Marco Rossi ezt a tizenegyet küldi pályára Görögország ellen – kezdőcsapatok

A szövetségi kapitány egy helyen változtatott a szombati, Szlovénia elleni kezdőhöz képest: Lukács Dániel helyett Redzic Damir kap szerepet. A Salzburg légiósáról korábban úgy nyilatkozott Marco Rossi, hogy kezdeni fog, ha nem sérült.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Budapest, Puskás Aréna, 19.00 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Badstübner (Koslowski, Waschitzki – németek)

Magyarország: Tóth B. – Bolla, Orbán, Dárdai M., Kerkez – Schäfer, Vitális – Sallai R., Tóth A., Szoboszlai – Redzic. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A kispadon: Szappanos (kapus), Yaakobishvili Á. (kapus), Osváth, Csinger, Baráth P., Szűcs T., Schön, Lukács D., Bárány, Nagy Zs.

Görögország: Colakisz – Vagiannidisz, Recosz, Kulierakisz, Cimikasz – Kurbelisz, Triantisz – Maszurasz, Bakaszetasz, Colisz – Pavlidisz. Szövetségi kapitány: Ivan Jovanovics

A kispadon: Vlahodimosz (kapus), Mandasz (kapus), Cifcisz, Muzakitisz, Duvikasz, Rota, Tetteh, Hatzidiakosz, Jannulisz

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC)