„Azt mondta, siuuu!” – Cristiano Ronaldo eljegyezte párját, Georgina Rodríguezt

2025.08.12. 08:05
Cristiano Ronaldo még a Real Madrid játékosaként ismerte meg Georgina Rodríguezt (Fotó: Imago Images)
Minden jel arra mutat, hogy az ötszörös aranylabdás labdarúgó, Cristiano Ronaldo új fejezetet kezd magánéletében, miután hétfőn este eljegyezte barátnőjét, Georgina Rodríguezt. A hírt a spanyol-argentin hölgy tette közzé az Instagram-oldalán.

A 31 éves modell egy méretes drágaköves gyűrűt ábrázoló képet osztott meg a következő szöveggel: „Igen, a mostani és az összes életemben is.”

A poszt alatt egy humoros megjegyzés kapta a legtöbb kedvelést (cikkünk megírásakor 240 ezret), amely – a 40 éves támadó gólörömére utalva – a következő szöveggel kommentálta a bejelentést: „Azt mondta, Siuu!”.

Cristiano Ronaldo cikkünk megírásakor még nem reagált a bejelentésre.

Ronaldo és Rodríguez kilenc éve alkotnak egy párt, s összesen öt gyereket nevelnek.

Cristiano Ronaldo jelenleg klubcsapata, az Al-Naszr spanyolországi edzőtáborában van, s legutóbb vasárnap játszott felkészülési meccset. A portugál klasszis duplázott a spanyol másodosztályú Almería elleni találkozón, de csapata 3–2-re így is elveszítette a mérkőzést.

 

 

