Olvasóink csapatában is Lukács Dániel jön a sorban Varga Barnabás után

A Nemzeti Sport Online-on pénteken még azt megelőzően írtuk ki csapat-összeállító szavazásunkat a szlovénok elleni szombati mérkőzés kapcsán, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség közölte, Varga Barnabás múlt héten, Görögországban elszenvedett sérülése nem jött rendbe, ami miatt a csatár elhagyta válogatott keretét. Ezért voksolásunkban még Vargát is jelölhették a kezdőcsapatba olvasóink, és az AEK Athén játékosa 3171 szavazattal (50.5 százalék) be is került a leggyakrabban kiválasztott 11 játékos közé. Varga után a támadók közül Lukács Dániel (Puskás Akadémia) kapta a legtöbb szavazatot (2665 százalék, 42.4 százalék), így Varga hiányában ő kerülne be olvasóink csapatába. Lukács kevesebb mint ötszáz szavazattal előzte meg az osztrák Red Bull Salzburg támadóját, Redzic Damirt (2206, 35. 1 százalék).

A teljes csapatot nézve Szoboszlai Dominik kapta a legtöbb voksot, a 6285 szavazat 95 százalékát (5968), míg liverpooli klubtársa, Kerkez Milos 94 százalékkal a 2. helyen végzett. A 3. helyen végző Sallai Roland (5783, 92 százalék) egyetlen szavazattal előzte meg Willi Orbánt (5782, 92). A kapusok versenyét nagy fölénnyel nyerte meg Tóth Balázs (5185, 82.5) Yaakobishvili Áron és Szappanos Péter előtt. A szavazatok több mint ötven százalékával került még be olvasóink csapatába Dárdai Márton (3675, 58), Bolla Bendegúz (4302, 68.4), Schäfer András (5150, 81.9), Tóth Alex (5315, 84.6). Olvasóink kezdőcsapatába a legalacsonyabb szavazatszámmal a győri középpályás, Vitális Milán került be (2479, 39.4).

AZ NSO-OLVASÓK KEZDŐCSAPATA: Tóth. B. (5185 szavazat, 82.5%) – Bolla (4302, 68.4%), W. Orbán (5782, 92%), Dárdai M. (3675, 58%), Kerkez (5911, 94%) – Tóth Alex (5315, 84.6%), Schäfer (5150, 81.9%), Vitális (2479, 39.4%) – Sallai R (5783, 92%), Szoboszlai D. (5968, 95%) – Lukács D. (2665, 42.4%).

