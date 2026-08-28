„Azt éreztem, hogy tizenegy gyerek van a pályán” – Nagy Ádám a Trabzonsporról

„Nagyon jólesett ez a meccs, remélem, hogy lesz még ilyenben részem. Kicsit fura volt az összes játékosunk számára, amikor az ellenfél már kettős emberhátrányban játszott, több góllal vezettünk, de volt még a meccsből bőven. Nyilván úgy voltunk vele, hogy minél több gólt szeretnénk rúgni nekik, de összességében csak boldog vagyok, örülök, hogy egy ilyen jó meccsel tudtuk zárni a selejtezősorozatot” – kezdte értékelését Nagy Ádám, aki gólpasszt jegyzett a mérkőzésen.

„A Trabzonsport a mérkőzés előtt nagyon hangoztatta, hogy nyerni jön ide, és ledolgozható a hátrány, ehhez képest a meccsen valahogy azt éreztem, hogy tizenegy gyerek van a pályán – tisztelet a kivételnek. Mindenki a bíróval foglalkozott tőlük. Nyilvánvaló, hogy az első kiállítás rányomta a bélyegét az egész mérkőzésre, de azzal a döntéssel meg nem lehet vitatkozni. Onnantól kezdve nagyon helyzetük sem volt. A második piros lap főleg agyonnyomta a mérkőzést, de ennek mi most a haszonélvezői voltunk” – fejtette ki véleményét az ellenfélről a 88-szoros magyar válogatott középpályás, aki az FTC-drukkerek üzenetére is kitért.

„Ahogyan azt a szurkolók is jelezték a meccs előtti molinón, evés közben jön meg az étvágy, úgyhogy innentől abszolút arra koncentrálunk, hogy a főtáblán jó eredményeket érjünk el az Európa-ligában és eljussunk a kieséses szakaszig. Nagy erőpróba lesz ősszel a kettős terhelés, fontos a Magyar Kupa és a hazai bajnokság is. Az NB I-ben le kell dolgoznunk a hátrányunkat, bár a tabella kicsit csalóka, hiszen két meccsel kevesebbet játszottunk a többieknél. Muszáj már most vasárnap jó meccset játszanunk a Puskás Akadémiával szemben!” – mint ismert, a Ferencváros hétvégén a magyar élvonalban listavezető felcsútiakhoz látogat.

„A csapategység döntött! Ez egy döntővel felérő mérkőzés volt, de mi hidegebbek maradtunk, jobban tudtuk kezelni a nyomást, pedig nyilván ahhoz ők is hozzá vannak szokva. Tudjuk, milyen meccseket játszanak, milyen szurkolótáboruk van, mégis úgy éreztem, hogy fejben nem voltak elég élesek a törökök.”

Nagy Ádám a végén kitért arra is, meséli-e majd az unokáknak a Mohamed Szalah ellen, szereléssel megnyert párharcát kontra közben: „Nem hiszem, hogy fogom, már csak azért sem, mert szerintem egyébként lefutott volna, de örülök, hogy megúsztam még azt is a szerelés után, hogy Dénes esetleg fejbe rúgjon, hiszen sikerült elcsúsznom.”

A Górnik Zabrze után a Trabzonspornak is betaláló Corbu Máriusz így nyilatkozott: „Talán most vagyok a legjobb formámban! Ez szerintem látszik a pályán, gólokkal tudom segíteni a csapatot. Ebben hatalmas szerepet játszik a klub, a Ferencváros nagyszerű csapat jelenleg. Nehéz az érzésekről beszélni, mert amikor átéled a mérkőzést, az érzelmek, az adrenalin, minden a maximumon pörög, de sikerült ezeket a játékidő alatt kizárni, csak a játékunkra koncentrálni.”

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROSI TC–TRABZONSPOR (török) 4–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 21 011 néző. Vezette: Rade Obrenovic (Jure Praprotnik, Grega Kordez) – szlovénok

FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Yusuf (Varga Z., 70.), Corbu (N. Keita, 83.), Nagy Á. (Arzani, 78.), O'Dowda (Lakatos Cs., 78.) – Zachariassen, Joseph (Lisztes, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs

TRABZONSPOR: André Onana – Eskihellac (Pina, a szünetben), Özkacar, Sztefan Szavics, Lopes Cabral – Malinovszkij, Kabasakal – Szalah (Tufan, 64.), Muci (Busuari, a szünetben), Saviolo (Akaydin, 64.) – Onuachu (Simsir, a szünetben). Vezetőedző: Fatih Tekke

Gólszerző: O'Dowda (19.), Corbu (54.), Yusuf (59. – 11-esből), Lisztes (86.)

Kiállítva: Malinovszkij (12.), Lopes Cabral (57.)