Hazatér a Sturm Graztól a Puskás Akadémia saját nevelésű játékosa – hivatalos

Kern Martin a legutóbbi idényt töltötte a Sturm Graznál, most pedig 2029-ig a Puskás Akadémiát erősítheti. A 19 éves középpályás már volt a felcsútiak játékosa. 2017-ben igazolt az akadémiára, és lett az U12-es csapat futballistája. A 2022–2023-as évadban az NB III-ban is futballozott, és 2023 februárjában 16 évesen a felnőttek között is bemutatkozott.

Az utánpótlás-válogatott labdarúgó 2024 nyarán a Sturm Grazhoz igazolt, ahol 26 meccsen lépett pályára a második ligás csapatban, továbbá hatszor az ifjúsági BL-ben is szerepelt.

„Kern Martint a Puskás Akadémia és a magyar futball számára sem kell bemutatni, Felcsúton pontosan tudják, milyen potenciál rejlik benne, nem zsákbamacskát vettek –mondta Esterházy Mátyás, a 19 esztendős középpályást képviselő EM Sports Consulting tulajdonosa. – Pécsi Ármin példája bizonyítja, hogy a klubnál tudják, hogyan kell felépíteni a magyar fiatalokat, nyilván Kern Martint is okkal szerződtették, nem véletlenül invesztáltak pénzt és energiát abba, hogy ismét itthon futballozzon. Hornyák Zsolt jól ismeri a középpályást, biztos vagyok benne, hogy jó érzékkel építi majd be a csapatba.”

A magyar labdarúgás egyik legnagyobb tehetsége 2029-ig írt alá a felcsúti együtteshez.

„A BL-főtábla küszöbén álló csapatban nem tudta megvetni a lábát, a másodosztályban szereplő együttest viszont már kinőtte, így adta magát a kérdés, hogy hol van a legnagyobb esély az állandó játéklehetőségre, és a további fejlődésre. Arra jutottunk, hogy a környezet, ami itthon kialakult a magyar fiatalok körül, remek lehetőséget biztosít arra, hogy a Martinhoz hasonló toptehetségek gyorsított pályán mutathassák meg, mire képesek. A Puskás Akadémiával végig nyitott és őszinte párbeszédet folytattunk, korábban Pécsi Ármint is közösen építettük fel, és minden adott ahhoz, hogy Martin legyen a következő ékköve a klubnak.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Dala Martin (Videoton FC Fehérvár), ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Kerezsi Zalán (Budapest Honvéd, kölcsön után végleg), Lukács Dániel (Kecskeméti TE), Nagy Zoárd (Csákvár, szabadon igazolhatóként), Németh András (magyar-dél-afrikai, Hamburger SV – Németország, legutóbb kölcsönben SC Preussen Münster – Németország), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia, szabadon igazolhatóként), Mose Szemel (izraeli, Hapoel Rison Lecion – Izrael), Kern Martin (Sturm Graz – Ausztria)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Dusinszki Szabolcs (román-magyar, Csákvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bakti Balázs (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg), Bévárdi Zsombor (kispesti kölcsön után MTK Budapest), Kocsis Dominik (tiszakécskei kölcsön után Videoton FC Fehérvár), Jonathan Levi (svéd, Ferencvárosi TC, szabadon igazolhatóként), Miskolczi Domonkos (Szeged-Csanád Grosics Akadémia), Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Jakub Plsek (cseh, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Posztobányi Patrik (Budafoki MTE, legutóbb kölcsönben Mezőkövesd Zsóry), Jakov Puljic (horvát, HNK Vukovar 1991 – Horvátország), Radics Márton (Csákvár), Vitályos Viktor (MTK Budapest)

Kölcsönbe távozók: Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus, ismét kölcsön), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Major Marcell (csákvári kölcsön után Kazincbarcika), Ominger Gergő (Videoton FC Fehérvár, ismét kölcsön), Vajda Roland (kozármislenyi kölcsön után Videoton FC Fehérvár)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –