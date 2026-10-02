Xavier Pascual a klub-vb döntője után: „Ez volt a három évem alatt a legjobb mérkőzésünk”

A veszprémiek közül az álomcsapatba Ahmed Hesam balátlövő és Yanis Lenne jobbszélső került be, Emil Nielsent pedig a torna legértékesebb játékosának (MVP) választotta meg a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF).

Az ezüstérmes Barcelonát három játékos képviseli az álomcsapatban, köztük a korábban a Veszprémet erősítő Ludovic Fabregas is. Bekerült még a harmadik helyezett Al-Ahli legjobbja, Mohamed Hesam is, valamint a Zamalek jobbátlövője, Juszef Ahmed.

Veszprémi értékelések

Jehia el-Dera: „Elképesztő volt, mindenki mögöttünk állt, fantasztikus volt a hangulat. Hatalmas megtiszteltetés harmadszor is egy ilyen nagy klubot képviselni itt. Másodszor megnyerni ezt a trófeát, ráadásul most kapitányként, egyszerűen leírhatatlan érzés. Ezt a győzelmet a veszprémi szurkolóinknak ajánljuk. Újra a helyes úton járunk, és reméljük, hogy továbbra is így folytatjuk.”

Xavier Pascual (vezetőedő): „Fantasztikus mérkőzést játszottunk, támadásban és védekezésben is remekül teljesítettünk. Mindenki hozzátette a magáét a csapat teljesítményéhez. Valószínűleg ez volt a három évem alatt a legjobb mérkőzésünk. Fantasztikus pillanat volt, nagyon büszke vagyok a csapatomra. Büszkének kell lennünk a fiúkra, ahogyan küzdenek, nemcsak ma, hanem minden alkalommal.”

Ahmed Hesam: „Ennek a trófeának a megnyerése a hazámban a világ legjobb érzése. Tavaly is erre vártam, de sérült voltam, most viszont sikerült! Hajrá, Veszprém!”

Yanis Lenne: „Fantasztikus mérkőzés volt. Pontosan azt valósítottuk meg, amit szerettünk volna. A csapat megérdemli ezt a trófeát, rengeteget dolgoztunk érte. Nemcsak ebben, hanem már az előző idényben is. Most pedig alig várom, hogy együtt ünnepelhessek a srácokkal!”

Ligetvári Patrik: „Nagyon jól játszottunk, kijött az, amire készültünk. Beérett a munka, amit belefektettünk, nagyon megdolgoztunk ezért a győzelemért. Örülök, hogy újra megnyertük a klubvilágbajnokságot, remélem, hogy így tudjuk folytatni tovább. Büszke vagyok a csapatra, mindenki odatette magát, iszonyatosan jó mérkőzést játszottunk.”

A 2026-os klub-vb álomcsapata:

Kapus: Sergey Hernández (Barcelona)

Balszélső: Ian Barrufet (Barcelona)

Balátlövő: Ahmed Hesam (Veszprém)

Irányító: Mohamed Hesam (Al-Ahli)

Jobbátlövő: Juszef Ahmed (Zamalek)

Jobbszélső: Yanis Lenne (Veszprém)

Beálló: Ludovic Fabregas (Barcelona)

MVP: Emil Nielsen (Veszprém)

Gólkirály: Hugo Descat (Veszprém) – 35 gól