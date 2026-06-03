Érzelmes búcsú: Ligetvári Patrik mezcserével köszönt el Bodó Richárdtól – videó
Mint ismert, a Veszprém elleni bajnoki döntő második mérkőzésén utoljára lépett pályára a Szeged színeiben Bodó Richárd, aki tíz év után hagyja ott a férfi kézilabda NB I ezüstérmesét. A magyar válogatott 33 éves balátlövőjétől az összecsapás után Ligetvári Patrik egy mezcserével köszönt el, majd a két válogatottbeli csapattárs ezután meg is ölelte egymást.
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2026.05.29. 11:25
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