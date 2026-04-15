Elit csapatok hálójában – magyar kapustehetségek külföldön



Kellemes teher nyomta a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányainak vállát az elmúlt évtizedekben: stabil, nemzetközi szinten is jegyzett kapusok közül válogathattak, rendre akadt olyan a poszton, aki megoldást jelentett. A korábbi generációk után a közelmúltban olyanok vitték a prímet, akik topligákban vagy erős bajnokságokban bizonyítottak, és kulcsszerepet játszottak abban, hogy a nemzeti csapat versenyképes maradjon. Noha az RB Leipzig csapatában csaknem tizenegy éve európai viszonylatban is kiemelkedően teljesítő Gulácsi Péter nemrégiben lemondta a válogatottságot, Dibusz Dénes pedig a sérülése után nem biztos, hogy visszatér a nemzeti csapatba, aggodalomra semmi ok, hiszen a Blackburnben hétről hétre parádézó Tóth Balázs átvette a stafétabotot, nagyszerűen teljesít címeres mezben.

A poszt tehát hagyományosan erős pontja a magyar futballnak, amelyen a tapasztalat és a megbízhatóság kéz a kézben jár. A jövő legalább ennyire biztató, egyre több tehetséges fiatal kapus kerül ugyanis külföldi akadémiákra, neves klubok kötelékébe, ahol a fejlődésre ösztönző képzési környezetben juthat egyről a kettőre. Ők már nemcsak ígéretként, hanem tudatosan épített karrierrel kopogtatnak a felnőttfutball ajtaján (van, aki már be is lépett rajta), ami azt vetíti előre, hogy Magyarország hosszú távon sem marad megoldás nélkül a kapuban.

Yaakobishvili Áronról a szakértő is áradozott, mondván, a modern kapus tökéletes példáját testesíti meg (Fotó: Kovács Péter)

Nyolc éve jött a lehetőség: irány a Barcelona öltözője!

A 2006-os születésű Yaakobishvili Áron nyolc éve került a világ egyik legnépszerűbb és legnagyobb klubja, az FC Barcelona kötelékébe. Az édesapja révén grúz származású tehetség 2017-ben az MTK Budapesttől a spanyol Atletic San Justhoz került, majd egy év után szemet vetettek rá a katalánok, s a La Masián folytatta. A korosztályos csapatokat végigjárva fejlődött, az utánpótlásban töltött utolsó idényében bajnoki címet, Király Kupát és első magyar futballistaként UEFA Ifjúsági Ligát nyert. A nyáron szintet lépett azzal, hogy a La Liga2-ben szereplő Andorrába került kölcsönben. A bajnokságban eddig huszonegy mérkőzésen lépett pályára, ígéretes teljesítményt nyújtott. Lapunk november végén beszélt andorrai kapusedzőjével (akivel korábban éveken át dolgozott a Barcelonában is), Daniel Ortiz igen jó véleménnyel van róla.

„A modern kapus tökéletes példája – mondta Yaakobishvili Áronról a szakember. – Kezdve azzal, hogy mindkét lábával magabiztos, higgadt a labdabirtoklásnál. Nagyszerűen reagál a letámadásra, rengeteg eszköze van arra, hogy segítse a játéképítést. Kiváló a döntéshozatali képessége, a csapatának olyan biztonságérzetet ad, amelyet minden edző elvár a kapusától. A védésekben is kiemelkedő: technikás vetődések, jó pozíciófelvétel és gyors reakcióidő jellemzi. Napról napra látom rajta a fejlődést. A legjobb, hogy nem látni a benne rejlő potenciál plafonját – bármeddig eljuthat. Valódi profi, kizárólag a futballra koncentrál, és minden egyes nap magas szinten teljesít.”

Liverpoolban hosszú távon számíthatnak Pécsi Árminra

A spanyol sportsajtó szerint elképzelhető, hogy a következő idényben újabb szintet lép, értesülések szerint ugyanis a Barcelonánál azt szeretnék, ha a következő évadban már az első keret tagja lenne – ő vehetné át a minden bizonnyal távozó Marc-André ter Stegen helyét, s lehetne harmadik számú kapus Joan García és Wojciech Szczesny mögött. Ez elősegíthetné, hogy a válogatottban egyre több lehetőséget kapjon. Marco Rossi szövetségi kapitány a márciusi felkészülési mérkőzésekre meghívta, hogy az összetartáson szokja a légkört, és nem lennénk meglepve, ha júniusban felkészülési mérkőzésen is megnézné, mire képes.

Ezek után irány Anglia!

A szigetországban nem mindenki kap ötéves szerződést a Liverpoolnál, márpedig Pécsi Árminban olyan sokat láttak a klub elöljárói, hogy tavaly júniusban megszerezték a 2005-ös születésű kapus játékjogát a Puskás Akadémiától. Az U21-es válogatott első számú kapusa ugyan az ausztriai Hainburg an der Donauban született, Győrben kezdett el futballozni, majd hét évvel később igazolt Felcsútra. A PAFC-ban tizenhat évesen mutatkozott be a harmadosztályban, 2024 februárjában pedig az NB I-ben debütált. Ötvenkét mérkőzésen kapott szerepet az első csapatban, tizenöt mérkőzésen megőrizte kapuját a góltól, kiugró teljesítményével még a Golden Boy-listára is felfért, ami Magyarországon szereplő kapusként igazán nagy szó, s nem volt kérdés, megérett arra, hogy nagyobb klubban folytassa pályafutását.

„A Liverpoolén kívül két nagyon komolyan vehető ajánlat érkezett érte – mondta lapunknak korábban átigazolása körülményeiről a kapust képviselő Esterházy Mátyás. – Köztük volt olyan klub, amelyben azonnal védhetett volna, Bajnokok Ligájában vagy Európa-ligában és a bajnokságban egyaránt. Úgy éreztük, bizonyos szempontból talán még túl nagy ugrás lett volna, hogy hetente kétszer ilyen magas szinten tudjon teljesíteni nagy nyomás mellett. Ezért választottuk ki azt a tervezetet, amelyben egy év nagyon kemény edzésmunkával, világsztárokkal, a világ egyik legjobb kapusával, valamint kiváló kapusedzőkkel dolgozhat annak érdekében, hogy fejlődése töretlen maradjon.”

A legjobb olasz klubokba is eljuthatnak a fiatalok

Pécsen védett, ott figyelt fel Kilvinger Leventére az AS Roma – a magyar játékos alá is írt a híres klubhoz (Fotó: AS Roma)

A terv tehát az volt, hogy Pécsi Ármin Alisson Becker és Giorgi Mamardasvili társaságában szerezzen értékes edzéstapasztalatot az első csapatnál, a Premier League 2-ben pedig rendszeres játéklehetőséghez jusson. Mindeddig tizenhat bajnokin kapott szerepet, és idén különösen jó teljesítményt nyújt – januárban a liga legjobbjai közé sorolták. A következő évadban alighanem új kihívás vár rá, jó eséllyel kölcsönben folytatja, s ha továbbra is jó játékkal rukkol ki, a válogatottban is számításba vehetik. Más futballkultúra, de az angolhoz hasonló tehetséggondozási koncepció: az AS Roma szakmai vezetősége 2025 nyarán úgy döntött, hogy 2009-es születésű magyar kapust szerződtet az utánpótlásába. A rómaiak a Pécsi MFC-nél találtak tehetséget, sikeres próbajáték után lecsaptak Kilvinger Leventére, átigazolási díj ellenében szerezték meg a játékjogát. A nevelőklubjánál töltött tíz év megkoronázása volt, hogy három héttel a tizenhatodik születésnapját követően bemutatkozott a szebb napokat látott NB III-as klub felnőttjei között, öt bajnokin bizonyította rátermettségét. Átigazolását követően nem sokkal hallatott magáról, győztes mérkőzésen mutatkozott be, majd januárban a tartalékok között kapott gól nélküli találkozón debütált a Milan ellen – ezután a Primavera-csapat vezetőedzője is dicsérte. Az évad során sok játéklehetőség jelzi, kiérdemli a szakmai stáb bizalmát: az U17-es, az U18-as, valamint a tartalékbajnokságot tekintve tizennégy összecsapáson védett. Ezzel rászolgált, hogy az utánpótlás-válogatottban is számításba vegyék, idén egy meccsen játszott az U17-es korosztályban.

Az olasz klubok közül nem csak a rómaiak láttak nagy lehetőséget magyar kapusban: a Juventus 2025 februárjában igazolta át Jakab Mátyást. A 2009-es születésű, Szegedről induló tehetség a kispesti Magyar Futball Akadémiáról került Torinóba sikeres próbajátékot követően, 2027 nyaráig érvényes megállapodást kötött. A beilleszkedésre szánt első fél éve jól sikerült, bajnoki címet nyert az U16-os korosztállyal, ám kisebb sérülések miatt a reméltnél kevesebb játéklehetőséget kapott. Az idényben tíz bajnokin lépett pályára az U17-es, listavezető együttesben, novemberben pedig az a megtiszteltetés érte, hogy Luciano Spalletti vezetőedző invitálásának eleget téve az első kerettel edzhetett. Az MLSZ-ben alighanem jó véleménnyel vannak róla, az U17-es válogatottban sok játéklehetőséget kap.

Real Madrid, Real Sociedad, Sporting – óriási a kihívás!

Az anyai ágon magyar Iván Vázquez Rech a Real Madrid kosztályos csapatában csillogtatja tehetségét (Fotó: Forika Attila / Puskás Akadémia)

Yaakobishvili Áron a Barcelona kötelékébe tartozik, de az Ibériai-félszigeten rajta kívül még három olyan kapus van, aki nagy klubban pallérozódik. Februárban lapunk számolt be arról, hogy a 2010-es születésű Iván Vázquez Rech (akinek magyar az édesanyja) öt éve véd a Real Madrid akadémiáján. Jelenleg a királyi gárda U16-os csapatában szerepel, s ha az idén valószínűleg még nem is, jövőre ott lehet a U17-es korosztályában – amely részt vesz a hagyományos Puskás–Suzuki-kupán. A közelmúltban meghívást kapott az MLSZ-től kiválasztó táborba, ám klubja nem engedte el, annak ellenére, hogy a kapus szívesen jött volna.

Orosházáról indult Tompa Ákos, aki kispesti kitérőt követően San Sebastiánban, a Real Sociedadnál kötött ki. A 2007-es születésű kapus szervezetét 2023-ban, spanyolországi szerződése aláírását követő napokban autoimmun betegség támadta meg. Ez körülbelül egy évig visszavetette a pályafutásában, ám a nehéz időszakot már maga mögött tudja, jelenleg a C-csapatban alapember, időnként a tartalékegyüttes edzésein vesz részt. Márciusban az U19-es válogatottban volt kerettag, pályára azonban nem lépett.

Portugáliában Sztupa-Bruno Martin Joaquim nevét érdemes keresni. A 2013-as születésű kapus édesanyja magyar, édesapja portugál, jelenleg az U14-es korosztályban véd a Sportingban – a statisztikai adatok szerint egész sokat, az idényben mindeddig tizennyolc tétmérkőzésen állt a vonal előtt.

Németországban van fantázia a játékosok képzésében

Lipcsében Gulácsi Pétert követheti a kapusban Kányai János (Fotó: Imago Images)

Kevesen tudják, hogy az RB Leipzignek Gulácsi Péter mellett van még egy magyar kapusa: a 2008-as születésű Kányai János Günthersdorfból indulva, a Lokomotive Leipzig érintésével került három éve a Bundesliga-klubhoz. Mint azt a Képes Sportnak elmondta, Király Gábor hatására húzott kesztyűt, és természetesen a lipcseiek 58-szoros válogatottjára is példaképként tekint. Az U19-es csapatban pallé­rozódik, bokatöréséből nemrég épült fel, szeretne mihamarabb mérkőzésen védeni. A sérülése előtt kétszer vett részt a magyar utánpótlás-válogatottak edzőtáborában, egyszer az U17-es, egyszer pedig az U18-as csapattal tölthetett el kis időt, és a jövőben is nyitott arra, hogy Magyarországot képviselje.

Czakó Milánnak már megadatott, hogy címeres mezben lépjen pályára. A 2006-os születésű kapus 2017-ben költözött Németországba, csaknem hat éve tartozik a 2. Bundesligában szereplő Düsseldorf kötelékébe. Jelenleg a tartalékcsapatban szerepel, az idényben 13 bajnoki jutott neki a Regionalliga Westben, a német negyedosztályban. A Bundesligában szereplő Heidenheimben egy másik magyar, Csepi-Ozváry Marcell bontogatja szárnyait. A 2009-es születésű kapus 2021-ben csatlakozott a klubhoz, amelynek jelenleg az U17-es csapatában veszik számításba. Az évad során hét mérkőzésen lépett pályára, ebben az évben azonban még nem kapott játéklehetőséget.

Nagy ígéretként tartják számon a Belgiumban szereplő Ostoici Stefant. A 2009-es születésű, szerb származású kapus a Mészöly Focisuliban kezdte, majd az MTK Budapestbe szerződött, tavaly nyáron pedig légiósnak állt, a Bruges-zsel kötött 2028-ig érvényes megállapodást. Jellemzően az U18-asoknál véd, ám fiatal kora ellenére gyakran kap helyet a másodosztályban szereplő tartalékegyüttes meccskeretében. Decemberben, a St. Truiden elleni bajnokin az első csapatban nevezték a cserék közé, ami nagyszerű visszaigazolást jelenthet neki. A korosztályos válogatottaknál számítanak rá, idén az U17-eseknél védett két mérkőzésen.

A magyar élvonalban jellemzően a rutinos kapusoknak szavaznak bizalmat a csapatok, de azért találni ígéretes fiatalokat is – a legékesebb példa a kisvárdai Popovics Ilija. A 20 esztendős kárpátaljai, ukrán-magyar kettős állampolgár kapus legutóbb éppen hétfőn, a Debreceni VSC elleni bajnokin húzta le a rolót, s már a kilencedik idénybeli bajnoki mérkőzésén nem kapott gólt. A debrecenieknél védő Erdélyi Benedek is „fiatalperces” labdarúgó, ő harmadik meccsét tudta le kapott gól nélkül, de mivel „csupán” tizenegyedszer lépett pályára az idényben, az ő játéka is igencsak biztató – 27.3 százalékos kapott gól nélküli mutatója az élvonal hetedik legjobb eredménye.

Hasonlóan jól szerepel a barcikai Juhász Bence, aki a bajnokság leggyengébb védelme mögött is tizenkét alkalomból háromszor óvta meg együttesét a kapott góltól, összehasonlításképpen a váltótársa, a külföldi tapasztalattal is felvértezett Gyollai Dániel csupán egy bajnokit tudott le így a tizenhat próbálkozásból. Az MTK-s Hegyi Krisztián is egyre magabiztosabban véd, a legutóbbi fordulóban a ZTE FC ellen (3–0) nem is kellett kiszednie a labdát a hálóból, ez volt a második kapott gól nélküli találkozója tizedik szerepvállalása alkalmával. A paksi Gyetván Márk március 20-án az MTK ellen (2–0) mutatkozott be az élvonalban, azóta két meccsen három gólt szereztek ellene, míg a 22. születésnapját februárban ünneplő Simon Barnabás az ősszel két fellépésen négy gólt kapott. A Puskás Akadémiában egyszer lehetőséget kapott Dala Martin is, ám a Nyíregyháza elleni 3–2-es siker után a télen éppen a nyírségi csapatba szerződött kölcsönbe, ahol azóta nem játszott NB I-es mérkőzést. (S. N.) Fotó: Czinege Melinda Popovics Ilija idővel ász lehet a gólvonal előtt