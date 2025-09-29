Horváth Dávid a szélsőiről: Csak rajtuk múlik, mire viszik

LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
MTK Budapest–Kisvárda Master Good 4–0 (2–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2571 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Matic (15. – öngól), Molnár Á. (31.), Kerezsi (58.), Polievka (71.)
HORVÁTH Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője
– Négy gól, kapufa, sok helyzet: ennyivel jobb volt ezúttal az MTK?
– Lélektanilag is fontos volt nekünk ez a győzelem. Az élmezőnyhöz csatlakoztunk, ez önbizalom szempontjából nem mindegy. Két forgatókönyvünk volt: vagy szilárd védőfalat von a kapuja elé a Kisvárda, és azt kell megbontanunk, vagy nagy területek nyílnak előttünk és kontrázhatunk. Ezért is tettem olyan játékosokat a csapatba, akik mindkét játékstílusban otthonosak.
– Két fájó vereség után sorozatban a harmadik mérkőzésüket nyerték meg. Minek köszönhető a jobb forma?
– A Győrtől elszenvedett vereség sokkolt minket, de összeszedtük magunkat. Nagy energiát fektettünk abba, hogy jó legyen az öltöző hangulata. A mostani négy-nulla könnyűnek tűnhet, de figyelni kellett, hogy megfelelően hatástalanítsuk a kisvárdaiak veszélyes futballistáit.
– Mit gondol, valamelyik támadója ott lehet Marco Rossi kedden kihirdetendő keretében?
– Nehéz kérdés. Szélsőink, Molnár Ádin és Kerezsi Zalán révén sebességbeli fölényben voltunk a kisvárdai védőkkel szemben, mindketten jó úton járnak, csak rajtuk múlik, mire viszik.
GERLICZKI Máté, a Kisvárda vezetőedzője
– Nem úgy sikerült ez a mérkőzés, ahogy eltervezte… Mi volt a gond?
– Úgy indult a találkozó, ahogy terveztük, birtokoltuk a labdát, de helyzetet nem sikerült kialakítanunk. Az MTK vezető gólját követően másik mérkőzés kezdődött, a második gólért pedig végképp kár volt, csúnyán eladott labda után kaptuk. A mezőnyben voltak ügyes megoldásaink, ám a gólokat az MTK lőtte.
– Az MTK legtöbbször a széleken bontotta meg a védelmüket – miért nem volt erre ellenszerük?
– Tudtuk a szélsőiről, hogy egy az egyben, sőt akár egy a kettő ellenében is rendkívül veszélyesek, folyamatosan két védőt küldtünk rájuk, de ezeket a helyzeteket is megoldották. A tervünk az volt, hogy ne hagyjunk nekik területet, ezt sajnos ezúttal nem tudtuk végrehajtani.
– Melyik gólt követően érezte, hogy ez nem a Kisvárda napja lesz?
– A harmadik után. Nekünk egyetlen gól kellett volna, a második félidő elején ez benne is volt a levegőben, és akkor minden másként alakul…
|BL / EL+CL HELYEK
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|8
|5
|3
|–
|22–12
|+10
|18
|2. Ferencváros
|7
|4
|2
|1
|16– 6
|+10
|14
|3. Debreceni VSC
|8
|4
|2
|2
|11–10
|+1
|14
|4. MTK Budapest
|8
|4
|1
|3
|17–13
|+4
|13
|5. ETO FC
|7
|3
|3
|1
|15– 9
|+6
|12
|6. Puskás Akadémia
|8
|3
|1
|4
|12–15
|–3
|10
|7. Kisvárda
|7
|3
|1
|3
|7–13
|–6
|10
|8. Újpest FC
|8
|2
|2
|4
|12–12
|0
|8
|9. Diósgyőri VTK
|8
|1
|5
|2
|12–16
|–4
|8
|10. Zalaegerszeg
|8
|1
|4
|3
|15–15
|0
|7
|11. Nyíregyháza
|8
|1
|3
|4
|10–17
|–7
|6
|12. Kazincbarcika
|7
|1
|1
|5
|6–17
|–11
|4