varga Barnabás mindhárom meccsen betalált egyszer.

♦ A piros-kékektől az előző idényben egyedül a volt ferencvárosi kedvenc, Ebedli Zoltán unokája, Kovácsréti Márk tudott gólt lőni az FTC kapujába, mégpedig az Üllői úton. Ő 2024 áprilisában a balmazújvárosi, szintén 2–1-re elvesztett Mol Magyar Kupa-elődöntőben is betalált a zöld-fehéreknek, a sort szombaton a 100. NB I-es meccsén folytathatja.

♦ A nyírségi városban jóval kiegyenlítettebb az NB I-es mérlegük: 3 Szpari-győzelem, 3 döntetlen és 6 FTC-siker. A piros-kékek odahaza a legutóbbi két alkalommal be sem találtak a zöld-fehéreknek: 2015 márciusában 0–0-t játszottak, tavaly decemberben 1–0-ra nyertek a vendégek.

♦ A 2006–2007-es idényben az NB II-ben mind a kétszer döntetlenre végeztek (0–0 és 1–1).

♦ Szabó Istvánnak, a Szpari jelenlegi és a Kecskeméti TE korábbi vezetőedzőjének a szombati lesz a 100. NB I-es mérkőzése, a mérlege eddig 38 győzelem, 26 döntetlen, 35 vereség, ebből a Nyíregyházával 3–4–2. A Szparival a már említett 0–7 után volt egy hatmeccses bajnoki veretlenségi szériája (2 győzelem, 4 iksz), amely múlt vasárnap Felcsúton szakadt meg (2–3).

♦ A Bajnokok Ligája selejtezőjében is érdekelt Ferencváros a július 22-i idényrajtja óta 5 tétmeccsen 3-szor győzött és 2 döntetlent játszott, és még egyetlen percig sem volt hátrányban. A legutóbbi 2 mérkőzésén ráadásul gólt sem kapott (3–0 a Barcika ellen, majd 0–0 a Ludogorecnél).

♦ A nyírségi csapat vendéglátóként legutóbb március 29-én a Puskás Akadémiától szenvedett vereséget (0–2), de még Tímár Krisztiánnal a kispadon. Otthon azóta 3-szor 1–0-ra nyert, majd 2-szer remizett, de gólt csak legutóbb, a Kisvárdától szedett be (1–1).

♦ Az FTC házon kívül az MTK elleni 1–1-gyel rajtolt, ezzel megszakadt az idegenbeli 4-es győzelemsorozata. Előtte március 30-án Diósgyőrben is ikszelt (1–1), de akkor a 24. perctől emberhátrányban játszott.



VASÁRNAP

ZALAEGERSZEGI TE FC–ETO FC

♦ Eddig 78-szor rendezték meg az NB I-ben a nyugat-dunántúli rangadót, amelyben a vendég győriek állnak jobban, hiszen az örökmérleg 28 zalai sikert, 18 ikszet és 32 ETO-győzelmet mutat.

♦ Az előző 20 évben hatalmas a Rába-partiak fölénye, hiszen 18 NB I-es meccsükből csak egyen született ZTE-siker: 2010 szeptemberében, Győrben (0–1). Azóta 7 döntetlen mellett 10 ETO-győzelem született.

♦ 2017 és 2019 között négyszer csaptak össze az NB II-ben, ekkor két 0–0 mellett mindkét gárda egy-egy győzelmet aratott. 2019 februárjában hazai pályán 3–2-re nyertek az egerszegiek – tétmeccseken máig ez a kék-fehérek utolsó sikere a győriekkel szemben.

♦ Az NB I-ben ez lesz a 40. találkozójuk a zalai vármegyeszékhelyen, 21-szer bizonyultak jobbnak a hazaiak, 10-szer nyertek a vendég győriek, 8 találkozójuk pedig döntetlen lett. A zalai csapat az élvonalban otthon legutóbb 21 évvel ezelőtt, 2004 augusztusában tudta legyőzni az ETO-t (2–0). A ZTE Arénában az előző bajnokságban előbb a hajrában fordítva 2–1-re nyertek a győriek, májusban pedig 0–0-ra végeztek.

♦ A diósgyőri 2–2-vel a Zalaegerszeg az egyetlen csapat a mezőnyben, amely az első két fordulóban kétgólos hátrányból egy pontot meg tudott menteni. Ráadásul ezt úgy érte el, hogy az egy meccsre eltiltott trénerét, Nuno Campost a másodedző Goncalo Gil helyettesítette.

♦ Ez már sorozatban a 7. döntetlenje volt a ZTE-nek, az egerszegiek ezzel megint új klubrekordot állítottak fel.

♦A szintén két döntetlennel nyitó ETO az előző körben az Újpest ellen a 40. perctől emberelőnyben játszva Olekszandr Piscsur révén a bajnokság eddigi legkésőbbi, 94. perces góljával egyenlített az Újpest ellen (1–1).

♦ A győri csapat a Konferencialigában csütörtökön 2–1-re alulmaradt a svéd AIK otthonában, így eddig mind az 5 idénybeli tétmérkőzésén szerzett is és kapott is gólt.

♦ A Sofascore sportstatisztikai portál szerint a mindkét fordulóban szóhoz jutott játékosok közül 10-es skálán 8.15 ponttal az egész NB I-es mezőnyben a ZTE 21 éves brazil támadója, Joao Victor kapta a legmagasabb átlagértékelést.

♦ A Zalaegerszeg hazai pályán 8 találkozó óta nyeretlen, 7 iksz mellett egyedül az FTC-től kapott ki (0–2), legutóbb február 9-én a DVTK-t verte meg (2–1).

♦ Vendégként az ETO a leghosszabb ideje veretlen csapat az NB I-ben: legutóbb tavaly augusztus 16-án Kecskeméten kapott ki (1–2), azóta 6-szor nyert, 9-szer döntetlenre végzett. Két hete Pakson háromszori vezetés után játszott 3–3-at.



KISVÁRDA MASTER GOOD–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Legutóbb a 2023–2024-es bajnokságban csaptak össze a legfelső osztályban, akkor a Puskás Akadémia mind a 9 pontot begyűjtötte a szabolcsiak ellen (1–0, 2–0 és 4–2), az örökmérleg épp ezzel a 3 diadallal billen a felcsútiak felé: 4 várdai siker, 7 döntetlen, 7 PAFC-győzelem.

♦ A kisvárdaiak az előző 8 találkozójukon csak egyszer tudták megverni az akadémistákat, 2022 novemberében a Pancho Arénában Mario Ilievszki 92. perces góljával 1–0-ra. Azóta 4 meccsen csak egy döntetlent tudtak kicsikarni ellenük.

♦ A szabolcsi városban ez lesz a 10. találkozójuk, az eddigiekből csak egyet, 2018 decemberében Horváth Zoltán góljával rögtön az elsőt tudta megnyerni a várdai csapat (1–0). Azóta 4 iksz mellett 4-szer úgy győzött a Puskás Akadémia, hogy hátul mindig 0-ra hozta le a meccset. Legutóbb 2024 februárjában Nagy Zsolt, valamint Komáromi György góljával 2–0-ra nyertek a felcsútiak – 4 találattal előbbi a párharc gólkirálya.

♦ A Kisvárda a 7. idényét tölt az élvonalban, de eddig csak egyszer, rögtön az elsőben, 2018 őszén fordult elő, hogy a mostanihoz hasonlóan nyeretlen maradjon az első két bajnokiján. A különbség annyi, hogy ezúttal már van 1 pontja, akkor pedig egy sem volt.

♦ A Puskás Akadémia akárcsak egy évvel ezelőtt, most is 2 győzelemmel kezdte a bajnokságot. Az első két fordulóban az egyetlen csapat volt a mezőnyben, amely hátrányból tudott nyerni, illetve amelyik még nem vesztett pontot az NB I-ben.

♦ A szabolcsi csapat az előző héten először kapott hazai pályán 5 gólt, és a Paks elleni 1–5 holtversenyben az eddigi legsúlyosabb veresége az NB I-ben. Korábban 2021 novemberében az FTC tudott 4–0-ra nyerni a Várkerti Stadionban.

♦ A felcsúti gárda ebben az idényben először megy idegenbe, az előző bajnokságban 8–3–6-os mérleggel második lett a vendégtabellán, holtversenyben a harmadik legtöbb gólt szerezte (26) és a második legkevesebbet kapta (20).



ÚJPEST FC–PAKSI FC

♦ A 49. NB I-es meccsük jön, az utóbbi években eredményesebb tolnaiak 2022-ben fordították a maguk javára az örökmérleget, amely most 14 újpesti sikert, 16 döntetlent és 18 paksi győzelmet mutat. A gólátlag 3.0/mérkőzés, az előző 13 egymás elleni bajnokijukon 12-szer volt legalább 3 találat.

♦ Volt egy időszak, amikor a Paks az Újpest mumusának számított, hiszen 2009 és 2013 nyara között 10 meccsükből csak egyet tudtak megnyerni a fővárosiak. 2016-tól 2021 tavaszáig viszont a tolnaiak 16 találkozón keresztül képtelenek voltak legyőzni a lila-fehéreket. Azóta 12 mérkőzésből 7-et nyertek meg a paksiak, és csak 4-et az újpestiek. Márciusban a tolnaiak hazai pályán a négy gólt szerző Tóth Barna vezérletével 6–1-re legyőzték a fővárosiakat. Mégsem ez a párosítás legnagyobb különbségű diadala, hiszen a paksiak 2013 márciusában 6–0-ra nyertek a Megyeri úton.

♦ A lila-fehérek pályaválasztásával ez lesz a 24. bajnokijuk, az eddigi mérleg kiegyenlített, hiszen 9 iksz mellett mindkét csapatnak 7-szer sikerült nyernie. A Szusza Ferenc Stadionban az előző 3 alkalommal minden eredménytípus előfordult: a 2023. áprilisi 3–2-es újpesti győzelmet egy 2–1-es paksi siker, majd tavaly novemberben egy 0–0 követte.

♦ A győri 1–1-gyel a májusban kinevezett Damir Krznar irányításával 5 bajnoki után is veretlen még az Újpest (2 győzelem, 3 döntetlen). Hasonló eredménysorral mostanáig utoljára 2012 tavaszán a belga Marc Leliévre kezdett a lila-fehérek kispadján.

♦ Ebben a bajnokságban az FTC mellett még az Újpest mondhatja el, hogy egyetlen percig sem állt vesztésre.

♦ Az előző körben Kisvárdán 5–1-re diadalmaskodó Paks legutóbb 2021-ben kezdte úgy a bajnokságot, mint most, hogy az első két fordulóban 8 gólt hozott össze. A mostani 4 pontjával szemben azonban akkor csak hármat gyűjtött ezzel, mert anno a 6–1-es felcsúti győzelmét egy mezőkövesdi 2–3 előzte meg.

♦ A DVTK elleni két héttel ezelőtti 3–1-es siker ellenére az Újpest 2025-ös hazai mérlege még mindig negatív: 2 győzelem, 4 döntetlen, 3 vereség.

♦ A Paks a Konferencialigában csütörtökön az ukrán Polisszja Zsitomir ellen már a második 3–0-s idegenbeli kupavereségét szenvedte el a nyáron, bajnokikon azonban ebben a naptári évben csak Győrben kapott ki, a mutatója pedig 4–4–1.



