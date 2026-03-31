Női kézilabda: a Győr bejelentette a következő idény keretét

A Győri Audi ETO KC bejelentette, hogy Nathalie Hagman, Kristina Jörgensen és Anna Lagerquist távozik a jelenlegi keretből. Az is korábban eldőlt, hogy Sarah Bouktit és Thale Rushfeldt Delia érkezik, mellettük négy akadémistával lett teljes a csapat: Varga Dalma, Kriston Kira, Rédecsi Polett és Zákányi Janka is hivatalosan a felnőtt keret tagja lett.

„A következő idény keretét a szakmai stábbal szoros együttműködésben alakítottuk ki. Úgy érzem, sikerült olyan csapatot összeállítani, amelyben nemcsak megtartottuk legnagyobb értékeinket, hanem új, meghatározó játékosokkal erősödtünk – nyilatkozta a jövő évi keret kapcsán Fata Edina, a felnőttcsapatot üzemeltető Győri ETO Kft. ügyvezetője a klub hivatalos honlapján. – Mindemellett fontos szempont számunkra, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk akadémiánk legtehetségesebb fiataljainak fejlődésére, és maximálisan támogassuk őket abban, hogy olyan személyiségű és kvalitású játékosokká válhassanak, amire tehetségük és szorgalmuk engedi. Ennek értelmében szeretnénk megadni számukra mindazt a lehetőséget, amit a felnőtt csapat tagjaiként elérhetnek mind szakmai mind minden egyéb más területen. Hiszem, hogy ezzel a koncepcióval nagyot léphetünk előre, és külön öröm számomra látni kollégáink elhivatottságát ebben.”

A fiatalokkal kapcsolatban Görbicz Anita, a Győri ETO KC elnöke elmondta; nagyon büszke, hogy négyen is állandó taggá válnak az első csapat keretében, hiszen kinevezésekor ez volt ez egyik legfontosabb célkitűzése.

„Szerettem volna, hogy a legtehetségesebb fiatal, magyar játékosok rövid távon minél közelebb kerüljenek a felnőttcsapathoz; például ezért indítottuk el az akadémián a Talent Programot. Az elmúlt években a jelenlegi vezetőséggel, valamint Per Johanssonnal és a szakmai stábbal közösen kialakítottunk egy olyan koncepciót, amelynek középpontjában a fiatalok fejlesztése áll. Ennek a munkának az eredménye már a jelenlegi évadban is látszik, hiszen több fiatal rendszeresen lehetőséghez jut az élvonalban, ugyanakkor az akadémia és a felnőttcsapat szakmai stábja folyamatosan együtt dolgozik azért, hogy a fiatalok ne csak játékosként, hanem mentálisan és emberileg is fejlődjenek. A célunk, hogy amikor egy játékos eljut a felnőttcsapat kapujáig, akkor ne csupán szakmailag álljon készen, hanem tudja kezelni azokat az elvárásokat is, amelyek a Győri Audi ETO KC-nál várnak rá.”

A keret kialakításáról Per Johansson vezetőedző is beszélt, aki hangsúlyozta; tudatos döntés volt, hogy ezúttal kevesebb igazolással dolgozzanak, ugyanakkor örül, hogy sikerült megszerezni azokat a játékosokat, akiket szerettek volna.

„Sarah Bouktitot szerződtettük, aki rendkívül tehetséges beálló, fiatal kora ellenére már magas szinten is bizonyította képességeit, így erősödünk vele beálló poszton. Thale Rushfeldt Deilát már régóta figyeltük, fizikailag erős, gyors, elszánt játékosról van szó, aki támadásban és védekezésben egyaránt sokat tud hozzátenni a csapat játékához. Az érkezésük összességében további minőséget ad a keretünkhöz. Emellett továbbra is fontos számunkra, hogy a saját fiataljainkra is építsünk; szeretnénk megfelelő egyensúlyt találni, hogy az akadémiánkon pallérozódó fiatal játékosok velünk eddzenek, és lehetőséget kapjanak a bizonyításra.”

A Győri Audi ETO KC kerete a 2026-2027-es évadra

Kapusok: Hatadou Sako, Szemerey Zsófi, Sandra Toft

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória, Emilie Hovden, Varga Dalma

Jobbátlövők: Dione Housheer, Kriston Kíra, Rédecsi Polett, Thale Rushfeldt Deila

Irányítók: Helena Elver, Tjasa Stanko

Beállók: Linn Blohm, Sarah Bouktit, Kari Brattset Dale

Balátlövők: Bruna de Paula, Kristine Breistöl, Kelly Dulfer, Veronica Kristiansen, Estelle Nze Minko

Balszélsők: Fodor Csenge, Bo van Wetering, Zákányi Janka