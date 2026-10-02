C. Ronaldo sorsa annyira elkeserítette Höjlundot, hogy másolta a gólörömét

Mint ismert, Jorge Jesus nem küldte pályára Cristiano Ronaldót a Norvégia elleni vasárnapi, 2–1-re megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen, aminek néhány nappal később az lett a következménye, hogy CR7 elhagyta a csapatot, és a dánok elleni csütörtöki 4–2-es koppenhágai győzelemnek már csak nézője lehetett.



„Amikor elérkezik az ideje, elmondom majd az igazságot minden portugálnak arról, milyen okok vezettek ahhoz, hogy távozzak a nemzeti csapattól” – írta a közösségi médiában Cristiano Ronaldo. További hiteles információ híján megy a találgatás, ami pedig a fejlemény fogadtatását illeti: van, aki üdvözli a 41 éves világklasszis mellőzését (ez egy minapi szavazás eredményeképp nem meglepő), és van, aki rosszallja a döntést – közéjük tartozik Rasmus Höjlund.



A 38-szoros dán válogatott csatár – mint arra az Ekstra Bladet emlékeztet – tavaly márciusban egyszer már felhívta magára a figyelmet azzal, hogy Cristiano Ronaldo híres „Siuuu” gólörömét utánozva ünnepelt a portugálok ellen (mellesleg győztes gól volt, és CR éppenséggel a pályán volt, csapatkapitányként), amit ki így, ki úgy értelmezett, ám a csütörtöki „második felvonás” után a játékos egyértelműsített a nyilatkozatával:



„Ez csupán tisztelgés volt egy olyan ember előtt, akinek – a tegnap (szerdán – a szerk.) történteket ismerve – talán véget ért a válogatottbeli pályafutása. Szerettem volna még egyszer tisztelegni előtte. Semmi köze a tiszteletlenséghez; ő a nagy példaképem” – mondta Höjlund a dán TV 2 Sportnak.

Höjlund haut gegen Portugal den CR7-Jubel raus #DAZNmoment #UEFANationsLeague



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A meccs után történt még valami, ami illeszkedik a történetbe: a kézfogások során Jorge Jesus – talán a gólörömre reagálva – megpaskolta Höjlund mellkasát, mire ő válaszul komor tekintettel taszajtott egy nagyot a portugál kapitányon, aki ezt, mondhatni, értő mosollyal nyugtázta.

🚨Rasmus Højlund pushed Jorge Jesus after Denmark’s loss to Portugal pic.twitter.com/8SJsEzGHht — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 1, 2026

Természetesen a mérkőzés után a portugál szövetségi kapitány kapott kérdést Ronaldóról, ám ő rendre arra terelte a szót: számára az a legfontosabb, hogy a csapat minőségi játékkal győzött 4–2-re Koppenhágában, a futballisták vevők az elképzeléseire, és a maga részéről most csak a következő mérkőzésre akar összpontosítani, „utána meglátjuk, mi történik”. Azt azért egyértelművé tette, hogy nem bánta meg az utóbbi napokban tett egyetlen kijelentését, döntését sem, és bár nem tudja, mögötte áll-e az ország, reménykedik abban, hogy – tekintettel a mutatott játékra és az eredményekre – így van.

A portugál sportlapok egyelőre nem szedik szét a kapitányt – három győzelem után eleve nehezen is lenne magyarázható… –, sőt az egyik, az O Jogo a hatékony csapatjátékot elismerő címlapjával („CR11”) mintha le is tette volna a voksát mellette.

A primeira página desta sexta-feira pic.twitter.com/pg49Cb2mjm — O Jogo (@ojogo) October 2, 2026

A Nemzetek Ligája A4-es csoportját három forduló után hibátlan mérleggel vezető portugálok vasárnap a hárompontos Norvégiát fogadják Portóban, a szintén hárompontos dánok az ugyancsak hárompontos Wales vendégei lesznek.