Cassano szerint Cristiano Ronaldo nem tudja, hogyan kell játszani a futballt

A 39-szeres olasz válogatott csatár, a Real Madridban 2006 és 2008 között játszó Cassano a Viva el Futbol nevű podcastben véleményezte az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót.

„Cristiano Ronaldo nem tudja, hogyan kell játszani a futballt. Akár háromezer gólt is szerezhet, nem érdekel. Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic és Luis Suárez is tudja, hogyan illeszkedjen a csapatba. Ők sok mindent tudnak, ellentétben Ronaldóval, akinek mindig is csak a gólszerzés volt az elsődleges célja” – vélekedett a portugál sztárról Cassano.