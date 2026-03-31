Premier League: De Zerbi megegyezett a Tottenhammel – sajtóhír

2026.03.31. 16:55
Roberto De Zerbi (Fotó: Getty Images)
Megvan az angol Premier League 17. helyén Tottenhamtől menesztett Igor Tudor utódja: a horvát szakembert a korábban a Brighton & Hove Albiont irányító Roberto De Zerbi válthatja az észak-londoniak kispadján – írja Gianluca Di Marzio.

Roberto De Zerbi személyében megtalálta Igor Tudor utódját a Tottenham – legalábbis Gianluca Di Marzio szerint. A neves olasz újságíró úgy tudja, a 46 éves olasz szakember már megegyezett a londoniakkal, s pusztán néhány apróbb részlet kidolgozása van hátra. A francia élvonalbeli Olympique Marseille-től két hónapja távozó bresciai születésű tréner a hírek szerint öt évre kötelezi el amagát a „sarkatyúsokhoz” – első feladata bajnokság 17. helyén álló csapat élvonalban tartása lesz.

A kihívás komolyságát jól érzékelteti, hogy az előző évadban Európa-ligát nyerő Spurs mindössze egy ponttal előzi mega már kieső, 18. helyen álló West Ham Ham Unitedet, s az idényben minden sorozattól (Bajnokok Ligája, FA-kupa, Ligakupa) búcsúzni kényszerült. A Tottenham a 2026-os esztendőben a bajnokságban még egyetlen mérkőzését sem tudta megnyerni, utoljára tavaly december nyertek 1–0-ra Archie Gray góljával a Crystal Palace vendégeként.

 

