U21-es Eb-selejtező: Magyarország–Ukrajna

A magyar U21-es labdarúgó-válogatott Ukrajnát fogadja az Új Hidegkuti Nándor Stadionban az Európa-bajnoki selejtezősorozatban. Kövesse velünk a mérkőzést folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét a látottakról!
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–UKRAJNA 0–1 – élőben az NSO-n!
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion. Vezeti: Jakob Semler (Alexander Borucki, Philipp Duschek) – osztrákok
MAGYARORSZÁG: Pécsi – Bodnár, Yaakobishvili A., Dragóner, Vajda – Tóth R., Gruber, Tuboly – Bánáti, Klausz, Vancsa (Dénes V., 43.). Szövetségi edző: Németh Antal
UKRAJNA: Popovics – Krupszkij, Melnyicsenko, Kiszil, Kornicsuk (Huszev, a szünetben) – Pasztuk, Varfolomejev, Krevszun – Szincsuk, Piscsur, Redusko. Szövetségi edző: Unai Melgosa
Gólszerző: Piscsur (26.)
