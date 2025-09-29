Nemzeti Sportrádió

Horváth Dávid a szélsőiről: Csak rajtuk múlik, mire viszik

2025.09.29. 07:40
Molnár Ádin (balra) góllal vette ki a részét a Kisvárda legyőzéséből (Fotó: Földi Imre)
Ahogy beszámoltunk róla, az MTK 4–0-ra legyőzte a Kisvárdát a labdarúgó NB I 8. fordulójában. Így értékelték a mérkőzést a vezetőedzők.
Labdarúgó NB I
18 órája

Könyörtelenül kihasználta ellenfele hibáit, az MTK egy négyessel küldte haza a Kisvárdát

A fővárosi kék-fehérek sorozatban a harmadik bajnokijukat nyerték meg.

LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
MTK Budapest–Kisvárda Master Good 4–0 (2–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2571 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Matic (15. – öngól), Molnár Á. (31.), Kerezsi (58.), Polievka (71.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

HORVÁTH Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője

– Négy gól, kapufa, sok helyzet: ennyivel jobb volt ezúttal az MTK?     
– Lélektanilag is fontos volt nekünk ez a győzelem. Az élmezőnyhöz csatlakoztunk, ez önbizalom szempontjából nem mindegy. Két forgatókönyvünk volt: vagy szilárd védőfalat von a kapuja elé a Kisvárda, és azt kell megbontanunk, vagy nagy területek nyílnak előttünk és kontrázhatunk. Ezért is tettem olyan játékosokat a csapatba, akik mindkét játékstílusban otthonosak.

– Két fájó vereség után sorozatban a harmadik mérkőzésüket nyerték meg. Minek köszönhető a jobb forma?     
– A Győrtől elszenvedett vereség sokkolt minket, de összeszedtük magunkat. Nagy energiát fektettünk abba, hogy jó legyen az öltöző hangulata. A mostani négy-nulla könnyűnek tűnhet, de figyelni kellett, hogy megfelelően hatástalanítsuk a kisvárdaiak veszélyes futballistáit.

– Mit gondol, valamelyik támadója ott lehet Marco Rossi kedden kihirdetendő keretében?     
– Nehéz kérdés. Szélsőink, Molnár Ádin és Kerezsi Zalán révén sebességbeli fölényben voltunk a kisvárdai védőkkel szemben, mindketten jó úton járnak, csak rajtuk múlik, mire viszik.

GERLICZKI Máté, a Kisvárda vezetőedzője

– Nem úgy sikerült ez a mérkőzés, ahogy eltervezte… Mi volt a gond?     
– Úgy indult a találkozó, ahogy terveztük, birtokoltuk a labdát, de helyzetet nem sikerült kialakítanunk. Az MTK vezető gólját követően másik mérkőzés kezdődött, a második gólért pedig végképp kár volt, csúnyán eladott labda után kaptuk. A mezőnyben voltak ügyes megoldásaink, ám a gólokat az MTK lőtte.

– Az MTK legtöbbször a széleken bontotta meg a védelmüket – miért nem volt erre ellenszerük?     
– Tudtuk a szélsőiről, hogy egy az egyben, sőt akár egy a kettő ellenében is rendkívül veszélyesek, folyamatosan két védőt küldtünk rájuk, de ezeket a helyzeteket is megoldották. A tervünk az volt, hogy ne hagyjunk nekik területet, ezt sajnos ezúttal nem tudtuk végrehajtani.

– Melyik gólt követően érezte, hogy ez nem a Kisvárda napja lesz?     
– A harmadik után. Nekünk egyetlen gól kellett volna, a második félidő elején ez benne is volt a levegőben, és akkor minden másként alakul…

   
BL / EL+CL HELYEKMGyDVL–KGkP
  1. Paksi FC85322–12+1018
  2. Ferencváros742116–  6+1014
  3. Debreceni VSC842211–10+114
  4. MTK Budapest841317–13+413
  5. ETO FC 733115–  9+612
  6. Puskás Akadémia831412–15–310
  7. Kisvárda7313  7–13–610
  8. Újpest FC822412–1208
  9. Diósgyőri VTK815212–16–48
10. Zalaegerszeg814315–1507
11. Nyíregyháza 813410–17–76
12. Kazincbarcika7115  6–17–114

 

Ezek is érdekelhetik