A legjobb ukrán fiatalok az Eb-n és az olimpián, közel 50-en pedig Magyarországon játszanak!

NAGY TEHER A VÁLOGATOTTON

Simon Balázs Magyarországon született, de édesanyja munkája miatt Kijevbe költözött a család, hétéves korától ott nőtt fel, futballozott a Dinamo Kijev utánpótlásában is, a felesége ukrán. Ugyanakkor nemcsak a magánélete, hanem a munkája is Ukrajnához köti, hiszen annak a ProStar ügynökségnek a munkatársa, amely a jelenleg az Európa-bajnokságon szereplő ukrán válogatottból 14 játékosnak és a korábban a Ferencvárosnál is dolgozó Szerhij Rebrov szövetségi kapitánynak is intézi az ügyeit. Nem mellékesen pedig számos, az elmúlt években az NB I-ben futballozó labdarúgót is képviselnek.

„Ez egy nagyon extrém, az európai futballban eddig példa nélküli helyzet, hogy úgy kell szerepelnie egy nemzeti válogatottnak az Európa-bajnokságon, hogy közben az országában háború zajlik. A tornán az egész országot, illetve azokat a embereket is képviseli a csapat, akik bármikor életüket veszíthetik a háborúban. Ilyen körülmények között kell helytállnia Rebrov együttesének az Eb-n” – nyilatkozta megkeresésünkre Simon Balázs.

Ezek az elvárások pedig a románok elleni első meccsen bénítóan is hathattak a csapatra, dekoncentráltság és nagy egyéni hibák jellemezték ukrán szempontból a 3–0-ra elveszített mérkőzésüket. Viszont a játékosügynök elmondta, Szerhij Rebrov válogatottjára jellemző mérkőzéseken belül is a rossz kezdés, de a második félidőben általában javítani tud az együttes. Az Eb-n pedig csütörtökön a második meccsen, a szlovákok ellen tudott javítani, igaz, akkor is 0–1-ről a második félidőben fordítva (idén a bosnyákok és az izlandiak elleni pótselejtezőn is a második játékrészben fordított és nyert 2–1-re Ukrajna). A menedzser azt is elmondta, az Eb-n elsősorban a külföldön élő ukránok támogatására számíthat a csapat. Münchenben például a mérkőzésre várakozó szurkolók között még egy egészen távol, Kanadában élő családdal is találkoztunk.

JÁTÉKOSHIÁNY AZ UKRÁN ÉLVONALBAN, UKRÁN FIATALOK MAGYARORSZÁGON

„Az ukrán labdarúgás a háború miatt amúgy is nagyon sajátos helyzetben van – kezdte részletekbe menően az ukrán futball jelenlegi helyzetének taglalását Simon. – Ugyanis játékoshiány alakult ki az élvonalbeli együtteseknél, abból adódóan, hogy külföldiek nem akarnak ukrán csapatban szerepelni (az ukrán élvonalban jelenleg csak a labdarúgók 19 százaléka légiós – a szerző). Így pedig a rutinosabb játékosaikhoz jobban ragaszkodnak a klubok. Például van egy jobb oldali belső védő, akit a háború előtt néhány százezer euróért Magyarországra lehetett volna hozni, most azonban már egymillió eurót is elkér érte a klubja. Ennek ellenére dolgozunk ukránok Magyarországra szerződésén, van köztük utánpótlás-válogatott játékos és olyan is, aki már futballozott hazánkban.”

Érdekes kettősség figyelhető meg a háború kirobbanása óta a Magyarországon légióskodó ukránok számában. Ebben az idényben az NB I-ben hét Ukrajnából érkezett labdarúgó játszott az NB I-ben, viszont a háború előtt, illetve a háború kirobbanásának évében, a 2021–2022-es kiírásban még 15 ukrán lépett pályára a magyar élvonalban. A csökkenés egyik fő oka a fentebb taglalt játékoshiány, ami miatt a rutinosabbak közül többen hazamentek futballozni (mint például a Ferencvárosból a Sahtarhoz szerződő, az ukránok Eb-keretében is helyet kapó Olekszandr Zubkov). Viszont azon utánpótláskorú labdarúgók száma, akiket hazájuk élvonalában még túl fiatalnak tartanának az első osztályhoz, nagy számban magyar klubok utánpótlásában szerepelnek, több mint harmincan – az ő számuk emelkedett a háború kitörése óta.

„Amikor a háború kitört, nagyon sok magyar klub nyújtott azonnal segítséget ukrán csapatoknak. Számos utánpótláskorú játékost befogadtak a hazai akadémiák, edzéslehetőséget biztosítottak nekik és sokan közülük itt is maradtak, átigazoltak Magyarországra, illetve azóta érkeztek mások is."

Többek között a Kisvárda, a Puskás Akadémia, a Debrecen, a Diósgyőr és a Ferencváros utánpótlásgárdáiban, a második csapatokban, vagy akár az első csapatoknál is találunk ukrán fiatalokat. A magyar utánpótlás-együttesekben több mint harminc ukrán fiatal futballozik, de többen közülük a felnőttek között, az NB II-ben is bizonyítottak az előző idényben.



Az NB II-ben a 2023–2024-es évadban tizenegy ukrán játékos lépett pályára, közülük nyolcan 21 év alattiak.

A legtöbb Ukrajnából származó labdarúgót a tavasszal befejeződött idényben a kárpátaljai utánpótlásműhelyekkel szorosan együttműködő Kisvárda foglalkoztatta a különböző csapataiban, összesen 20-at, ebből 19-en utánpótláskorúak. A második helyen a Puskás Akadémia áll összesen 11 Ukrajnából érkezett játékossal, akik közül tízen 21 év alattiak (az első csapat középpályása, Artem Favorov a kivétel), hárman az NB II-ben szerepeltek kölcsönben, míg heten a felcsútiak utánpótlásában. Egy játékos pedig az NB III-as csapatban kapott lehetőséget. Ősszel az ifi BL-ben (UEFA Ifjúsági Liga) a Qabala ellen 2–1-es összesítéssel elveszített párharcban például öten is pályára léptek közülük



Ugyanakkor Simon Balázs azt is kiemelte, hogy a legtehetségesebb ukrán fiatalok nem Magyarországon futballoznak.

„A Magyarországon szereplő fiatalok közül tavaly csak a Puskás Akadémiánál nevelkedő Olekszandr Piscsur kapott meghívót az U19-es ukrán válogatottba, de ő is csak egy meccsen játszott. A legjobb ukrán fiatalok egymillió eurónál magasabb piaci értéket képviselnek, az ő magyarországi szerződésükre nem sok esély lenne. A legjobbak jelenleg éppen az U23-as válogatottal készülnek az olimpiára, és a felkészülési meccsek alapján kimondottan jó formában várják a párizsi tornát, illetve Szerhij Rebrov keretében is találunk fiatalokat.

„Említhetjük a Bournemouthban, a Premier League-ben futballozó, 21 éves Illja Zabarnijt, míg az egyelőre Ukrajnában, a Sahtar Doneckben és Dinamo Kijevben játszó, 21, illetve 22 essztendős Heorhij Szudakov, Volodimir Brazsko páros egyértelműen a jövő embere. Ők hamarosan erősebb, nyugat-európai bajnokságba szerződhetnek, az Eb-szereplésükkel sok ajtót kinyithatnak maguk előtt. A háborút ugyanakkor talán az ukrán utánpótlás-nevelés sínylette meg a legjobban, U17-től lefelé komoly gondok vannak, kevés a gyerek, sokan elhagyták az országot. Mióta Andrij Sevcsenko átvette a szövetség irányítását, megindultak bizonyos pozitív folyamatok. Az U21-es bajnokságot eltörölték és most már Ukrajnában is lesz lehetőség arra, hogy azok az U19-es korosztályból kikerülők, akik az első osztályban még nem vagy csak kevés lehetőséget kapnak, kettős játékengedéllyel a harmadosztályban is szerepelhessenek, fejlődhessenek.”

Simon Balázs hangsúlyozta, a háború ellenére van jövője az ukrán labdarúgásnak, és ezt már az Eb-n is bizonyíthatja a válogatott egy továbbjutással.

„Szerhij Rebrov ügynökségünkkel dolgozik együtt, így jól ismerem – jellemezte a szövetségi kapitányt Simon Balázs. – Ő meghatározó személyiség az ukrán futballban. Nagyon egységes csapatot alakított ki és rendkívül tisztelik a játékosok, a futballistamúltja és az edzőként elért eredményei miatt is, hiszen akárhol dolgozott, a Dinamo Kijevtől a Ferencvároson át az arab világig, mindenhol sikeres tudott lenni, bajnoki címeket nyert (edzőként három országban volt bajnok, összesen hatszor – a szerk.). Ugyanakkor nem is volt számára kérdés, hogy elfogadja hazája felkérését, amikor szóba került mint szövetségi kapitány. Nem kizárt, hogy az Eb után lesz majd nyugat-európai ajánlata, de a válogatott elsőbbséget élvez nála. Szakmailag úgy tartják róla, különösen jó érzéke van ahhoz, hogy a meccsek szünetében felrázza a csapatát, lendületet adjon a második félidőre. Egyébként pedig nagy hangsúlyt fektet arra, hogy jó kedv legyen az edzőtáborban, az edzéseken készült képeken mindig mosolyognak a játékosok, mert Ukrajna rendkívül nehéz helyzete ellenére fontos, hogy a futballisták oldott légkörben készülhessenek, hogy csak a saját feladatukra tudjanak koncentrálni.” Szerhij Rebrov meghatározó személyiség az ukrán futballban (Fotó: Koncz Márton) SZERHIJ REBROVRÓL

UKRAJNÁBÓL ÉRKEZETT FUTBALLISTÁK MAGYARORSZÁGON A 2023–2024-ES IDÉNYBEN

NB I (7): Artem Favorov (30 éves, Puskás Akadémia), Hej Viktor (28 éves, magyar-ukrán, MTK), Olekszandr Safronov (25 éves, Zalaegerszeg), Olekszandr Romancsuk (24 éves, Debrecen), Bohdan Melnik (27 éves, ukrán-magyar, Kisvárda – nyártól Fehérvár), Artem Odincov (23 éves, Diósgyőr), Mihajlo Meszhi (27 éves, Kecskemét)

NB II (10 – 8-an 21 év alattiak): Jevgenyiij Kicsun (19 éves, Csákvár – a Puskás Akadémiától kölcsönben), Artem Nahirnij (20 éves, Csákvár – a Puskás Akadémiától kölcsönben), Olekszij Svedjuk (27 éves, ukrán-magyar, Siófok), Mihajlo Rjasko (28 éves, ukrán-magyar, Nyíregyháza), Jurij Toma (19 éves, Nyíregyháza), Oleh Jablonszkij (18 éves, Csákvár – a Puskás Akadémiától kölcsönben), Denisz Krivocjuk (19 éves, Tiszakécske), Vjacseszlav Kubalcsuk (19 éves, Budapest Honvéd), Makszim Puhtjejev (20 éves, Mosonmagyaróvár – a Bp. Honvédtól kölcsönben), Olekszandr Koszovscsuk (19 éves, ukrán-magyar, Kozármisleny)

Utánpótlás*/NB III (39): Dimitro Lahuncov (18 éves, magyar-ukrán, Puskás Akadémia), Olekszandr Piscsur (18 éves, Puskás Akadémia), Makszim Oszadcsij (18 éves, Puskás Akadémia), Vladiszlav Taraszevics (18 éves, Puskás Akadémia), Dimitro Dmitrijev (17 éves, Puskás Akadémia), Artem Tiscsuk (17 éves, Puskás Akadémia), Kirilo Janyickij (20 éves, Puskás Akadémia), Makszim Babics (19 éves, Kisvárda), Szikszai Hennagyij (16 éves, Kisvárda), Dmitro Kiricsenko (18 éves, Kisvárda), Osztrovka Maxim (17 éves, ukrán-magyar, Kisvárda), Olekszandr Biolus (18 éves, Kisvárda), Roman Krutszan (18 éves, Kisvárda), Ihor Kobelias (18 éves, Kisvárda), Roman Kliufinszkij (17 éves, Kisvárda), Vladiszlav Mavrodi (17 éves, Kisvárda), Kirilo Szirota (19 éves, Kisvárda), Ihor Bliznjuk (18 éves, Kisvárda), Ivan Priamov (16 éves, Kisvárda), Artur Kozacsuk (19 éves, Kisvárda), Artur Rudik (16 éves, Kisvárda), Olekszandr Borovszkij (16 éves, Kisvárda), Danil Fedorov (16 éves, Kisvárda), Nikita Honcsar (20 éves, Kisvárda – február óta Cigánd SE), Makszim Zizics (19 éves, Kisvárda – februárban hazaigazolt Ukrajnába), Borisz Ponomarenko (17 éves, Kisvárda), Liszkov Danijl (20 éves, Debrecen), Ivan Polozhij (18 éves, Debrecen), Bohdan Furdeckij (17 éves, Diósgyőr), Zakar Kameljuk (18 éves, Diósgyőr), Nazar Kovalenko (18 éves, Diósgyőr), Daniel Kuznyecov (16 éves, Diósgyőr), Timofej Molokopjejev (16 éves, Diósgyőr), Ivan Sztavnicsuk (19 éves, Diósgyőr), Volodimir Homenko (17 éves, Diósgyőr), Bohdan Kovalov (17 éves, Diósgyőr), Olekszandr Fomicsov (18 éves, Diósgyőr), Olekszj Szerdjukov (17 éves, Ferencváros), Jehor Menzselejev (17 éves, Haladás)

*Az NB I-es klubok és kiemelt akadémiák utánpótlásában szereplő 21 év alatti játékosok, az adatbank.mlsz.hu adatai alapján.

E-CSOPORT

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

München: Románia–Ukrajna 3–0

Frankfurt: Belgium–Szlovákia 0–1

JÚNIUS 21., PÉNTEK

Düsseldorf: Szlovákia–Ukrajna 1–2

JÚNIUS 22., SZOMBAT

21.00, Köln: Belgium–Románia

JÚNIUS 26., SZERDA

18.00, Frankfurt: Szlovákia–Románia

18.00, Stuttgart: Ukrajna–Belgium

1. Románia 1 1 – – 3–0 +3 3 2. Szlovákia 2 1 – 1 2–2 0 3 3. Ukrajna 2 1 – 1 2–4 –2 3 4. Belgium 1 – – 1 0–1 –1 0 Az e-csoport állása

AZ UKRÁN EB-KERET

Kapusok: 1 – Heorhij Buscsan (Dinamo Kijev), 23 – Andrij Lunyin (Real Madrid – Spanyolország), 12 – Anatolij Trubin (Benfica – Portugália)

Védők: 21 – Valerij Bondar (Sahtar Doneck), 2 – Juhim Konoplja (Sahtar Doneck), 22 – Mikola Matvijenko (Sahtar Doneck), 26 – Bohdan Mihajlicsenko (Polisszja Zsitomir), 16 – Vitalij Mikolenko (Everton – Anglia), 3 – Olekszandr Szvatok (Dnipro), 4 – Makszim Taloverov (LASK – Ausztria), 24 – Olekszandr Timcsuk (Dinamo Kijev), 13 – Illja Zabarnij (Bournemouth – Anglia)

Középpályások: 18 – Volodimir Brazsko (Dinamo Kijev), 15 – Viktor Cihankov (Girona – Spanyolország), 8 – Ruszlan Malinovszkij (Genoa – Olaszország), 10 – Mihajlo Mudrik (Chelsea – Anglia), 19 – Mikola Saparenko (Dinamo Kijev), 5 – Szerhij Szidorcsuk (Westerlo – Belgium), 6 – Tarasz Sztepanenko (Sahtar Doneck), 14 – Heorhij Szudakov (Sahtar Doneck), 17 – Olekszandr Zincsenko (Arsenal – Anglia)

Támadók: 11 – Artem Dovbik (Girona – Spanyolország), 9 – Roman Jaremcsuk (Valencia – Spanyolország), 7 – Andrij Jarmolenko (Dinamo Kijev), 25 – Vladiszlav Vanat (Dinamo Kijev), 20 – Olekszandr Zubkov (Sahtar Doneck)

Szövetségi kapitány: Szerhij Rebrov