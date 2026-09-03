Levette az aranylabdás Oleg Blohint – nekrológ Martos Győzőről

Martos Győző (jobbra) a magyar válogatottban (Fotó: Imago Images)

KIFÜRKÉSZHETETLEN A SORS: Martos Győző ugyanis úgy került a Ferencvárosba, hogy egyik barátja megkérdezte tőle, ha Orosz Pálon keresztül beajánlja a zöld-fehérekhez, kipróbálná-e magát. A XVII. kerületi sportiskolából került a Rákosligeti AC csapatához, ahol a barát, Szabó László „felfedezte”. Megfelelt a próbajátékon, fradista lett, na persze, nem az „egyben”, hanem a harmadik együttesben. Nem volt meglepetés, hogy az Üllői útra került, erről később így nyilatkozott: „Én már előtte fradista voltam, s ez nem csak amolyan lózung és nagyotmondás, hanem tényleg igaz.” Keresztapjával járt ki a Ferencváros meccseire, amelyeken Varga Zoltán és Albert Flórián varázsolt. Nem volt egyszerű az előrejutás, mert Novák Dezső és Vépi Péter is előtte állt a sorban, ám 1971 nyarán a Paks elleni MNK-mérkőzésen bemutatkozott a nagycsapatban, élvonalbeli bajnokin pedig 1972. május 28-án a Pécs ellen debütált, a balhátvéd Megyesi István helyére állt be csereként. Erről ezt nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a 75. születésnapján megjelent interjúban: „Jobbhátvéd vagyok, de mindegy volt, melyik poszton, csak kerüljek be a nagycsapatba.”

Született: 1949. december 15., Budapest

Elhunyt: 2026. szeptember 3., Budapest

Posztja: védő

Klubjai: Ferencváros (1971–1979), Volán SC (1979–1981), Waterschei (belga, 1981–1983), Volán SC (1983 ősz)

Válogatottság: 34/0 (1977–1983)

Eredményei: KEK-döntős (1975), magyar bajnok (1976), 4x MNK-győztes (1972, 1974, 1976, 1978), Belga Kupa-győztes (1982), 2x vb-résztvevő (1978, 1982), Toldi-vándordíj (1976), az FTC örökös bajnoka (1981)

Sportvezetőként: Volán SC (ügyvezető: 1984–1991; elnök: 1991–1992), BLSZ (elnök: 1990–1998) MARTOS GYŐZŐ – NÉVJEGY

Az 1972–1973-as idényben 18 bajnokin lépett pályára, leggyakrabban jobb-bekként, így kialakult a Martos, Bálint László, Vépi, Megyesi hátvédnégyes.

A következő fél évtized volt pályafutása csúcsa, amelyet nemcsak bajnoki elsőség és MNK-sikerek fémjeleztek, 1978-ban az idény legjobb zöld-fehér játékosának járó Toldi Géza-díjat is elnyerte, amelyre roppant büszke volt, mert zömmel csatárok kapták. Ekkor már az öltözőben mindenki nemes egyszerűséggel Gebinnek hívta. Csanádi Ferenc edző volt a névadó, egy alkalommal ugyanis megkérdezte Martos Győzőt, mit dolgoznak a szülei, akik vendéglátóipari egységet béreltek, azaz gebinesek voltak, innen a becenév… A bajnokcsapat edzője, Dalnoki Jenő így értékelte a teljesítményét: „A legegyenletesebbnek Martos játéka bizonyult.” Persze a korábbi szigorú balhátvéd a megdicsért futballistának is elmondta, „...az első sorban nem ülnek nézők”, ami azt jelentette, hogy olyan keményen kellett odalépni a támadónak, hogy a lelátón találja magát… Ha mérges volt tanítványára, pipával a szájában csóválta a fejét: „Sose fogsz játszani az első csapatban!” Persze volt, amikor sajátos humorával így biztatta: „Vigyed az alapvonalig a labdát, aztán mivel beadni úgysem tudod, gurítsd ki, legalább gyorsan visszazárunk…”

Fotó: Kovács Péter

A legjobbak közé Baróti Lajos állította be Irán ellen (1977. március 15., Teherán, 2–0-s győzelem), a Népsport így értékelt: „Sikeresen mutatkozott be, magabiztos volt, semlegesítette szélsőjét, nem kockáztatott.” Állandó tagja lett az 1978-as vb-re kijutó csapatnak, általában Török Péterrel, a Vasas védőjével csatázott a 2-es számú mezért. A kapitány rendre azt kérte tőle, fusson fel a támadásokkal, az oldalvonal mellől a rövid sarok felé adja be a labdát, a tizenhatos vonalától a hosszúra. A szovjetek ellen 1977-ben 2–1-re megnyert vb-selejtezőn lefogta az aranylabdás Oleg Blohint, sőt a Népsport szerint „...mesterien eleget tett a vele szemben támasztott követelményeknek, mindenüvé követte Blohint, aki egy pillanatra sem tudta magáról lerázni. Martos megelőző szereléseket is alkalmazott és utána felnyomulásokra is vállalkozott.”

Nem véletlenül nevezték el Blohin-ölőnek. A jobbhátvéd pedig így beszélt arról az összecsapásról: „Élet-halál meccset vívtunk, a politikai okokat nem kell ecsetelnem. Készültem Blohinra, nem engedtem felgyorsulni, Nyilasi is odafigyelt, hogy lezárjuk a területet előle.”