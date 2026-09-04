Nemzeti Sportrádió

Nagy Ádám: Remélem, egyre több ilyen nívós meccs lesz az NB I-ben!

2026.09.04. 07:57
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Nagy Ádám bízik benne, sok hasonló meccset játszhat itthon (Fotó: Kovács Péter)
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labdarúgó NB I ETO FC Győr Nagy Ádám Ferencváros
Az NB I-ben visszatérése óta első rangadóján lépett pályára a bajnoki címvédő otthonában a Ferencváros középpályása. Nagy Ádám a 3–0-s fővárosi sikert hozó találkozót követően az NSO Tv stábjának elmondta, bár kívülről talán úgy tűnt, könnyű meccset játszott a Fradi, egyáltalán nem volt az.

 

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LABDARÚGÓ NB I
A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
ETO FC–FERENCVÁROSI TC 0–3 (0–1) 
Győr, ETO Stadion, 8703 néző. Vezette: Csonka Bence (Berényi Ákos, Rózsa Dávid)
ETO: Petrás – Urblík N., L. Balogun, Krpics – Bíró B. (Selyem, a szünetben), Szép, Agba (Décsy, 75.), Stefulj – Djukanovics (Bennette, 64.), Gavrics (Kulenovic, 75.) – Njie (Huszár M., 75.). Vezetőedző: Efraín Juárez   
FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu (N. Keita, 63.) – Yusuf (Varga Z., 81.), Zachariassen (Levi, 81.), Arzani (Birmancsevics, 70.) – Bagi (Lisztes, 63.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Bagi (27.), M. Gómez (70.), Lisztes (72.) 
Sárga lap: Szép (31.), Huszár M. (79.), ill. Corbu (49.)

 
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