Nemzeti Sportrádió

A Liverpool FC megemlékezett Szoboszlai Dominik szerződtetéséről

I. SZ.I. SZ.
2026.07.02. 13:55
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Szoboszlai Dominik 2023 júliusában (Fotó: Getty Images)
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légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik
A Liverpool FC csütörtökön megemlékezett arról, hogy Szoboszai Dominik 2023-ban ezen a napon írta alá szerződését a klubbal.

Szoboszlai 2023. július 2-án írta alá ötéves szerződését, és augusztus közepén a 2023–2024-es idény első bajnokiján be is mutatkozott. Jürgen Klopp utolsó liverpooli idénye alatt rendszeresen játéklehetőséget kapott, majd így volt Arne Slot érkezése után is. 

A magyar válogatott csapatkapitánya alapembere volt a 2024–2025-ös idényben bajnoki címet szerző együttesnek, amely a legutóbbi évadban nem tudta megismételni sikereit, de Szoboszlai kiemelkedett a csapatból, a klub legjobb játékosának választották meg, és bekerült a Premier League szurkolói álomcsapatába.

 

légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik
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