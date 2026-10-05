Nemzeti Sportrádió

Az esélylesés alapján Magyarország harmadik lehet az NL-csoportjában

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
2026.10.05. 08:32
null
A magyar csapatnak a számítások szerint csak 14.8 százalék esélye van a csoportelsőségre (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Nemzetek Ligája magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott ukrán válogatott
Megnéztük, hogy a Football Meets Data számításai alapján a magyar labdarúgó-válogatottnak melyik helyezésre mennyi esélye van a Nemzetek Ligájában.

A Football Meets Data analitikai oldal számításai alapján továbbra is teljesen nyílt a harc a magyar válogatott számára a Nemzetek Ligája B-ligájának 2. csoportjában. Három fordulót követően Észak-Írország hét ponttal vezet, Ukrajna és Magyarország egyaránt négy ponttal követi, Grúzia pedig egy ponttal áll az utolsó helyen. A modell szerint Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének jelenleg a harmadik helyre van a legnagyobb, 44.6 százalékos esélye, míg a második pozíció valószínűsége 27.7, a csoportelsőségé 14.8 százalék – legkisebb valószínűsége annak van, hogy a negyedik helyen zár a nemzeti csapat (12.9 százalék).

A szimulációkon alapuló számítás szerint a magyar válogatott várható pontszáma 8.1, az északíreké 11.3, az ukránoké 8.9, a grúzoké pedig 4.2. A kalkuláció Észak-Írországot tartja a csoport egyértelmű favoritjának két idegenbeli sikerének köszönhetően, 65.2 százalék esélyt ad az ország válogatottjának elsőségére. A hétfői Ukrajna–Magyarország kimenetele különösen sokat nyomhat a latban, hiszen a két csapat azonos pontszámmal várja a 4. fordulót. 

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT, 4. FORDULÓ
20.45: Ukrajna–MAGYARORSZÁG, Nagyszombat (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Észak-Írország–Grúzia, Belfast – élőben az NSO-n!

 

 

Nemzetek Ligája magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott ukrán válogatott
Legfrissebb hírek

Andrij Sevcsenko üzent a kapitánynak: Dominik, ne ellenünk villogj!

Magyar válogatott
32 perce

Jürgen Kloppot a döntetlen ellenére lenyűgözte csapata a görögök ellen

Minden más foci
1 órája

Jorge Jesus Cristiano Ronaldóról: Ha akar, visszatérhet a válogatottba

Minden más foci
2 órája

Bolla Bendegúz is ott van az ukránok elleni keretben

Magyar válogatott
3 órája

Kapitány a Trabantban – Bodnár Tibor publicisztikája

Magyar válogatott
10 órája

Visszavágunk! – Thury Gábor jegyzete

Magyar válogatott
10 órája

A Ronaldót nélkülöző Portugália újra legyőzte Norvégiát, és továbbjutott az NL negyeddöntőjébe

Minden más foci
11 órája

Megint a hollandok győztek, Szerbia továbbra is pont nélkül a Nemzetek Ligájában

Minden más foci
11 órája