Nemzeti Sportrádió

C. Ronaldo sorsa annyira elkeserítette Höjlundot, hogy másolta a gólörömét

K. Zs.K. Zs.
2026.10.02. 10:36
Rasmus Höjlund gólöröme Portugália ellen (Fotó: Imago Images/Gonzales Photo/Dennis Jacobsen)
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Portugália Dánia Cristiano Ronaldo Jorge Jesus Rasmus Höjlund
Rasmus Höjlund a gólörömével, egy nem éppen barátságos gesztussal, majd rövid nyilatkozatával is érzékeltette, hogy Jorge Jesus, a portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem lopta be magát a szívébe azzal, ahogyan Cristiano Rolandóval bánt az utóbbi napokban.

Mint ismert, Jorge Jesus nem küldte pályára Cristiano Ronaldót a Norvégia elleni vasárnapi, 2–1-re megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen, aminek néhány nappal később az lett a következménye, hogy CR7 elhagyta a csapatot, és a dánok elleni csütörtöki 4–2-es koppenhágai győzelemnek már csak nézője lehetett.

„Amikor elérkezik az ideje, elmondom majd az igazságot minden portugálnak arról, milyen okok vezettek ahhoz, hogy távozzak a nemzeti csapattól” – írta a közösségi médiában Cristiano Ronaldo. További hiteles információ híján megy a találgatás, ami pedig a fejlemény fogadtatását illeti: van, aki üdvözli a 41 éves világklasszis mellőzését (ez egy minapi szavazás eredményeképp nem meglepő), és van, aki rosszallja a döntést – közéjük tartozik Rasmus Höjlund.

A 38-szoros dán válogatott csatár – mint arra az Ekstra Bladet emlékeztet – tavaly márciusban egyszer már felhívta magára a figyelmet azzal, hogy Cristiano Ronaldo híres „Siuuu” gólörömét utánozva ünnepelt a portugálok ellen (mellesleg győztes gól volt, és CR éppenséggel a pályán volt, csapatkapitányként), amit ki így, ki úgy értelmezett, ám a csütörtöki „második felvonás” után a játékos egyértelműsített a nyilatkozatával:

„Ez csupán tisztelgés volt egy olyan ember előtt, akinek – a tegnap (szerdán – a szerk.) történteket ismerve – talán véget ért a válogatottbeli pályafutása. Szerettem volna még egyszer tisztelegni előtte. Semmi köze a tiszteletlenséghez; ő a nagy példaképem” – mondta Höjlund a dán TV 2 Sportnak.

A meccs után történt még valami, ami illeszkedik a történetbe: a kézfogások során Jorge Jesus – talán a gólörömre reagálva – megpaskolta Höjlund mellkasát, mire ő válaszul komor tekintettel taszajtott egy nagyot a portugál kapitányon, aki ezt, mondhatni, értő mosollyal nyugtázta.

Természetesen a mérkőzés után a portugál szövetségi kapitány kapott kérdést Ronaldóról, ám ő rendre arra terelte a szót: számára az a legfontosabb, hogy a csapat minőségi játékkal győzött 4–2-re Koppenhágában, a futballisták vevők az elképzeléseire, és a maga részéről most csak a következő mérkőzésre akar összpontosítani, „utána meglátjuk, mi történik”. Azt azért egyértelművé tette, hogy nem bánta meg az utóbbi napokban tett egyetlen kijelentését, döntését sem, és bár nem tudja, mögötte áll-e az ország, reménykedik abban, hogy – tekintettel a mutatott játékra és az eredményekre – így van.

A portugál sportlapok egyelőre nem szedik szét a kapitányt – három győzelem után eleve nehezen is lenne magyarázható… –, sőt az egyik, az O Jogo a hatékony csapatjátékot elismerő címlapjával („CR11”) mintha le is tette volna a voksát mellette. 

A Nemzetek Ligája A4-es csoportját három forduló után hibátlan mérleggel vezető portugálok vasárnap a hárompontos Norvégiát fogadják Portóban, a szintén hárompontos dánok az ugyancsak hárompontos Wales vendégei lesznek.

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Jorge Jesus elégedetlenségét fejezte ki azért, mert az újságírók állandóan az ötszörös aranylabdásról – aki a jelek szerint el is hagyta a válogatottat – kérdezik őt.

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Ez összefüggésben állhat azzal, hogy Jorge Jesus korábban a kispadra ültette őt, majd a szövetségi kapitány szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a dánok ellen sem számol vele a kezdőcsapatban.

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„A portugálok semmiben sem érdemlik meg a legjobbat. Irigyek, megvetők, tudatlanok vagyunk, és megérdemeljük, hogy visszatérjünk ahhoz a középszerűséghez, amelyben CR7 előtt mindig is voltunk.”

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„Jorge Jesus ígéretet tett neki. Aztán elment a sajtótájékoztatóra, és olyan dolgokat mondott, amelyekről senki sem hiszi el, hogy igazak...”

 

 

Portugália Dánia Cristiano Ronaldo Jorge Jesus Rasmus Höjlund
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