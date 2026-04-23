Nemzeti Sportrádió

Romániával, Szerbiával és Dániával egy csoportban a magyarok a socca Eb-n

2026.04.23. 14:49
Fotó: FB/International Socca Federation
Címkék
A magyar válogatott Romániával, Szerbiával és Dániával találkozik majd a csoportszakasz során a május 20. és 24. között sorra kerülő tiranai socca Európa-bajnokságon.

A hazai szövetség csütörtöki tájékoztatása alapján a tornán 28 válogatott indul, a csapatokat hét négyes csoportba sorsolták. A mieink az első kalapból kerültek a C-csoportba. A lebonyolítás szerint a kvartettek első két helyezettje, valamint a két legjobb harmadik jut a legjobb 16 közé, ahol már egyenes kieséses rendszerben folytatódik a torna.

Móré Bendegúz, a Magyar Socca Szövetség elnöke a sorsolás után úgy fogalmazott: erős és kiegyensúlyozott csoportba került a magyar csapat. Kiemelte, hogy Románia a sportág nemzetközi élmezőnyéhez tartozik, stabil háttérrel és jól működő rendszerrel, amelyből tanulni is lehet. A szerbek középcsapatnak számítanak, a dánokról nem sokat tudni. A magyar válogatott célja egyértelműen a továbbjutás, és szeretné a lehető legjobb eredményt elérni a kontinensviadalon.

A kerethirdetés május 10. körül várható.

A socca a nagypályás labdarúgás és a futsal ötvözete. A kétszer húszperces játékidőben egy csapatban öt mezőnyjátékos és egy kapus lép pályára, amely 25 méter széles és 45 méter hosszú. A kapuk szélessége négy, magassága két méter. A socca egyik sajátossága, hogy büntetőknél (vagy döntetlen esetén szétlövésnél) nem rögzített helyzetből, hanem rávezetéssel próbálkozhatnak a futballisták, a végrehajtásra tíz másodpercük van. Szintén fontos különbség, hogy míg a kiállítás ugyanúgy működik, mint a nagypályás futballnál, a sárga lapos figyelmeztetés mellé kétperces kiállítás is jár.

 

 

Legfrissebb hírek

