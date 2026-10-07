Berúgta az ajtót – Thury Gábor jegyzete

A LABDARÚGÓ NEMZETEK LIGÁJA B-ligájában az Ukrajna elleni válogatott mérkőzésen Tóth Milán egyenlített, majd Csinger Márk góljával megszereztük a 2–1-es győzelmet. A Vasas 24 éves támadója azok után kapott meghívást a válogatott keretbe, hogy Sallai Roland megsérült. Tóth csupán reménykedett, hogy pályára léphet, de hogy mind a négy találkozón szóhoz jutott, még őt is meglepte.

Ne tagadjuk, a Sallai és Varga Barnabás sérülése okozta csatárínség is az oka, hogy bekerült, de erre mondják, élt a lehetőséggel. Kétszer-kétszer csereként, illetve kezdőként állt be, a vele készült interjúból kiderül, a Grúzia elleni mérkőzés lehetett a mérföldkő: a találkozó előtti utolsó edzést követően derült ki, hogy játszik, majd következett Ukrajna, a többi pedig már történelem.

Egyáltalán nem volt megilletődve, erre a felvetésre jegyezte meg, hogy ózdi gyerek, s a szintén a kohászváros szülöttjéről, Csank Jánosról is tudjuk, nem ijed meg a saját árnyékától. Talán ez is segítette, hogy szinte az NB II-ből lett válogatott. Azért szinte, mert csupán nyolc (!) élvonalbeli mérkőzés van a lábában. Utólag azt lehet mondani, szerencséje volt, hogy a Sturm Graz második együttesétől nem a felnőttcsapatba került. Nem maradt Ausztriában, 2023-ban az NB II-es Vasast választotta, más kérdés, maga sem gondolta, hogy oly sokáig lesznek lent… Az első idényben 30/18-as, a másodikban 27/14-es, a harmadikban 25/7-es bajnoki mérkőzés/gól mutatóval zárt.

Marco Rossi számos alkalommal bizonyította, a csapatépítés során megtalálja a megfelelő embereit. Szegény ember vízzel főz, tartja a mondás, magyar szinten szinte megoldhatatlan Vargát és Sallait pótolni. A szövetségi kapitány nyilván mozgékonysága miatt döntött Tóth Milán mellett. A Mister vállalta a rizikót, mert a válogatott mindig eredménykényszerben lép pályára, szeretné megnyerni a csoportját az A-ligába lépéshez, ugyanakkor csapatot is kell építenie. A magyar futball merítése finoman fogalmazva sem mély. Csendben jegyzem meg, Tóth Milán a Győr utánpótlásában és az Illés Akadémián is pallérozódott, sőt 2022-ben a Haladás házi gólkirályaként (34/11) vette meg a Sturm. Grazban nem ment neki rosszul, de a nagycsapat edzője nem favorizálta – a többi ismert.

Mondják, ahol becsukódik egy ajtó, kinyílik egy másik, Sallai és Varga előtt időszakosan becsapódott, Tóth Milánnak viszont kinyílt.

Mert berúgta – mint a labdát az ukránok kapujába.

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