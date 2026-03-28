Szoboszlai lehagyhatja Détárit és Mészölyt is; már csak Sallai maradt Rossi első csapatából

♦ A fentiek fényében nem meglepő, hogy a jelenlegi keretből Sallai és Orbán lépett pályára legtöbbször a magyar nemzeti együttesben: 64-szer. Őket Szoboszlai Dominik követi 61 válogatottsággal. Ha a Liverpool középpályása a két márciusi felkészülési mérkőzésből legalább az egyiken szerepet kap, akkor az örökranglistán lehagyja a szintén 61 válogatott fellépést jegyző Détári Lajost, Mészöly Kálmánt és Dárdai Pált. Amennyiben Szoboszlai a szlovének és a görögök ellen is szóhoz jut, akkor beéri Priskin Tamást (63).

♦ A szlovénok ellen Kerkez Milos 30-adszor, Tóth Alex és Schön Szabolcs 10-edszer lehet tagja a válogatottnak. Amennyiben mindkét felkészülési meccsen szerepet kapnak, a nemzeti színekben a görögök elleni lehet Dárdai Mártonnak a 20. fellépése.

♦ Négy olyan játékost találunk a keretben, aki korábban nem lépett pályára a válogatottban: Yaakobishvili Áront, Csinger Márkot, Szűcs Tamást és Bárány Donátot, utóbbi tavaly ősszel a kerettagságig már eljutott. Rossi egyébként eddig 55 újoncot avatott, ebből a legtöbbet, 11-et 2025-ben, legutóbb az írek ellen Redzic Damir debütált.

♦ A legtöbb gólt a jelenlegi keretből Szoboszlai szerezte a válogatottban, 17-et, őt Sallai követi 15-tel, majd Varga Barnabás jön a sorban 13-mal (az AEK csatára pénteken sérülés miatt kikerült a keretből), a lista negyedik helyén Orbánt találjuk 6-tal.

♦ A vb-selejtezős kudarc ellenére az MLSZ 2030-ig szerződést hosszabbított a 83. és 84. mérkőzésére készülő Marco Rossival, aki az örökranglistán a második legtöbbet foglalkoztatott szövetségi kapitány a 117 meccsen (62 győzelem, 27 döntetlen, 28 vereség) dirigáló Baróti Lajos után. Az olasz szakember eddigi mérlege a magyar válogatottal 37 győzelem, 19 döntetlen és 26 vereség, 112–100-as gólkülönbség mellett. A győzelmek örökrangsorában Rossi a harmadik Baróti és Sebes Gusztáv (69 meccs, 50 győzelem, 12 döntetlen, 7 vereség) után. Irányításával eddig 24 ország válogatottját sikerült legyőzni, a szlovének lehetnek a 25.-ek.

♦ A magyar válogatott 2025-ös mérlege 3 győzelem, 2 döntetlen, 5 vereség, ami a megszerezhető pontok 36.6 százalékával a legrosszabb teljesítmény Marco Rossi 2018-as kinevezése óta. Az olasz szakemberrel egyébként 2019 óta (4–0–6) ez volt a második olyan esztendő, amikor a vereségek száma meghaladta a győzelmekét.

♦ Három olyan játékos volt, aki 2025-ben mind a 10 mérkőzésen szerepelt, Szoboszlai, Bolla Bendegúz és Orbán, de közülük csak az utóbbi volt végig a pályán.

♦ Megszakítás nélkül a leghosszabb ideje Szoboszlai tagja a magyar válogatottnak, hiszen legutóbb 2021. november 15-én, a Lengyelország ellen Varsóban 2–1-re megnyert vb-selejtezőről hiányzott, azóta sorozatban 43-szor volt kezdő.

MAGYARORSZÁG–SZLOVÉNIA

♦ A két ország válogatottja eddig négyszer találkozott egymással, a mérleg 1 magyar győzelem és 3 szlovén siker. 1994 áprilisában Szombathelyen Srecko Katanec góljával 1–0-ra nyertek a vendégek Verebes József csapata ellen. Négy évvel később, 1998 augusztusában Katanec szövetségi kapitányi bemutatkozásán Bicskei Bertalan irányításával Zalaegerszegen összejött az első és máig egyetlen magyar siker (2–1), a gólokat Dombi Tibor, majd tizenegyesből Sebők Vilmos lőtte. 2003 nyarán Gellei Imre együttese Muraszombatban 2–1-re alulmaradt, a szépítő gólt Fehér Miklós fejelte. 2008 márciusában, ismét a ZTE Arénában Várhidi Péter gárdája 1–0-s vereséget szenvedett a szlovénoktól. A két csapat közös történetében a szombati lesz az első találkozó, amelyet a magyar fővárosban, illetve a Puskás Arénában rendeznek.

♦ A magyar válogatott a 42., a szlovén 57. a FIFA aktuális ranglistáján. Marco Rossi keretének összértéke Szűcs Kornél és Varga Barnabás kiválása után 201,05 millió euró, ebből a legértékesebb játékosé, Szoboszlai Dominiké 100 millió eurót tesz ki, a második Kerkez Milos 40 millióval. A szlovén keret összértéke úgy 77.85 millió euró, hogy ezúttal hiányzik a Manchester United Transfermarkt által 65 millióra taksált centere, Benjamin Sesko, valamint az Orlando City középső védője, David Brekalo (4 millió). Nyugati szomszédunk legértékesebb játékosa így jelenleg 18 millió euróval a Leeds United középső védője, a csapatkapitány Jaka Bijol.

♦ A szombati ellenfél keretében két olyan labdarúgó van, aki az NB I-ben játszik: a hazai élvonal góllövőlistáját Lukács Dániellel holtversenyben 13 góllal vezető, 2-szeres válogatott Aljosa Matko (Újpest FC), valamint az MTK szűrője, a nemzeti csapatban eddig 3-szor szerepet kapó Adrian Zeljkovic.

♦ A szlovén válogatott nyeretlenül, 4 döntetlennel és 2 vereséggel – a magyarhoz hasonlóan – a kiesést jelentő harmadik helyen végzett vb-selejtező csoportjában, melyben Svájc, Koszovó és Svédország voltak az ellenfelei. A csapat legutóbb tavaly június 10-én, a Bosznia-Hercegovina elleni, celjei felkészülési mérkőzésen tudott nyerni (2–1), az összesített 2025-ös mérlege 3 győzelem, 5 iksz és 2 vereség. Hozzá kell tenni, hogy Szlovákia ellen a Nemzetek Ligája-osztályozón csak a visszavágó hosszabbításában harcolta ki a győzelmet, aminek köszönhetően legközelebb újra a B-ligában szerepelhet.

♦ A szlovén válogatott kispadján ezúttal mutatkozik be a 43 éves Bostjan Cesar, aki eddig elődje, Matjaz Kek munkáját segítette. A játékosként 101-szeres válogatott Cesar a 2024–2025-os idényben 28 mérkőzésen irányította az NK Maribor gárdáját, amellyel 1.86-os pontátlagot ért el.



♦ A találkozót a 34 éves, a norvég Rohit Saggi vezeti, a két partjelző Anders Olav Dale és Jörgen Rönning Valstadsve.



MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG

♦ Eddig 22 mérkőzést játszott a két válogatott, és a görögök néggyel több győzelmet arattak, mint a mieink, az örökmérleg ugyanis 6 magyar diadal, 6 döntetlen, 10 görög siker. A gólkülönbség 37–33 ide.

♦ Mindjárt az első meccsünk meghozta a párharc rekordgyőzelmét, hiszen 1938 márciusában az MTK stadionjában rendezett vb-selejtezőn, többek között Zsengellér Gyula öt és Nemes József három góljával 11:1-re vertük meg a görög válogatottat. Érdekesség, hogy utána majdnem negyven évig, egészen pontosan 1976 őszéig nem találkoztunk, valamint az is, hogy az első kilenc összecsapásunk kivétel nélkül tétmérkőzés volt.

♦ A két legnagyobb görög diadal közül az első az 1978. októberi szaloniki Eb-selejtezőn (1–4), majd a második az 1988. novemberi pireuszi felkészülési találkozón jött össze (0–3). (Az utóbbi volt az a meccs, amire az itthon kirobbant bundabotrány miatt Honvéd-játékosokat nem válogathatott be Mezey György szövetségi kapitány.)

♦ A magyar szempontból negatív mérleghez hozzájárult, hogy 1987-tól 21 éven át képtelenek voltunk legyőzni a görögöket (2 iksz, 5 vereség).

♦ Magyarországon eddig 12-szer mérte össze erejét a két válogatott, 6-szor született magyar siker, 3 iksz és 3 görög győzelem mellett. A máig utolsó előtti budapesti találkozón 2018 szeptemberében, a Groupama Arénában zárt kapuk mögött megrendezett NL-mérkőzés 2–1-es hazai győzelmet hozott. Az volt Rossi első diadala a magyar válogatott élén, a gólokat Sallai Roland és Kleinheisler László szerezte. Legutóbb, a 2022 novemberében a Puskás Arénában megrendezett felkészülési találkozón, Dzsudzsák Balázs utolsó válogatott mérkőzésén ugyancsak 2–1-es magyar siker született, a vezető gólt ismét Sallai, a második találatot a 94. percben szabadrúgásból a mindössze két perccel korábban beállt Kalmár Zsolt lőtte. Sallai tehát a válogatottban elért 15 góljából kettőt is a görögök ellen jegyzett, ennél többet, hármat csak az angolok ellen szerzett.

♦ A két válogatottat mindössze négy hely választja el egymástól a FIFA világranglistáján, a magyar együttes a 42, a görög csapat a 46. A görögök keretének összértéke 288.90 millió euró, tehát majdnem 90 millióval több, mint a mieinké. A legértékesebb játékosuk 35 millió euróval Konsztantinosz Karecasz, a belga Genk támadó középpályása. Rajta kívül még a Benfica centere, Vangelisz Pavlidisz (32 millió) értéke van 30 millió euró fölött, míg az FC Bruges balszélsőjéé, Hrisztosz Coliszé pont ennyi.

♦ A görög válogatott szövetségi kapitánya a 63 éves, szerb és görög állampolgársággal is rendelkező Ivan Jovanovics, akit 2024. augusztus 1-jén neveztek ki. Előtte több görög és ciprusi klubot is irányított, legutóbb 2021 nyarától két és fél éven át a Panathinaikoszt, amellyel 113 mérkőzésen 1.92-es pontátlagot ért el. A válogatottal az eddigi 17 mérkőzéséből 10-et megnyert, 1-szer ikszelt, 6-szor kikapott. Görögország 2025-ös mérlege 5–1–4 volt, a 2026-os vb-selejtezője során 2 győzelemmel, 1 döntetlennel és 3 vereséggel Skócia és Dánia mögött, Fehéroroszországot megelőzve csoportjában a harmadik helyen végzett, így nem jutott tovább.

♦ A görögök legutóbb tavaly november 15-én a később csoportelső skótokat tudták legyőzni, hazai pályán 3–2-re. Néhány nappal később ugyancsak vb-selejtezőn gól nélküli döntetlent játszottak Fehéroroszországban, péntek este pedig Pireuszban ugyancsak felkészülési találkozón 1–0-ra kikaptak a vb-résztvevő Paraguaytól, tehát az előző két meccsükön gólképtelennek bizonyultak.