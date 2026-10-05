Az esélylesés alapján Magyarország harmadik lehet az NL-csoportjában

A Football Meets Data analitikai oldal számításai alapján továbbra is teljesen nyílt a harc a magyar válogatott számára a Nemzetek Ligája B-ligájának 2. csoportjában. Három fordulót követően Észak-Írország hét ponttal vezet, Ukrajna és Magyarország egyaránt négy ponttal követi, Grúzia pedig egy ponttal áll az utolsó helyen. A modell szerint Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének jelenleg a harmadik helyre van a legnagyobb, 44.6 százalékos esélye, míg a második pozíció valószínűsége 27.7, a csoportelsőségé 14.8 százalék – legkisebb valószínűsége annak van, hogy a negyedik helyen zár a nemzeti csapat (12.9 százalék).

A szimulációkon alapuló számítás szerint a magyar válogatott várható pontszáma 8.1, az északíreké 11.3, az ukránoké 8.9, a grúzoké pedig 4.2. A kalkuláció Észak-Írországot tartja a csoport egyértelmű favoritjának két idegenbeli sikerének köszönhetően, 65.2 százalék esélyt ad az ország válogatottjának elsőségére. A hétfői Ukrajna–Magyarország kimenetele különösen sokat nyomhat a latban, hiszen a két csapat azonos pontszámmal várja a 4. fordulót.

N. Ireland ☘️ with 2/2 wins away from home, now the favorites to win the group and promote directly to League A! Winning the group would also all but ensure them a spot in EURO Playoffs. Top 2 spots bring Pot 2 in EURO qualifiers. https://t.co/8V2dYRSRIx — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 2, 2026

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

2. CSOPORT, 4. FORDULÓ

20.45: Ukrajna–MAGYARORSZÁG, Nagyszombat (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Észak-Írország–Grúzia, Belfast – élőben az NSO-n!