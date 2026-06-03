Nemzeti Sportrádió

Érzelmes búcsú: Ligetvári Patrik mezcserével köszönt el Bodó Richárdtól – videó

T. Z.T. Z.
2026.06.03. 09:45
null
Bodó Richárd 10 év után távozik Szegedről (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
férfi kézilabda NB I OTP Bank-Pick Szeged Ligetvári Patrik Bodó Richárd
Mint ismert, a Veszprém elleni bajnoki döntő második mérkőzésén utoljára lépett pályára a Szeged színeiben Bodó Richárd, aki tíz év után hagyja ott a férfi kézilabda NB I ezüstérmesét. A magyar válogatott 33 éves balátlövőjétől az összecsapás után Ligetvári Patrik egy mezcserével köszönt el, majd a két válogatottbeli csapattárs ezután meg is ölelte egymást.

 

férfi kézilabda NB I OTP Bank-Pick Szeged Ligetvári Patrik Bodó Richárd
Legfrissebb hírek

A búcsúzó Bodó Richárd: Elég rendesen elfáradtam érzelmileg, de köszönöm mindenkinek ezt a napot

Kézilabda
12 órája

Sokba fájt a Szegednek a több mint nyolcperces gólcsend, megszerezte 30. bajnoki címét a Veszprém!

Kézilabda
14 órája

Már Szegeden bajnok lehet a Veszprém a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
Tegnap, 9:47

Fazekas Máté: Nem szabad csalódottnak lennünk, meg kell nyerni a szegedi meccset!

Kézilabda
2026.06.01. 10:19

Ligetvári Patrik: Tízpercnyi jó játék kedden biztosan nem lesz elég

Kézilabda
2026.05.31. 13:36

A Veszprém majdnem kétórás csatában nyerte meg a döntő első meccsét a Szeged ellen

Kézilabda
2026.05.29. 20:59

Nő a rangadó tétje: indul a Veszprém–Szeged döntő!

Kézilabda
2026.05.29. 11:25

Imre Vilmos: Mindenkinek más a siker, nekünk a bennmaradás volt az

Kézilabda
2026.05.27. 12:43
Ezek is érdekelhetik