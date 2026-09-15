Paksi hapsik – Thury Gábor jegyzete

Marco Rossi összeállította a Nemzetek Ligájára készülő válogatott keretét, amelyben egy paksi labdarúgó – talán mondani sem kell, csatár –, Szalai József kapott helyet. Hogy lesz-e újoncavatás, azt a szövetségi kapitány dönti el, egy biztos, a 194 centi magas támadó a 2026—2027-es idényben berúgta az ajtót: a mezőkövesdi kölcsönből a Duna-partra visszatérve hét NB I-es mérkőzésen hat gólt szerzett, a Ferencvárosnak mindjárt kettőt lőtt.

Ha egy klubból sorozatban ennyi csatár kerül a legjobbak közé, az nem lehet véletlen. Pakson két okból sem az: amióta Bognár György a szakvezető, az együttes a támadófutballt részesíti előnyben, ergo a csapatjáték végén általában az előretolt támadóra jön ki a „malom”. A másik ok kevésbé látványos. Az edző és Haraszti Zsolt ügyvezető járja a pályákat, tudatosan keresve azokat a labdarúgókat, akik beépíthetők a játékrendszerbe. Ebből az is következik, hiába igazol el egy-egy eredményes támadó, szinte azonnal pótolható.

Noha Böde Dániel a Ferencvárosból lett válogatott 2013-ban, paksiként lett ismert, második gólkirályi címét (2025) is oda visszatérve szerezte meg. A testfelépítésben az erőcsatárt idéző Ádám Martin szintén paksiként a legtöbb gólt szerző támadóként (2022) lépett pályára az év nyarán Wolverhamptonban Anglia 4–0-s legyőzésekor, tevékenyen részt vállalva a harmadik és negyedik gólban. Az egy évvel korábban gólkirály Hahn János annyiban lóg ki a sorból, hogy Bödétől és Ádámtól – továbbá a 2025-ben egyszeres válogatott Tóth Barnától és a most meghívott Szalai Józseftől – eltérően elsősorban mozgékonyságával hívta fel magára a figyelmet.

Varga Barnabás külön kaszt: fejjátéka klasszis, jól lő, helyzetfelismerő képessége páratlan. Noha már a görög AEK csatára, első gólkirályi évében (2023) Paksról lett válogatott. Mellette csupán nagyrészt helyi kötődésének és fradista múltjának köszönhetően Böde Dániel vált közönségkedvenccé, nem lehet elvitatni a klubnál folyó eredményes munkát. Az egyébként termetéhez képest játékügyes Szalai József esetleges pályára lépése nyilván Marco Rossi taktikájától függ, ugyanakkor meghívása ennek elismerése is.

Ahogyan a paksi szlogen hirdeti: „A magyar csapat.”

Akárcsak a válogatott.