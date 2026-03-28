Olvasóink csapatában is Lukács Dániel jön a sorban Varga Barnabás után

A mi 11-ünk: Vitális Milán a kezdőcsapatban, négy védő, három támadó
A Nemzeti Sport Online-on pénteken még azt megelőzően írtuk ki csapat-összeállító szavazásunkat a szlovénok elleni szombati mérkőzés kapcsán, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség közölte, Varga Barnabás múlt héten, Görögországban elszenvedett sérülése nem jött rendbe, ami miatt a csatár elhagyta válogatott keretét. Ezért voksolásunkban még Vargát is jelölhették a kezdőcsapatba olvasóink, és az AEK Athén játékosa 3171 szavazattal (50.5 százalék) be is került a leggyakrabban kiválasztott 11 játékos közé. Varga után a támadók közül Lukács Dániel (Puskás Akadémia) kapta a legtöbb szavazatot (2665 százalék, 42.4 százalék), így Varga hiányában ő kerülne be olvasóink csapatába. Lukács kevesebb mint ötszáz szavazattal előzte meg az osztrák Red Bull Salzburg támadóját, Redzic Damirt (2206, 35. 1 százalék).
A teljes csapatot nézve Szoboszlai Dominik kapta a legtöbb voksot, a 6285 szavazat 95 százalékát (5968), míg liverpooli klubtársa, Kerkez Milos 94 százalékkal a 2. helyen végzett. A 3. helyen végző Sallai Roland (5783, 92 százalék) egyetlen szavazattal előzte meg Willi Orbánt (5782, 92). A kapusok versenyét nagy fölénnyel nyerte meg Tóth Balázs (5185, 82.5) Yaakobishvili Áron és Szappanos Péter előtt. A szavazatok több mint ötven százalékával került még be olvasóink csapatába Dárdai Márton (3675, 58), Bolla Bendegúz (4302, 68.4), Schäfer András (5150, 81.9), Tóth Alex (5315, 84.6). Olvasóink kezdőcsapatába a legalacsonyabb szavazatszámmal a győri középpályás, Vitális Milán került be (2479, 39.4).
AZ NSO-OLVASÓK KEZDŐCSAPATA: Tóth. B. (5185 szavazat, 82.5%) – Bolla (4302, 68.4%), W. Orbán (5782, 92%), Dárdai M. (3675, 58%), Kerkez (5911, 94%) – Tóth Alex (5315, 84.6%), Schäfer (5150, 81.9%), Vitális (2479, 39.4%) – Sallai R (5783, 92%), Szoboszlai D. (5968, 95%) – Lukács D. (2665, 42.4%).
A SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Március 28., szombat
18.00: Magyarország–Szlovénia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rohit Saggi (Anders Olav Dale, Jörgen Rönning Valstadsve, norvégok) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC)
A SZLOVÉN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Igor Vekic (Vejle), Matevz Vidovsek (Olimpija Ljubljana), Zan Luk Leban (Celje)
Védők: Jaka Bijol (Leeds United), Zan Karnicnik (Celje), Erik Janza (Górnik Zabrze), Vanja Drkusic (Zenit), David Zec (Holstein Kiel), Marcel Ratnik (Al-Ain), Jost Urbancic (Olimpija)
Középpályások: Petar Stojanovic (Legia Warszava), Benjamin Verbic (Levadiakosz), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikosz), Timi Max Elsnik (Crvena zvezda), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Tomi Horvat (Bristol City), Svit Seslar (Celje), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Adrian Zeljkovic (MTK Budapest), Danijel Sturm (Sigma Olomouc), Tjas Begic (Sampdoria)
Támadók: Andraz Sporar (Slovan Bratislava), Zan Vipotnik (Swansea), Aljosa Matko (Újpest FC)