A BL-negyeddöntős Sportingnál már kétszer is járt a magyar csatártehetség – hamarosan dönt a jövőjéről

Az MLSZ versenyrendszerében, a Mészöly Focisuliban eddig 212 meccsen 239 gólt szerző támadó teljesítménye természetesen a külföldi megfigyelők érdeklődését is felkeltette, több klubnál járt már ismerkedésen. A Nemzeti Sport Portugáliából származó információi szerint kétszer két hetet eltöltött már a Bajnokok Ligájában idén negyeddöntőig jutó lisszaboni Sporting CP korosztályos csapatánál, de úgy tudjuk, a Benfica is érdeklődik iránta, Németországból pedig az RB Leipzig figyeli.

„Azt mondhatom, Timót iránt valóban nagyon élénk a külföldi érdeklődés – nyilatkozta megkeresésünkre a játékos édesapja, Farkas Márk. – Az nyílt titok, hogy járt a Sportingnál, és volt egy lengyel klub, amelytől már konkrét szerződésajánlatot is kaptunk, de a német érdeklődés is valós. Ugyanakkor a napokban egyeztettünk egy olasz csapattal, illetve Ausztriában, Hollandiában és Portugáliában is tárgyalunk a következő hetekben egy-egy klubbal. Azt kell látni, hogy szülőként is nagy döntés, hova, milyen környezetbe engedjük el várhatóan több évre a gyerekünket, másrészt számára sem mindegy, milyen közegbe kerül, hogyan fogadják a társak, az edzők. Hogy egy példát mondjak, Timót angolul már meg tudja értetni magát, ám járt olyan klubnál, ahol a korosztályában még szinte egyáltalán nem beszélnek a játékosok idegen nyelvet, egy olyan közegben 16 évesen sokkal nehezebben tudna érvényesülni. Ezért van szükség az ismerkedésekre, nagyon alaposan szeretnénk felmérni, milyen lehetőségek közül választhat, és persze láthatja, milyen elvárásoknak kell megfelelni nemzetközi szinten, milyen a versenyhelyzet, milyen szintet képviselnek a vele egykorú játékosok külföldön. Tehát már önmagában egy próbaedzés is a fejlődését szolgálja.”

FARKAS TIMÓT FEJES GÓLJA (1:46:45-NÉL) ÉS 11-ESE (1:52:32) LUXEMBURG ELLEN

Az édesapa hangsúlyozta, a fia a fejlődése érdekében a nyártól mindenképpen szeretné kipróbálni magát külföldön, és ebben abszolút partner nevelőegyesülete, a Mészöly Focisuli is. Továbbá egy nagy nemzetközi játékosügynökség, a mások mellett a BL-győztes Kai Havertzet is képviselő Roof segít a pályafutása alakításában. A 186 centiméter magas Farkas Timót játékát a szakemberek leginkább Varga Barnabáséhoz hasonlítják.

„Megtisztelő az összehasonlítás, és valószínűleg azért hasonlítják Varga Barnabáshoz, mert a góljai több mint felét fejjel szerezte, ahogy múlt héten az U16-os válogatottban is. A szögleteknél, közvetett szabadrúgásoknál is őt keresik a társak a beíveléseknél, nagyon érzi a kaput, kiemelkedő a fejjátéka. Pedig korábban védőként futballozott, majd középpályás volt, de az utóbbi másfél évben a gólérzékenysége miatt középcsatár lett. A kellő önbizalma is megvan a befejezésekhez, ezt bizonyította a Luxemburg elleni panenkás tizenegyessel is. Persze tisztában vagyunk vele, hogy sokat kell még tanulnia, ezért is szeretné próbára tenni magát egy teljesen új környezetben” – mondta Farkas Márk.