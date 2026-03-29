Hétfői sportműsor: folytatódnak az elődöntő küzdelmei a jégkorong Erste Ligában

MÁRCIUS 30., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13.50: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Telki)

18.15: a görög labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Puskás Aréna)

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

18.00: Ciprus–Moldova (Tv: Arena4)

20.45: Németország–Ghána (Tv: Spíler1)

FUTSAL

FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS

ALSÓHÁZ, 4. FORDULÓ

18.30: SG Kecskemét Futsal–Prohuman-PTE-PEAC

18.30: Haladás VSE–Magyar Futsal Akadémia

20.00: MVFC Berettyóújfalu–H.O.P.E. Futsal-Alpassport

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

22.00: Kansas City Royals–Minnesota Twins (Tv: Sport2)

CURLING

FÉRFI-VILÁGBAJNOKSÁG

22.00: Olaszország–Skócia (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉSEK

18.30: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai)

19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Brassó (romániai) (Tv: M4 Sport)

SVÉD BAJNOKSÁG

19.00: Brynäs–Växjö (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1046 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, RÁJÁTSZÁS

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

20.00: Debreceni EAC–Prestige Fitness Pénzügyőr SE

20.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn

SZNÚKER

14.00: Tour Championship, 1. rész (Tv: Eurosport1)

20.00: Tour Championship, 2. rész (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 250-ES TORNA, HOUSTON

20.00: egyes, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, BUKAREST

10.30: egyes, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, MARRÁKES

11.00: egyes, 1. forduló

WTA 500-ES TORNA, CHARLESTON

16.00: egyes, 1. forduló

Benne 16.00 körül: Gálfi Dalma–Bianca Andreescu (kanadai)

WTA 250-ES TORNA, BOGOTÁ

16.30: egyes, 1. forduló

Benne 17.00 körül: Udvardy Panna (8.)–María Torres (kolumbiai)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Erdei Márk, Fazekas Mária, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Lopással is megvádolták a Real Madrid táplálkozási tanácsadóját

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Puskás Jenő

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vívás, vendég: Nemcsik Zsolt, a kardválogatott edzője

16.00: Újratöltve magazin

17.10: A BEK/BL-döntők története: 1965

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Formula–1, Japán Nagydíj után, vendég: Frankl András

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Road to Budapest – dal készült a Bayern BL-meneteléséhez, vonalban a szerző: Leslie Mandoki

19.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Wukovics László

20.00: Labdarúgás, a keddi, görögök elleni válogatott mérkőzés előtt

19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre

22.30: Sportvilág