Érzelmes búcsú: Ligetvári Patrik mezcserével köszönt el Bodó Richárdtól – videó

Mint ismert, a Veszprém elleni bajnoki döntő második mérkőzésén utoljára lépett pályára a Szeged színeiben Bodó Richárd, aki tíz év után hagyja ott a férfi kézilabda NB I ezüstérmesét. A magyar válogatott 33 éves balátlövőjétől az összecsapás után Ligetvári Patrik egy mezcserével köszönt el, majd a két válogatottbeli csapattárs ezután meg is ölelte egymást.