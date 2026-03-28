Szoboszlai lehagyhatja Détárit és Mészölyt is; már csak Sallai maradt Rossi első csapatából
♦ Sorozatban a nyolcadik esztendőt kezdi meg a magyar labdarúgó-válogatott az 55. szövetségi kapitány, Marco Rossi irányításával. Az eddigi hét évnyitó mérlege közepes: 3 győzelem (valamennyiszer 1–0), 1 döntetlen és 3 vereség. Amikor ezek közül a mostanihoz hasonlóan nem tétmeccsel rajtolt a nemzeti csapat, 2-szer nyert, 1-szer kikapott.
Évkezdések Rossival:
2019: Szlovákia 0–2 (Eb-selejtező, idegenben)
2020: Törökország 1–0 (Nemzetek Ligája, idegenben)
2021: Lengyelország 3–3 (vb-sel., otthon)
2022: Szerbia 0–1 (otthon)
2023: Észtország 1–0 (otthon)
2024: Törökország 1–0 (otthon)
2025: Törökország 1–3 (Nemzetek Ligája-osztályozó, idegenben)
♦ Marco Rossi 2018. szeptember 8-án, az 1–0-s vereséggel zárult finnországi Nemzetek Ligája-találkozón mutatkozott be a válogatott kispadján, abból a csapatból egyedül az akkor kezdőként 78 percet játszó, jelenleg 28 éves Sallai Roland tagja a mostani keretnek. Az első NL-sorozatban pályára lépő labdarúgók közül még Willi Orbán kapott ezúttal is meghívót, ő egyébként 2018 októberében Athénban éppen Görögországban (0–1) húzta fel először a magyar válogatott mezét.
Így vált generációt Marco Rossi – 14-en estek ki a 2024-es Eb-keretből
♦ A fentiek fényében nem meglepő, hogy a jelenlegi keretből Sallai és Orbán lépett pályára legtöbbször a magyar nemzeti együttesben: 64-szer. Őket Szoboszlai Dominik követi 61 válogatottsággal. Ha a Liverpool középpályása a két márciusi felkészülési mérkőzésből legalább az egyiken szerepet kap, akkor az örökranglistán lehagyja a szintén 61 válogatott fellépést jegyző Détári Lajost, Mészöly Kálmánt és Dárdai Pált. Amennyiben Szoboszlai a szlovének és a görögök ellen is szóhoz jut, akkor beéri Priskin Tamást (63).
♦ A szlovénok ellen Kerkez Milos 30-adszor, Tóth Alex és Schön Szabolcs 10-edszer lehet tagja a válogatottnak. Amennyiben mindkét felkészülési meccsen szerepet kapnak, a nemzeti színekben a görögök elleni lehet Dárdai Mártonnak a 20. fellépése.
♦ Négy olyan játékost találunk a keretben, aki korábban nem lépett pályára a válogatottban: Yaakobishvili Áront, Csinger Márkot, Szűcs Tamást és Bárány Donátot, utóbbi tavaly ősszel a kerettagságig már eljutott. Rossi egyébként eddig 55 újoncot avatott, ebből a legtöbbet, 11-et 2025-ben, legutóbb az írek ellen Redzic Damir debütált.
♦ A legtöbb gólt a jelenlegi keretből Szoboszlai szerezte a válogatottban, 17-et, őt Sallai követi 15-tel, majd Varga Barnabás jön a sorban 13-mal (az AEK csatára pénteken sérülés miatt kikerült a keretből), a lista negyedik helyén Orbánt találjuk 6-tal.
♦ A vb-selejtezős kudarc ellenére az MLSZ 2030-ig szerződést hosszabbított a 83. és 84. mérkőzésére készülő Marco Rossival, aki az örökranglistán a második legtöbbet foglalkoztatott szövetségi kapitány a 117 meccsen (62 győzelem, 27 döntetlen, 28 vereség) dirigáló Baróti Lajos után. Az olasz szakember eddigi mérlege a magyar válogatottal 37 győzelem, 19 döntetlen és 26 vereség, 112–100-as gólkülönbség mellett. A győzelmek örökrangsorában Rossi a harmadik Baróti és Sebes Gusztáv (69 meccs, 50 győzelem, 12 döntetlen, 7 vereség) után. Irányításával eddig 24 ország válogatottját sikerült legyőzni, a szlovének lehetnek a 25.-ek.
♦ A magyar válogatott 2025-ös mérlege 3 győzelem, 2 döntetlen, 5 vereség, ami a megszerezhető pontok 36.6 százalékával a legrosszabb teljesítmény Marco Rossi 2018-as kinevezése óta. Az olasz szakemberrel egyébként 2019 óta (4–0–6) ez volt a második olyan esztendő, amikor a vereségek száma meghaladta a győzelmekét.
♦ Három olyan játékos volt, aki 2025-ben mind a 10 mérkőzésen szerepelt, Szoboszlai, Bolla Bendegúz és Orbán, de közülük csak az utóbbi volt végig a pályán.
♦ Megszakítás nélkül a leghosszabb ideje Szoboszlai tagja a magyar válogatottnak, hiszen legutóbb 2021. november 15-én, a Lengyelország ellen Varsóban 2–1-re megnyert vb-selejtezőről hiányzott, azóta sorozatban 43-szor volt kezdő.
MAGYARORSZÁG–SZLOVÉNIA
♦ A két ország válogatottja eddig négyszer találkozott egymással, a mérleg 1 magyar győzelem és 3 szlovén siker. 1994 áprilisában Szombathelyen Srecko Katanec góljával 1–0-ra nyertek a vendégek Verebes József csapata ellen. Négy évvel később, 1998 augusztusában Katanec szövetségi kapitányi bemutatkozásán Bicskei Bertalan irányításával Zalaegerszegen összejött az első és máig egyetlen magyar siker (2–1), a gólokat Dombi Tibor, majd tizenegyesből Sebők Vilmos lőtte. 2003 nyarán Gellei Imre együttese Muraszombatban 2–1-re alulmaradt, a szépítő gólt Fehér Miklós fejelte. 2008 márciusában, ismét a ZTE Arénában Várhidi Péter gárdája 1–0-s vereséget szenvedett a szlovénoktól. A két csapat közös történetében a szombati lesz az első találkozó, amelyet a magyar fővárosban, illetve a Puskás Arénában rendeznek.
♦ A magyar válogatott a 42., a szlovén 57. a FIFA aktuális ranglistáján. Marco Rossi keretének összértéke Szűcs Kornél és Varga Barnabás kiválása után 201,05 millió euró, ebből a legértékesebb játékosé, Szoboszlai Dominiké 100 millió eurót tesz ki, a második Kerkez Milos 40 millióval. A szlovén keret összértéke úgy 77.85 millió euró, hogy ezúttal hiányzik a Manchester United Transfermarkt által 65 millióra taksált centere, Benjamin Sesko, valamint az Orlando City középső védője, David Brekalo (4 millió). Nyugati szomszédunk legértékesebb játékosa így jelenleg 18 millió euróval a Leeds United középső védője, a csapatkapitány Jaka Bijol.
♦ A szombati ellenfél keretében két olyan labdarúgó van, aki az NB I-ben játszik: a hazai élvonal góllövőlistáját Lukács Dániellel holtversenyben 13 góllal vezető, 2-szeres válogatott Aljosa Matko (Újpest FC), valamint az MTK szűrője, a nemzeti csapatban eddig 3-szor szerepet kapó Adrian Zeljkovic.
♦ A szlovén válogatott nyeretlenül, 4 döntetlennel és 2 vereséggel – a magyarhoz hasonlóan – a kiesést jelentő harmadik helyen végzett vb-selejtező csoportjában, melyben Svájc, Koszovó és Svédország voltak az ellenfelei. A csapat legutóbb tavaly június 10-én, a Bosznia-Hercegovina elleni, celjei felkészülési mérkőzésen tudott nyerni (2–1), az összesített 2025-ös mérlege 3 győzelem, 5 iksz és 2 vereség. Hozzá kell tenni, hogy Szlovákia ellen a Nemzetek Ligája-osztályozón csak a visszavágó hosszabbításában harcolta ki a győzelmet, aminek köszönhetően legközelebb újra a B-ligában szerepelhet.
♦ A szlovén válogatott kispadján ezúttal mutatkozik be a 43 éves Bostjan Cesar, aki eddig elődje, Matjaz Kek munkáját segítette. A játékosként 101-szeres válogatott Cesar a 2024–2025-os idényben 28 mérkőzésen irányította az NK Maribor gárdáját, amellyel 1.86-os pontátlagot ért el.
♦ A találkozót a 34 éves, a norvég Rohit Saggi vezeti, a két partjelző Anders Olav Dale és Jörgen Rönning Valstadsve.
MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG
♦ Eddig 22 mérkőzést játszott a két válogatott, és a görögök néggyel több győzelmet arattak, mint a mieink, az örökmérleg ugyanis 6 magyar diadal, 6 döntetlen, 10 görög siker. A gólkülönbség 37–33 ide.
♦ Mindjárt az első meccsünk meghozta a párharc rekordgyőzelmét, hiszen 1938 márciusában az MTK stadionjában rendezett vb-selejtezőn, többek között Zsengellér Gyula öt és Nemes József három góljával 11:1-re vertük meg a görög válogatottat. Érdekesség, hogy utána majdnem negyven évig, egészen pontosan 1976 őszéig nem találkoztunk, valamint az is, hogy az első kilenc összecsapásunk kivétel nélkül tétmérkőzés volt.
♦ A két legnagyobb görög diadal közül az első az 1978. októberi szaloniki Eb-selejtezőn (1–4), majd a második az 1988. novemberi pireuszi felkészülési találkozón jött össze (0–3). (Az utóbbi volt az a meccs, amire az itthon kirobbant bundabotrány miatt Honvéd-játékosokat nem válogathatott be Mezey György szövetségi kapitány.)
♦ A magyar szempontból negatív mérleghez hozzájárult, hogy 1987-tól 21 éven át képtelenek voltunk legyőzni a görögöket (2 iksz, 5 vereség).
♦ Magyarországon eddig 12-szer mérte össze erejét a két válogatott, 6-szor született magyar siker, 3 iksz és 3 görög győzelem mellett. A máig utolsó előtti budapesti találkozón 2018 szeptemberében, a Groupama Arénában zárt kapuk mögött megrendezett NL-mérkőzés 2–1-es hazai győzelmet hozott. Az volt Rossi első diadala a magyar válogatott élén, a gólokat Sallai Roland és Kleinheisler László szerezte. Legutóbb, a 2022 novemberében a Puskás Arénában megrendezett felkészülési találkozón, Dzsudzsák Balázs utolsó válogatott mérkőzésén ugyancsak 2–1-es magyar siker született, a vezető gólt ismét Sallai, a második találatot a 94. percben szabadrúgásból a mindössze két perccel korábban beállt Kalmár Zsolt lőtte. Sallai tehát a válogatottban elért 15 góljából kettőt is a görögök ellen jegyzett, ennél többet, hármat csak az angolok ellen szerzett.
♦ A két válogatottat mindössze négy hely választja el egymástól a FIFA világranglistáján, a magyar együttes a 42, a görög csapat a 46. A görögök keretének összértéke 288.90 millió euró, tehát majdnem 90 millióval több, mint a mieinké. A legértékesebb játékosuk 35 millió euróval Konsztantinosz Karecasz, a belga Genk támadó középpályása. Rajta kívül még a Benfica centere, Vangelisz Pavlidisz (32 millió) értéke van 30 millió euró fölött, míg az FC Bruges balszélsőjéé, Hrisztosz Coliszé pont ennyi.
♦ A görög válogatott szövetségi kapitánya a 63 éves, szerb és görög állampolgársággal is rendelkező Ivan Jovanovics, akit 2024. augusztus 1-jén neveztek ki. Előtte több görög és ciprusi klubot is irányított, legutóbb 2021 nyarától két és fél éven át a Panathinaikoszt, amellyel 113 mérkőzésen 1.92-es pontátlagot ért el. A válogatottal az eddigi 17 mérkőzéséből 10-et megnyert, 1-szer ikszelt, 6-szor kikapott. Görögország 2025-ös mérlege 5–1–4 volt, a 2026-os vb-selejtezője során 2 győzelemmel, 1 döntetlennel és 3 vereséggel Skócia és Dánia mögött, Fehéroroszországot megelőzve csoportjában a harmadik helyen végzett, így nem jutott tovább.
♦ A görögök legutóbb tavaly november 15-én a később csoportelső skótokat tudták legyőzni, hazai pályán 3–2-re. Néhány nappal később ugyancsak vb-selejtezőn gól nélküli döntetlent játszottak Fehéroroszországban, péntek este pedig Pireuszban ugyancsak felkészülési találkozón 1–0-ra kikaptak a vb-résztvevő Paraguaytól, tehát az előző két meccsükön gólképtelennek bizonyultak.
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Március 28., szombat
18.00: Magyarország–Szlovénia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rohit Saggi (Anders Olav Dale, Jörgen Rönning Valstadsve, norvégok) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Március 31., kedd
19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC)
A SZLOVÉN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Igor Vekic (Vejle), Matevz Vidovsek (Olimpija Ljubljana), Zan Luk Leban (Celje)
Védők: Jaka Bijol (Leeds United), Zan Karnicnik (Celje), Erik Janza (Górnik Zabrze), Vanja Drkusic (Zenit), David Zec (Holstein Kiel), Marcel Ratnik (Al-Ain), Jost Urbancic (Olimpija)
Középpályások: Petar Stojanovic (Legia Warszava), Benjamin Verbic (Levadiakosz), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikosz), Timi Max Elsnik (Crvena zvezda), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Tomi Horvat (Bristol City), Svit Seslar (Celje), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Adrian Zeljkovic (MTK Budapest), Danijel Sturm (Sigma Olomouc), Tjas Begic (Sampdoria)
Támadók: Andraz Sporar (Slovan Bratislava), Zan Vipotnik (Swansea), Aljosa Matko (Újpest FC)
A GÖRÖG VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Odisszeasz Vlahodimosz (Sevilla), Krisztosz Mandasz (AFC Bournemouth), Konsztantinosz Colakisz (Olympiakosz), Antonisz Cifcisz (PAOK)
Mezőnyjátékosok: Konsztantinosz Mavropanosz (West Ham United), Pantelisz Hacidiakosz (FC Köbenhavn), Panajotisz Recosz (Olympiakosz), Konsztantinosz Kulierakisz (Wolfsburg), Lazarosz Rota (AEK), Georgiosz Vajanidisz (Sporting CP), Dimitrisz Janulisz (Augsburg), Kosztasz Cimikasz (Roma), Szotirisz Konturisz (Panathinaikosz), Krisztosz Zafeirisz (PAOK), Nektariosz Triantisz (Minnesota United), Dimitriosz Kurbelisz (Al-Halidzs), Krisztosz Muzakitisz (Olympiakosz), Konsztantinosz Karecasz (Genk), Hrisztosz Colisz (FC Bruges), Georgiosz Maszurasz (Al-Halidzs), Janisz Konsztanteliasz (PAOK), Anasztasziosz Bakaszetasz (Panathinaikosz), Vangelisz Pavlidisz (Benfica), Anasztasziosz Duvikasz (Como), Andreasz Tetteh (Panathinaikosz)