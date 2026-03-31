Verstappen nélkül tesztel a Red Bull; a Ferrari többször is pályára hajt az F1-es kényszerszünetben

Noha a Formula–1 mezőnye váratlan tavaszi szünetre vonult a múlt hétvégi Japán Nagydíj után, két csapat, a Red Bull és a Racing Bulls a helyszínen maradt, mivel a Pirelli tesztjén vesz részt kedden és szerdán. A „vörös bikáknál” Isack Hadjar ül a volán mögé mindkét napon, miután a visszavonuláson gondolkodó Max Verstappen a leintést követően elutazott Szuzukából. A faenzaiaknál eközben rendelkezésre fog állni Liam Lawson és Arvid Lindblad is.

Ugyan Szuzukában csak a Red Bull és a Racing Bulls hajt pályára, más csapatok, köztük a Ferrari sem lesz tétlen a kényszerszünetben. A Scuderia először április 1-jén és 2-án tart régi autós tesztet Mugellóban, melynek keretein belül Arthur Leclerc, Antonio Fuoco, illetve Antonio Giovinazzi gyűjtheti a tapasztalatot az SF25-össel.

Az Autoracer információi szerint a maranellóiak a fioranói pályán folytatják a munkát, méghozzá a Pirelli vizes tesztjén, melyre április 9-én és 10-én kerül sor. Az SF-26-os volánja mögött várhatóan a jelenlegi versenyzőpáros, Charles Leclerc és Lewis Hamilton vesz részt. A monacói, brit kettős sajtóértesülések szerint ezután április 21-én vagy április 22-én újra pályára hajt, ezúttal Monzában, ahol filmforgatási napot tart a Ferrari.

E helyszínen a várakozások szerint más alakulatok is fognak tesztelni, mert az energiamenedzsment szempontjából ez az egyik legnagyobb kihívást jelentő pálya a 2026-os versenynaptárban.