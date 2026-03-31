Koncz Boglárka: Megvan az egyensúly a munka és a pihenés között

2026.03.31. 14:27
null
Április 12-én rajtol a női divízió 1/A-világbajnokság, amelyen a mieink sorozatban a franciákkal, a kínaiakkal, a szlovákokkal, az olaszokkal, majd a norvégokkal mérkőznek meg az elitbe jutásért. A közelgő viadal előtt Koncz Boglárka beszélt a csapat felkészüléséről (is) a Nemzeti Sportnak.

Tizenkét nap van hátra a hazai rendezésű női jégkorong-világbajnokságig, amire a magyar válogatott az elitbe feljutás reményében készül. A célegyenesben már minden edzésnek nagy jelentősége van, így utána jártunk, hogyan áll a Delaney Collins vezette csapat felkészülése. A torna előtt a mieink fiatal (mindössze 18 éves) hátvédjével, Koncz Boglárkával beszélgettünk.

„Nagyon tudatosan készülünk, vasárnap éppen a gólokra, a góllövésre összpontosítottunk, de minden edzésen vannak különböző lőgyakorlataink. A taktikával majd később foglalkozunk behatóan, amikor már mindenki a csapattal lesz, hiszen most még sokan a klubcsapataiknál vannak. Sok jégen kívüli csapatprogramot szervez nekünk a stáb, ezek is segítenek a felkészülésben, összekovácsolódásban. Majd, ha megérkezik mindenki, akkor lépünk még egyet tovább” – mondta Koncz Boglárka, magyar válogatott hátvédje a Nemzeti Sportnak.

Fiatal kora ellenére már több mint tíz meccse van a felnőttválogatottban, de felnőtt-világbajnokságon még nem lépett jégre. Az idény legfontosabb női tornája előtt nagyon fontos, hogy mindenki csúcsformába kerüljön, és a lehető legjobb fizikai állapotban várja a kezdő korongbedobást, hiszen hét nap alatt öt mérkőzést kell megvívniuk a mieinknek a (majdnem) legmagasabb szinten.

„Szerintem nagyszerű a közösség a válogatottnál, pont jó az egyensúly a fiatalok, a középkorúak és az idősebb, tapasztaltabb játékosok között. Mindenki megteszi, ami a saját szerepéből adódó feladata. Az edzői stáb nagy odafigyeléssel állította össze a felkészülési programunkat, hogy meglegyen az egyensúly a fizikailag fárasztó edzések és a regeneráció, pihenés között. Felkészülünk arra a sorozatterhelésre, ami majd a világbajnokságon ér minket” – mondta Koncz.

Klubcsapatában a hátvéd már évek óta a felnőttek között szerepel, ez a pályafutására is pozitív hatással volt, hiszen nagyon korán hozzászokhatott azokhoz a követelményekhez, amikhez egy élsportolónak kell.

„A felnőtt sokkal profibb szint, ott már nem noszogatnak minket, elvárás, hogy mindenki magától nyújtsa a maximumot. Gyorsabb, fizikailag keményebb a játék, bár, aki fiúkkal készült utánpótlásban, az ehhez hozzá van szokva” – magyarázta a hátvéd, majd arra is kitért, már lélekben is készülnek a világbajnokságra, van bennük drukk, de jó érzés neki, hogy hazai környezetben, a szerettei előtt játszhat majd.

„Természetesen mindig bennünk van egy kellemes izgatottság az ilyen megméretések előtt, de ez jó érzés. Én szeretem, ha a családom a helyszínen támogat, ott lesznek majd Káposztásmegyeren is.”

A magyar válogatott programja
Divízió 1/A-világbajnokság
Április 12.
19.30: Magyarország–Franciaország
Április 13.
19.30: Magyarország–Kína
Április 15.
16.00: Magyarország–Szlovákia
Április 17.
16.00: Magyarország–Olaszország
Április 18.
19.30: Magyarország–Norvégia

 

