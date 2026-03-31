Verstappen nélkül tesztel a Red Bull; a Ferrari többször is pályára hajt az F1-es kényszerszünetben

2026.03.31. 16:24
Hiába a hosszú kényszerszünet, a Red Bull és a Ferrari sem marad távol a versenypályáktól (Fotó: AFP)
F1 Racing Bulls Pirelli-teszt Red Bull Formula–1 Ferrari
A Red Bull és a Racing Bulls a múlt hétvégi Formula–1-es Japán Nagydíj helyszínén maradt, hogy a Pirelli tesztjén vegyen részt, míg a Ferrari többek között régi autós tesztet és filmforgatási napot is tart az áprilisi kényszerszünetben.

Noha a Formula–1 mezőnye váratlan tavaszi szünetre vonult a múlt hétvégi Japán Nagydíj után, két csapat, a Red Bull és a Racing Bulls a helyszínen maradt, mivel a Pirelli tesztjén vesz részt kedden és szerdán. A „vörös bikáknál” Isack Hadjar ül a volán mögé mindkét napon, miután a visszavonuláson gondolkodó Max Verstappen a leintést követően elutazott Szuzukából. A faenzaiaknál eközben rendelkezésre fog állni Liam Lawson és Arvid Lindblad is.

Ugyan Szuzukában csak a Red Bull és a Racing Bulls hajt pályára, más csapatok, köztük a Ferrari sem lesz tétlen a kényszerszünetben. A Scuderia először április 1-jén és 2-án tart régi autós tesztet Mugellóban, melynek keretein belül Arthur Leclerc, Antonio Fuoco, illetve Antonio Giovinazzi gyűjtheti a tapasztalatot az SF25-össel.

Az Autoracer információi szerint a maranellóiak a fioranói pályán folytatják a munkát, méghozzá a Pirelli vizes tesztjén, melyre április 9-én és 10-én kerül sor. Az SF-26-os volánja mögött várhatóan a jelenlegi versenyzőpáros, Charles Leclerc és Lewis Hamilton vesz részt. A monacói, brit kettős sajtóértesülések szerint ezután április 21-én vagy április 22-én újra pályára hajt, ezúttal Monzában, ahol filmforgatási napot tart a Ferrari.

E helyszínen a várakozások szerint más alakulatok is fognak tesztelni, mert az energiamenedzsment szempontjából ez az egyik legnagyobb kihívást jelentő pálya a 2026-os versenynaptárban.

Kapcsolódó tartalom

Verstappen komolyan fontolgatja, hogy befejezi az F1-es pályafutását

„Nemcsak az F1 létezik az életben. Vannak más dolgok is, amikkel foglalkozhatsz.”

„Figyelmeztettük az FIA-t” – a versenyzők változtatást követelnek Bearman óriási bukása után

A Haas-pilóta térde zúzódott, Colapinto tehetetlennek érezte magát. A szövetség hivatalos közleményben reagált a történtekre.

A győztes sosem fog beszélni róla, de az idei F1 javításra szorul

A számok azt mutatják, a Mercedes elkönyvelheti a vb-címet • Norris úgy előzött, hogy nem is akart.

„Egy kör különbség, és valószínűleg nyertem volna” – Russellt frusztrálja a Japán Nagydíj alakulása

Antonelli: Még korai lenne a bajnokságról beszélni, de jó úton haladunk!

 

40. JAPÁN NAGYDÍJ
MÁRCIUS 27., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:31.666
2. szabadedzés1. Piastri 1:30.133
MÁRCIUS 28., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:29.362
Időmérő1. Antonelli 1:28.778
MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Piastri, 3. Russell
KÖVETKEZŐ VERSENY
Miami Nagydíj, Miamimájus 3., 22.00
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00

 

Legfrissebb hírek

A győztes sosem fog beszélni róla, de az idei F1 javításra szorul

F1
3 órája

„Egy kör különbség, és valószínűleg nyertem volna” – Russellt frusztrálja a Japán Nagydíj alakulása

F1
2026.03.29. 16:23

Verstappen komolyan fontolgatja, hogy befejezi az F1-es pályafutását

F1
2026.03.29. 14:56

„Figyelmeztettük az FIA-t” – a versenyzők változtatást követelnek Bearman óriási bukása után

F1
2026.03.29. 13:26

Antonelli az újabb sikerrel a pontverseny élén! Russell leszorult a dobogóról Szuzukában

F1
2026.03.29. 09:00

„Rendkívül frusztráló” – Leclerc kifakadt a szuzukai időmérő után

F1
2026.03.28. 16:30

Verstappen: Már sem dühöt, sem frusztrációt nem érzek

F1
2026.03.28. 13:26

A Mercedest nem lehetett Szuzukában sem megállítani: Antonelli és Russell az első sorban!

F1
2026.03.28. 08:05
Ezek is érdekelhetik