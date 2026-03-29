Hétfői sportműsor: folytatódnak az elődöntő küzdelmei a jégkorong Erste Ligában
MÁRCIUS 30., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
13.50: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Telki)
18.15: a görög labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Puskás Aréna)
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
18.00: Ciprus–Moldova (Tv: Arena4)
20.45: Németország–Ghána (Tv: Spíler1)
FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS
ALSÓHÁZ, 4. FORDULÓ
18.30: SG Kecskemét Futsal–Prohuman-PTE-PEAC
18.30: Haladás VSE–Magyar Futsal Akadémia
20.00: MVFC Berettyóújfalu–H.O.P.E. Futsal-Alpassport
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
22.00: Kansas City Royals–Minnesota Twins (Tv: Sport2)
CURLING
FÉRFI-VILÁGBAJNOKSÁG
22.00: Olaszország–Skócia (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
ELŐDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉSEK
18.30: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai)
19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Brassó (romániai) (Tv: M4 Sport)
SVÉD BAJNOKSÁG
19.00: Brynäs–Växjö (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1046 (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK
20.00: Debreceni EAC–Prestige Fitness Pénzügyőr SE
20.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn
SZNÚKER
14.00: Tour Championship, 1. rész (Tv: Eurosport1)
20.00: Tour Championship, 2. rész (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 250-ES TORNA, HOUSTON
20.00: egyes, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, BUKAREST
10.30: egyes, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, MARRÁKES
11.00: egyes, 1. forduló
WTA 500-ES TORNA, CHARLESTON
16.00: egyes, 1. forduló
Benne 16.00 körül: Gálfi Dalma–Bianca Andreescu (kanadai)
WTA 250-ES TORNA, BOGOTÁ
16.30: egyes, 1. forduló
Benne 17.00 körül: Udvardy Panna (8.)–María Torres (kolumbiai)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Erdei Márk, Fazekas Mária, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Lopással is megvádolták a Real Madrid táplálkozási tanácsadóját
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Puskás Jenő
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vívás, vendég: Nemcsik Zsolt, a kardválogatott edzője
16.00: Újratöltve magazin
17.10: A BEK/BL-döntők története: 1965
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Formula–1, Japán Nagydíj után, vendég: Frankl András
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Road to Budapest – dal készült a Bayern BL-meneteléséhez, vonalban a szerző: Leslie Mandoki
19.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Wukovics László
20.00: Labdarúgás, a keddi, görögök elleni válogatott mérkőzés előtt
19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre
22.30: Sportvilág