Szerbiai tornával készült az U19-es válogatott az Eb-selejtezőre

V. J./MTIV. J./MTI
2025.09.11. 11:10
null
A Montenegró elleni kezdőcsapat (Fotó: mlsz.hu)
A 30 éves múltra visszatekintő Vilotics-emléktornán vett részt Szerbiában a magyar U19-es labdarúgó-válogatott, amely a novemberi, hazai rendezésű Európa-bajnoki selejtezőre készül.

Kemenes Szabolcs szövetségi edző együttese a napokban véget ért tornán Portugáliától és Szerbiától egyaránt 3–1-re kapott ki, majd Montenegrót 2–1-re legyőzte, így a harmadik helyen végzett. Ezúttal azonban egyöntetű vélemény volt, hogy valóban nem az eredmény a legfontosabb, elvégre közeleg az Eb-selejtezős minitorna.

„Szerencsére hasonló képességű játékosok alkotják a keretünket, vagyis teljesen mindegy, hogy ki kezdi a mérkőzést, és ki fejezi be” –  nyilatkozta Kovács Bendegúz, a holland AZ légiósa az M1 aktuális csatornának. – A Vilotics-tornán inkább már az Eb-selejtezőre készültünk, mert szeretnénk továbbjutni a csoportból."

A korosztályos válogatott a Feröer-szigetek, Franciaország és Bulgária csapata ellen játszik majd novemberben.

„A bolgárok és a feröeriek ellen kötelező a három pont megszerzése, a franciák ellen pedig a lehető legszorosabb meccset kellene játszanunk” – tette hozzá a korábban az Ajax korosztályos csapatában is futballozó csatár.

„A helyzetkihasználáson mindenképpen javítanunk kell” – tette hozzá Kugyela Zalán, az olasz Torino Primavera csapatában szereplő légiós. – Az Eb-selejtezőn az elitkörbe akarunk jutni, ehhez azonban gólokat kell szereznünk.”

A nyáron a Torino felnőtt csapatának irányítását átvevő Marco Baroni vezetőedző hívására együtt edzhetett a kerettel a támadó középpályás, aki elmondta, a Primavera csapat után már a felnőtt együttes következik, s ennek megfelelően próbál teljesíteni az edzéseken.

Több sérülés is hátráltatta a közelmúltban Szép Mártont, a Leverkusen U19-es csapatának csatárát, de felépült, és csatlakozott a korosztályos válogatott keretéhez.

„A továbbjutás a célunk, szeretnénk az elitkörben folytatni. Személy szerint pedig a sérüléseim után a lehető legtöbb góllal vagy gólpasszal segíteni a Leverkusent” – fogalmazott.

A korosztályos válogatott októberben Görögország ellen játszik tesztmérkőzést, aztán novemberben következik az Eb-selejtezőtorna. A tizenhárom csoport első két helyezettjei mellett a legjobb harmadik is továbbjut. A huszonhét U19-es válogatott mellé csatlakozik az első helyen kiemelt Spanyolország, a huszonnyolcas mezőny pedig tavasszal az elitkörben folytatja, de a később kialakítandó hét csoportból már csak a hét első helyezett jut tovább, illetve a házigazda lesz ott a jövő nyári, Walesben sorra kerülő U19-es Európa-bajnokságon. A magyar U19-es válogatott legutóbb 2014-ben, a hazai rendezésű kontinenstornán vett részt.

U19-ES EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ (Magyarország)

november 12., szerda
Bulgária–Magyarország
Franciaország–Feröer-szigetek

november 15., szombat
Magyarország–Feröer-szigetek
Franciaország–Bulgária

november 18., kedd
Magyarország–Franciaország
Feröer-szigetek–Bulgária

 

