Xavier Pascual a klub-vb döntője után: „Ez volt a három évem alatt a legjobb mérkőzésünk”
A veszprémiek közül az álomcsapatba Ahmed Hesam balátlövő és Yanis Lenne jobbszélső került be, Emil Nielsent pedig a torna legértékesebb játékosának (MVP) választotta meg a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF).
Az ezüstérmes Barcelonát három játékos képviseli az álomcsapatban, köztük a korábban a Veszprémet erősítő Ludovic Fabregas is. Bekerült még a harmadik helyezett Al-Ahli legjobbja, Mohamed Hesam is, valamint a Zamalek jobbátlövője, Juszef Ahmed.
Veszprémi értékelések
Jehia el-Dera: „Elképesztő volt, mindenki mögöttünk állt, fantasztikus volt a hangulat. Hatalmas megtiszteltetés harmadszor is egy ilyen nagy klubot képviselni itt. Másodszor megnyerni ezt a trófeát, ráadásul most kapitányként, egyszerűen leírhatatlan érzés. Ezt a győzelmet a veszprémi szurkolóinknak ajánljuk. Újra a helyes úton járunk, és reméljük, hogy továbbra is így folytatjuk.”
Xavier Pascual (vezetőedő): „Fantasztikus mérkőzést játszottunk, támadásban és védekezésben is remekül teljesítettünk. Mindenki hozzátette a magáét a csapat teljesítményéhez. Valószínűleg ez volt a három évem alatt a legjobb mérkőzésünk. Fantasztikus pillanat volt, nagyon büszke vagyok a csapatomra. Büszkének kell lennünk a fiúkra, ahogyan küzdenek, nemcsak ma, hanem minden alkalommal.”
Ahmed Hesam: „Ennek a trófeának a megnyerése a hazámban a világ legjobb érzése. Tavaly is erre vártam, de sérült voltam, most viszont sikerült! Hajrá, Veszprém!”
Yanis Lenne: „Fantasztikus mérkőzés volt. Pontosan azt valósítottuk meg, amit szerettünk volna. A csapat megérdemli ezt a trófeát, rengeteget dolgoztunk érte. Nemcsak ebben, hanem már az előző idényben is. Most pedig alig várom, hogy együtt ünnepelhessek a srácokkal!”
Ligetvári Patrik: „Nagyon jól játszottunk, kijött az, amire készültünk. Beérett a munka, amit belefektettünk, nagyon megdolgoztunk ezért a győzelemért. Örülök, hogy újra megnyertük a klubvilágbajnokságot, remélem, hogy így tudjuk folytatni tovább. Büszke vagyok a csapatra, mindenki odatette magát, iszonyatosan jó mérkőzést játszottunk.”
A 2026-os klub-vb álomcsapata:
Kapus: Sergey Hernández (Barcelona)
Balszélső: Ian Barrufet (Barcelona)
Balátlövő: Ahmed Hesam (Veszprém)
Irányító: Mohamed Hesam (Al-Ahli)
Jobbátlövő: Juszef Ahmed (Zamalek)
Jobbszélső: Yanis Lenne (Veszprém)
Beálló: Ludovic Fabregas (Barcelona)
MVP: Emil Nielsen (Veszprém)
Gólkirály: Hugo Descat (Veszprém) – 35 gól