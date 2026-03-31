Olvasóink két poszton változtatnának – Osváth és Redzic náluk kezdene a görögök ellen

Lezártuk olvasói szavazásunkat, amely a Görögország elleni, 19 órakor kezdődő felkészülési mérkőzés kezdőcsapatáról szólt. Az eredményekből kiderül, olvasóink két, szombaton csereként pályára lépett játékos teljesítményével is annyira elégedettek voltak, hogy kedden este már a kezdőcsapatba jelölnék őket.

A védelemben az jelentene változást, hogy a jobb oldalra bekerülne a csapatba a szombaton csereként beállva gólpasszt adó Osváth Attila, akit a 3479 voksoló közel fele (48.8) százalék választott ki – kilenc százalékkal előzte meg posztriválisát, a szlovénok ellen még kezdő Bolla Bendegúzt. A hátsó alakzatban mást nem változtatnának olvasóink, Willi Orbán, Dárdai Márton és Kerkez Milos is maradna a csapatban, a kapuba pedig ezúttal is Tóth Balázst állítanák.

Ahol még változás lenne, az a támadósor, ugyanis a szlovénok ellen a 63. percben a jobb szélre becserélt Redzic Damir a voksok 68 százalékát kapta meg, amivel nemcsak a szlovénok ellen középső csatárként kezdő Lukács Dánielt (22 százalék) előzte meg, hanem például az olvasóink kezdőcsapatába azért most is bekerülő Tóth Alexet (64.6 százalék) is. Egyébként Vitális Milánt (70.4 százalék), Schäfer Andrást (71.2 százalék), Sallai Rolandot (83 százalék) és Szoboszlai Dominikot (94.1 százalék) is a voksolók több mint ötven százaléka a csapatba jelölte (– a csapatkapitány kapta ezúttal is a legtöbb voksot, 3247-et). Ez pedig azt jelenti, hogy olvasóink csapatában némileg változna a hadrend is, ahhoz képest, amiben múlt héten felállt a csapat, hiszen kimondott középcsatár nincs a legtöbb voksot kapott tizenegyben, de két csatárral, Redziccsel és Sallaival elöl felállhatna a kiválasztott együttes. Az olvasóink csapatából kimaradó játékosok közül Bárány Donát kapta a legtöbb voksot (47.5 százalék), őt pedig a szombaton gólt szerző Schön Szabolcs (40.4 százalék) követte.

AZ NSO-OLVASÓK KEZDŐCSAPATA: Tóth B. (2713 szavazat, 78.8%) – Osváth (1697, 48.8%), Orbán (3203, 92.1%), Dárdai M. (2941, 84.5%), Kerkez (3174, 91.2%) – Tóth A. (2246, 64.6%), Schäfer (2478, 71.2%), Vitális (2449, 70.4%) – Szoboszlai (3274, 94.1%) – Redzic (2376, 68.3%), Sallai (2886, 83%).

EREDMÉNYEK

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC),

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC)