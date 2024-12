Három liverpooli sztár mellett CR és Neymar is a listán – ők tárgyalhatnak más klubokkal január 1-től

Kezdjük a ma is topligában, topszinten futballozó nevekkel: a Liverpool három lejáró szerződésű sztárral rendelkezik Mohamed Szalah, Virgil van Dijk és Trent-Alexander révén. Nos, a drukkerek szerint tragédia lenne a „vörösöknek”, ha ezekből legalább ketten nem maradnának, de erre is van esély. Van Dijk körül minden csendes, Szalah legutóbb azt mondta, „még messze” vannak az elképzelések egymástól, míg a Marca szerint TAA a Real Madridba vágyik. Az biztos, hogy január 1-től már szabadon meghallgathatnak más ajánlatokat is...

További nagy névnek számít a piacon Kevin De Bruyne (Manchester City), Szong Hun Min (Tottenham), Alphonso Davies és Joshua Kimmich (egyaránt Bayern München), de a Manchester Unitedben az utóbbi hetekben brillírozó Amad Diallo is ott van a listán. Persze Felrand Mendy (Real Madrid), Harry Maguire (MU), Jonathan Tah (Leverkusen), Thomas Partey (Arsenal) vagy éppen Koke (Atlético Madrid) is említésre méltó név.

A legértékesebb tíz (Forrás: Transfermarkt)

Hárman még a giganevek közül is kiemelkednek, igaz, ők mára nem a topszintről. Cristiano Ronaldo (Al-Naszr), Neymar Jr. (Al-Hilal) és – igaz, csak 2025 végén – Lionel Messi (Inter Miami) szerződése is az utolsó fázisba lépett. Náluk már eddig is a fizetésük, nem az értük kért összeg dominált persze, de érdekes lesz látni, váltanak-e.