A Midtjylland, a Malmö és a Genk is nagy előnyt szerzett az El-selejtező playoffkörében

Az előző idényben az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában playoffkörig jutó dán Midtjylland 4–0-ra kiütötte a finn Kuopiót, és alighanem idén is ott lesz a főtáblán. Az El előző kiírásában 31. helyezett svéd Malmö is magabiztos előnyt szerzett a cseh Sigma Olomouc ellen, a norvég Brann pedig 93. perces góllal múlta felül a ciprusi AEK Larnacát.

A Dinamo Kijev emberhátrányban 3–1-re kikapott Topolyán a Maccabi Tel-Avivtól, és idegenben szenvedett vereséget a Ferencvárossal szemben a BL-selejtezőből kieső Ludogorec is, amelyet az északmacedón Skendija vert meg 2–1-re. Otthon került hátrányba a Slovan Bratislava, a Panathinaikosz viszont előnyt szerzett a visszavágóra, a Genk pedig már a főtáblán érezheti magát.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), 1. MÉRKŐZÉS

Midtjylland (dán)–Kuopio PS (finn) 4–0

Brann Bergen (norvég)–AEK Larnaca (ciprusi) 2–1

Malmö (svéd)–Sigma Olomouc (cseh) 3–0

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Kijev (ukrán) –

Panathinaikosz (görög)–Samsunspor (török) 2–1

Skendija (északmacedón)–Ludogorec (bolgár) 2–1

Zrinjski (bosznia-hercegovinai)–Utrecht (holland) 0–2

Slovan Bratislava (szlovák)–Young Boys (svájci) 0–1

Lech Poznan (lengyel)–Genk (belga) 1–5

Később

20.45: Aberdeen (skót)–FCSB (román)

20.45: Rijeka (horvát)–PAOK (görög)

21.00: Lincoln (gibraltári)–Braga (portugál)

A visszavágókat az augusztus 26-ára kiírt Larnaca–Brann mérkőzést leszámítva augusztus 27-én rendezik meg.