A Liverpool FC megemlékezett Szoboszlai Dominik szerződtetéséről

Szoboszlai 2023. július 2-án írta alá ötéves szerződését, és augusztus közepén a 2023–2024-es idény első bajnokiján be is mutatkozott. Jürgen Klopp utolsó liverpooli idénye alatt rendszeresen játéklehetőséget kapott, majd így volt Arne Slot érkezése után is.

A magyar válogatott csapatkapitánya alapembere volt a 2024–2025-ös idényben bajnoki címet szerző együttesnek, amely a legutóbbi évadban nem tudta megismételni sikereit, de Szoboszlai kiemelkedett a csapatból, a klub legjobb játékosának választották meg, és bekerült a Premier League szurkolói álomcsapatába.