Változatlanul Ronaldo a világ legjobban fizetett labdarúgója

A fizetés mellett a béren kívüli juttatások – így a különféle bónuszok, a reklám- és szponzori szerződésekből befolyó összegek – a szaúdi al-Nasszr klubcsapatát erősítő portugál sztár esetében együttesen 262 millió euróra rúgnak, amivel toronymagasan első a bevételi listán, megelőzve örök vetélytársát, az Inter Miamiban játszó argentin Lionel Messit, aki 123 millióval foglalja el a második helyet.

Mindkettejük esetében a bevételi források egy jelentős hányada abból adódik, hogy igen intenzív a jelenlétük a világhálón, az online térben is. A februárban negyvenéves Ronaldo – aki 2023-ban 239 milliót keresett – augusztusban indította el YouTube-csatornáját, amellyel egyetlen nap alatt 10 millió feliratkozót szerzett, mára pedig egymilliárdnál is több követője van az összes közösségi médiaplatformot figyelembe véve.

A Forbes-lajstrom harmadikja 101 millió euróval a brazil Neymar, aki súlyos sérülésből fakadó egyévnyi kényszerszünet után most hétfőn lépett először újra pályára a szaúdi al-Hilal színeiben. A fizetési lista első tíz helyezettje között négyen is a szaúdi bajnokság élvonalában szerepelnek, hárman képviselik az angol Premier League-et, ketten a spanyol La Ligát, Messi pedig egyedül reprezentálja az amerikai profi bajnokságot, az MLS-t. A leggazdagabbak közt van az egyiptomi Mohamed Szalah is, aki 49 millió euróval a nyolcadik a sorban.

A 2024-ben legjobban kereső futballisták a Forbes szerint:

1. Cristiano Ronaldo (portugál, al-Nasszr) 262 millió euró

2. Lionel Messi (argentin, Inter Miami) 123

3. Neymar (brazil, al-Hilal) 101

4. Karim Benzema (francia, al-Ittihad) 95

5. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid) 83

6. Erling Haaland (norvég, Manchester City) 55

7. Vinicius Jr. (brazil, Real Madrid) 50

8. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool) 49

9. Sadio Mané (szenegáli, al-Nasszr) 48

10. Kevin De Bruyne (belga, Manchester City) 36